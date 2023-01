Pokémon GO: Trainer feiern nach dem Update eine neue Funktion beim Fangen – Dafür ist sie gut

In Pokémon GO stand kürzlich ein neues Update an, was euch die eine oder andere Veränderung im Spiel brachte. Darunter auch eine neue Funktion beim Fangen. Wir von MeinMMO zeigen euch, was das für ein Feature ist und wozu das sinnvoll sein kann.

Um welches Update geht es? Am 26. Januar 2023 stellte euch Niantic das neue Update 0.261 für Pokémon GO bereit. Dieses brachte euch neben dem einen oder anderen Bug, wie beispielsweise verschoben Grafiken im Forschungsdurchbruch oder Problemen beim Ausführen von Lade-Attacken im Raid, auch eine neue Funktion beim Fangen.

Was das für eine neue Funktion ist, wofür sie gut ist und was die Trainer darüber denken, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Übrigens: Das neue Update kann euch ordentlich Datenvolumen kosten. Wir zeigen euch, was ihr beachten solltet.

Diese neue Funktion gibt es jetzt beim Fangen

Das ist die neue Funktion: Wer sich das Update bereits heruntergeladen hat, der wird beim Fangen auf eine Neuerung gestoßen sein. Während die Fang-Ansicht in der Vergangenheit bei allen Monstern gleich aussah, gibt es nun Unterschiede.

So könnt ihr bei aktivierten Lockmodulen oder Rauch ein kleines Symbol neben dem Namen des Pokémon sehen, was euch anzeigt, woher der Spawn überhaupt stammt.

So schreibt der reddit-User Blarghish (via reddit.com): “Pokémon, die von Lockmodulen gespawnt werden, zeigen jetzt ein kleines Symbol an, ähnlich wie beim täglichen Rauch. In einem anderen Beitrag wurde das Mystery-Box-Symbol bei der Begegnung mit Meltan bestätigt.” Dazu zeigt er ein Bild eines Stollunior, was aus einem Magnet-Modul gespawnt ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Was bringt die neue Funktion?

Jagd nach bestimmten Monstern: Auch wenn die neue Funktion auf den ersten Blick eher unbedeutend wirkt, kann sie für den einen oder anderen Trainer durchaus interessant sein. Nämlich genau dann, wenn man gemeinsam mit Freunden auf der Suche nach bestimmten Monstern ist oder einem Hundo hinterher jagt.

Hierbei macht es nämlich einen Unterschied, ob das jeweilige Pokémon für alle sichtbar aus der Wildnis oder einem Lockmodul gespawnt ist oder durch einen Rauch, der für jeden Spieler andere Monster bereit hält.

Pokémon GO: Was sind Hundos und Shundos? Einfach erklärt

Unterscheidung bei vielen Spawns: Auch bei größeren Spawn-Ansammlungen kann diese Information hilfreich sein, denn durch das Symbol können die Trainer direkt erkennen, wie lange ein Monster ungefähr noch an diesem Punkt sitzen wird.

Pokémon aus dem Rauch sitzen nämlich vergleichsweise am kürzesten an einer Stelle, während man zum Fangen von Monstern aus Modulen häufig bis zu 5 Minuten Zeit hat. Pokémon, die auf natürliche Weise in der Wildnis spawnen können am längsten gefangen werden.

Eine ähnliche Möglichkeit, die Spawns optisch zu unterscheiden, gab es aber auch schon zuvor. So konnte man die Pokémon durch unterschiedliche Kreise auf dem Boden erkennen. Allerdings war das nicht immer ganz einfach, wenn viele Spawns auf einer Stelle saßen.

Hilfe bei der Picknicker-Medaille: Die neue Darstellung kann aber auch eine gegenseitige Hilfe beim Bearbeiten der Picknicker-Medaille sein. Bei dieser müssen andere Trainer aus den Lockmodulen, die man selbst gesetzt hat 2.500 Monster fangen, damit man sich die Platin-Medaille sichert.

Da andere Spieler nun besser sehen können, dass das jeweilige Monster aus dem Modul gespawnt ist, sind sie unter Umständen auch bereit, dieses zu fangen, um einen anderen Trainer zum Erreichen der Platin-Medaille behilflich zu sein.

So reagiert die Community auf die neue Funktion

Positives Feedback: In der reddit-Community kommt die neue Funktion grundsätzlich gut an. Einige Trainer freuen sich, dass sie nun besser unterscheiden können woher ihr Monster stammt und stellen Überlegungen an, weshalb diese Funktion nun wohl eingeführt wurde. So kann man in den Kommentaren folgendes lesen (via reddit.com):

RRubenM2017: “Die Symbole für Lockmodule/Rauch könnten nützlich sein, wenn schillernde Monster bei solchen Events auftauchen, die die Spawns zu einer bestimmten Zeit verändern (z.B. Go-Fest, Touren etc.).”

Pendergirl4: “Das könnte für Lockmodule durchaus nützlich sein. Wenn ich zu einem Stop mit einem Haufen Monstern komme, wäre es schön zu wissen, ob das Monster, das ich fange, ein natürlicher Spawn ist (mit einem 30-60 Minuten Timer) oder ein Lockmodul-Spawn (mit einem 5? Minuten Timer (vielleicht anders für spezielle Module)). Ich würde wahrscheinlich einen Rückzieher machen und mich zuerst um die Lockmodule kümmern. Zumindest bei Rauch kann man das auf der Karte erkennen (das wäre wirklich eine gute Verbesserung für Modul-Spawns…)”

ToxicOmega: “Wahrscheinlich, weil wir bald den glänzenden Lockmodul-Effekt für Gierspenst bekommen, wollten sie einen Weg finden, es zu unterscheiden.”

Bei Gierspenst handelt es sich um ein Pokémon aus der Paldea-Region, was im Anschluss an den Community Day Classic im November erstmals im Spiel auftauchte. So lief es den Trainern auf der Suche nach besonderen goldenen Münzen hinterher, konnte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht gefangen werden.

Hier erklären wir euch, was Gierspenst für ein Pokémon ist.

Kritik der Trainer: Trotz vieler positiver Kommentare sind aber auch einige Spieler davon enttäuscht, dass sich Niantic zunächst um neue Funktionen kümmert, um die eigentlich keiner gebeten hatte, anstatt die Bugs im Spiel zu beheben oder notwendigere Features umzusetzen.

Dabei ärgerte sich auch der eine oder andere Trainer darüber, dass die neue Ansicht des Item-Beutels noch nicht bei allen Spielern umgesetzt ist. So auch der reddit-User lilfoxy16 (via reddit.com): “Das ist toll und alles, aber verdammt, kann ich nicht einfach das Item-Box-Upgrade haben, das jeder andere schon zu haben scheint?”

Ob und wann diese Probleme durch Niantic angegangen werden, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt und bleibt abzuwarten.

Wie gefällt euch die neue Funktion beim Fangen? Findet ihr es sinnvoll die Herkunft des jeweiligen Spawns nun in der Fangmaske zu erkennen? Oder hätte Niantic lieber erstmal andere Baustellen angehen sollen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Laut aktuellen Funden kriegt Pokémon GO wohl bald ein neues Feature zum Thema „Wettbewerbe”. Wir zeigen euch, worum es dabei geht.