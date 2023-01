Pokémon GO: Trainer hat 9 Minuten lang irres Glück, aber hätte noch viel mehr gebraucht

Die Galar-Vögel in Pokémon GO sind sehr schwer zu finden und noch schwieriger zu fangen. Ein Trainer zeigte nun, was für irres Glück er mit den Vögeln hatte – und dass es trotzdem nicht reichte.

Das Problem mit den Galar-Vögeln: In Pokémon GO gibt es den “täglichen Abenteuerrauch”. Dieses Item kann man als Spieler einmal pro Tag verwenden, um 15 Minuten lang spezielle Spawns zu bekommen. Je mehr man in dieser Zeit läuft, desto mehr Pokémon tauchen auch auf.

Welche Monster dabei auftauchen, ist völlig zufällig. Bekannt ist aber, dass sich auch die Galar-Versionen von Arktos, Lavados und Zapdos hinter diesem Item verstecken. So kann es passieren, dass man auf einem Spaziergang in der Wildnis plötzlich auf einen dieser legendären Vögel trifft.

Doch gleich zwei Elemente machen den Fang schwierig:

Zum einen gibt es kein verlässliches System, die Vögel zu finden. Manche Spieler berichten, bis heute keinen von ihnen gesehen zu haben.

Außerdem sind sie extrem schwer zu fangen. Die Fluchtrate ist so hoch, dass sie in der Regel abhauen, wenn der erste Wurf eines Balls nicht zum Fang führt.

Überhaupt so einem Vogel zu begegnen bedeutet schon, dass man viel Glück hatte. Ihn dann auch noch zu fangen, ist eine absolute Seltenheit.

Umso verrückter ist daher das, wovon ein Trainer letztens im Pokémon-GO-Subreddit berichtete.

Alle Vögel auf einmal getroffen – Doch es kommt, wie es kommen muss

Das zeigt der Trainer: User “Dabminton” teilte eine spannende Geschichte im Subreddit zu Pokémon GO. Der Trainer ging auf eine ganz normale Abenteuerrauch-Tour – begegnete im Zuge derer aber allen drei Galar-Vögeln hintereinander.

Innerhalb von 9 Minuten traf er auf Zapdos, Arktos, Lavados und dann nochmal Zapdos. Dieses irre Glück teilte er in einem Screenshot:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Doch gleichzeitig zeigte der Trainer damit auch, dass die Spawns an sich wirklich nur die halbe Miete sind. Denn alle drei Vögel machten sich wieder vom Acker und konnten nicht gefangen werden.

Somit konnte der Trainer keinen der Vögel zu seiner Sammlung hinzufügen. Dafür gab es aber jede Menge Mitleid aus dem Rest der Community die seinen Post auf reddit kommentierte:

“Zapdos verhöhnt dich, indem es zurückkommt, nur um wieder wegzulaufen. Das wirkt persönlich”, kommentiert einer (via reddit).

“Du bist die unglücklichste Person in diesem Sub”, meint User kamrantw (via reddit).

“Glücklich und unglücklich”, korrigiert ein anderer (via reddit).

“Ich glaub, das ist genau so selten, wie tatsächlich einen zu fangen” (via reddit).

“Diese Respektlosigkeit. Würd ich persönlich nicht von meinem Telefon akzeptieren” (via reddit)

“Ich würde weinen” (via reddit).

Ein User versucht noch, Hintergründe zu erfahren und fragt, ob die Begegnungen auf einer gewohnten Route oder an einem neuen Platz stattgefunden hätten, weil er selbst mehr Spawns an “frischen” Orten feststellen würde. Der Trainer erklärt allerdings, dass er eigentlich die selbe Route zur gewohnten Zeit gegangen sei.

Die drei Vögel erschienen ursprünglich im Sommer 2022 in Pokémon GO. Noch im Dezember wollten wir in einer Umfrage von euch wissen, wie viele Exemplare ihr bereits gesehen oder gefangen habt. Von 7.520 Abstimmungen damals gingen 61 % auf “Ich hab noch keinen gefangen”, 20 % auf “Ich hab noch keinen gesehen”.

Insgesamt dürften die drei Vögel immer noch zu den seltensten Fängen zählen, die man in Pokémon GO verzeichnen kann.

Wie sieht es aktuell bei euch aus? Habt ihr mittlerweile weitere der Vögel fangen können? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten steht in Pokémon GO demnächst ein neues Event an: Alles zu “Hochspannung” in Pokémon GO erfahrt ihr hier.