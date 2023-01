Pokémon GO kriegt wohl ein neues Feature – Fund spricht von „Wettbewerben”

In Pokémon GO könnte ein neues Feature erscheinen: Offenbar sollt ihr in Zukunft eure Pokémon in Wettbewerben antreten lassen. Darauf lässt ein neuer Leak schließen.

Was ist das für ein Leak? In Pokémon GO ist ein neues Update verfügbar und Daten wurden dem Spiel hinzugefügt.

Das rief die Pokeminers auf den Plan. Diese Gruppe von Dataminern ist bekannt dafür, den Code von Pokémon GO regelmäßig nach neuen Inhalten zu durchsuchen und so schon frühzeitig einen Überblick zu geben, was für Features in Zukunft ins Spiel kommen könnten.

Das war auch jetzt wieder der Fall. In einem neuen Report führten die Pokeminers zahlreiche Dinge auf, die sie im Code des Spiels fanden (via pokeminers.com). Eines der spannendsten Details weist dabei auf ein neues Feature hin: Die “Contests”, oder “Wettbewerbe”.

Was könnten „Contests” in Pokémon GO werden? Dataminer geben Hinweise

Was wird das für ein Feature? Grundsätzlich sind die Details und vor allem auch ein Release-Zeitpunkt für das Feature noch unklar. Allerdings fanden die Pokeminers bereits einige Punkte, die umreißen, worum es sich bei den Contests handeln könnte.

Den Dataminern zufolge sollen die neuen Wettbewerbe zu PokéStops hinzugefügt werden. Die können dann zufällig auftauchen, ähnlich wie die Team-Rocket-Spawns, und aktiviert werden, wenn man in der Nähe ist. Sie sollen in regelmäßigen Abständen auftauchen.

Darüber hinaus sollen die Wettbewerbe Belohnungen bringen. Mehrere Belohnungs-Sets pro Contest seien möglich, zudem soll man mehrere Wettbewerbe gleichzeitig laufen haben können – aber nicht unendlich viele.

Nimmt man am Contest teil, soll man laut Pokeminers immer ein Pokémon dafür einsetzen können. Dort könnten dann verschiedene Werte miteinander verglichen werden.

Nun spekulieren die Pokeminers, dass das Feature so funktionieren könnte, dass man ein Monster dort einsetzt, dass dann mit anderen verglichen wird – und der Sieger bekommt schließlich die Belohnungen. Denkbar sei etwa ein Größenvergleich, zuletzt kamen ja neue XXS- und XXL-Formen ins Spiel. Die genaue Funktionsweise ist aber noch unklar.

Zum Hintergrund: Auch in den Hauptspielen der Pokémon-Reihe gab es immer mal wieder “Wettbewerbe”, seit Rubin und Saphir. Dort wurden dann ebenfalls Pokémon miteinander verglichen, nicht in Form von Kämpfen, sondern indem man einen guten Eindruck auf die Jury machen musste.

Denkbar wäre, dass dies nun auch in einer ähnlichen Form in Pokémon GO umgesetzt wird. Dabei handelt es sich Stand jetzt aber nur um Spekulation.

Das solltet ihr beachten: Die Pokeminers lagen in der Vergangenheit in der Regel richtig mit ihren Informationen und zeigten schon oft im Voraus, was in Zukunft bei Pokémon GO ansteht. Allerdings sollte man immer beachten, dass es sich um Leaks, nicht um offizielle Informationen handelt. Ob und wann die Inhalte ins Spiel kommen, ist daher offen.

Sicher ist hingegen, dass in Pokémon GO bald ein neues, großes Event ansteht: Hier erfahrt ihr alles zur globalen Hoenn-Tour in Pokémon GO.