Pokémon GO: Endlich können jetzt alle ein praktisches Feature nutzen – „Eines der besten Upgrades seit langem“

In Pokémon GO können sich nun endlich alle Trainer über ein neues, praktisches Feature freuen, was es eigentlich schon seit ein paar Wochen im Spiel geben sollte. Wir von MeinMMO zeigen euch, um welche Funktion es dabei geht und wie die Spieler darauf reagieren.

Um welches Feature geht es? Im Dezember 2022 veröffentlichte Niantic im Rahmen des Updates 0.270.0 in Pokémon GO eine neue Funktion für den Item-Beutel. So sollte die Sortierung durch eine neue Ansicht nun vereinfacht werden. Doch nicht alle Trainer konnten die neue Funktion bislang nutzen.

Hierbei hat Niantic nun aber endlich nachgebessert. Wir zeigen euch, wie die neue Funktion aussieht und wie die Trainer darauf reagiert haben.

Niantic aktiviert die neue Item-Funktion endlich für alle

Ist die Funktion nun für alle aktiv? Ja! Während sich einige Spieler in den vergangenen Wochen an der neuen Sortierung erfreuen konnten, mussten andere Trainer nach wie vor ewig in ihrem Item-Beutel scrollen um den gewünschten Gegenstand zu finden. Jetzt ist die Funktion aber endlich für alle Trainer verfügbar.

So teilte Niantic in der Nacht zum 01. Februar über ihren Twitter-Account mit: “Der Item-Beutel wurde für alle Trainer aktualisiert, um den Wechsel zwischen dem aktuellen Design und einer komprimierteren Ansicht zu ermöglichen, in der die Gegenstände in Gruppen kategorisiert sind. Durch Tippen auf das Listen-/Gitter-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm des Item-Beutels, könnt ihr zwischen den beiden Ansichten wechseln.”

Und auch zahlreiche Trainer in den sozialen Netzwerken bestätigen, dass die neue Funkton nun endlich bei ihnen verfügbar ist. So auch der reddit-User mtdrunk247 (via reddit.com): “Ich habe endlich die neue Item-Option, können andere das auch bestätigen?”

Was wurde verändert? Vor der Einführung des neuen Features rund um die Item-Ansicht erwartete die Trainer im Item-Beutel eine lange Liste, ohne jegliche Filter-Funktionen. Das war besonders nervig, wenn man einen Gegenstand suchte, der erst weit unten gelistet war.

Nun kann diese Ansicht durch die Trainer endlich verändert werden. Statt der endlosen Liste, kann nun auch eine Raster-Ansicht gewählt werden. Bei dieser sind die Items nach ihren jeweiligen Kategorien zusammengefasst und der Beutel wirkt übersichtlicher.

Raster-Ansicht (links) und Listen-Ansicht (rechts) des Item-Beutels

Was bringt das neue Feature? Die neue Funktion bietet für die Trainer eine echte “Quality of Life”-Verbesserung im Spiel. So wirkt sich diese nicht nur auf die reine Optik des Item-Beutels aus, sondern führt auch dazu, dass die Trainer ihre Gegenstände schneller finden.

Neues Item-Feature sorgt für Begeisterung bei den Trainern

In den letzten Wochen sorgte die neue Items-Funktion vor allem für ordentlich Frust in der Community. Grund dafür war, dass das Feature bislang nicht von allen Trainern genutzt werden konnte.

So hofften viele Spieler, dass es im Rahmen des Updates 0.261.0, dass am 26. Januar erschien, endlich verfügbar sein wird. Umso enttäuschter waren einige Trainer, dass dabei stattdessen der Fokus auf andere Bereiche gelegt wurde, wie auf ein neues Fang-Feature.

Nun hat Niantic hierbei endlich nachgebessert und sorgt in der Community damit für jede Menge Begeisterung. Endlich können alle Trainer vom neuen Item-Feature profitieren. So kann man in den reddit-Kommentaren folgendes lesen:

DirectorBeneficial: “Eines der besten Upgrades, die sie seit langem gemacht haben, und das ist irgendwie traurig.”

Bag440: “Endlich, und das ist eine gute Veränderung, auch wenn ich wirklich nicht weiß, warum sie das Stück für Stück eingeführt haben.”

Tarcanus: “Mann, das ist sooo viel besser zu navigieren. Jetzt müssen wir nur noch in der Lage sein, die Abschnitte und Kacheln so zu organisieren, dass das, was wir wollen, ganz oben steht, und dann ist es perfekt.”

Ob es tatsächlich irgendwann die Möglichkeit geben wird, den Item-Beutel individuell anzupassen, bleibt für den Moment aber abzuwarten.

Wie gefällt euch die neue Raster-Ansicht im Item-Beutel? Konntet ihr das Feature in den letzten Wochen bereits nutzen oder musstet ihr euch auch so lange gedulden? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

