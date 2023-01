Pokémon GO: Trainer fordern geniale Änderung an Community Days, die wohl alle Zeit-Probleme löst

Der Community Day in Pokémon GO ist seit einigen Monaten wieder auf 3 Monate beschränkt. Einige Trainer suchen aber immer noch nach Alternativen.

Was ist das Problem? Als die Pandemie aufkam, brachte Pokémon GO verschiede Boni heraus. Einer dieser Boni war, dass die Community Days auf sechs statt drei Stunden verlängert wurden – das war erstmals im April 2020 der Fall.

In den folgenden zwei Jahren blieb es bei dieser verlängerten Zeit. Wer in dieser Zeit mit Pokémon GO anfing, kannte die 3-Stunden-Events möglicherweise gar nicht – bis Frühjahr 2022. Im April 2022 wurde die Event-Zeit des Community Days wieder auf 3 Stunden begrenzt, was bis heute so geblieben ist.

Doch bis heute gibt es immer wieder Diskussionen um die Zeiten des Community Days. So auch jetzt gerade wieder, im Pokémon-GO-Subreddit.

Trainer schlägt Änderung vor, kommt gut bei Community an

Das ist die Diskussion: Ein Trainer teilte im Subreddit zu Pokémon GO einen Post, in dem er eine Änderung des Community Days vorschlägt.

Die Idee: Aus Sicht von User “NiteTerur” sollte Niantic den Community Day den ganzen Tag lang verfügbar machen – und alle Trainer sollen individuell entscheiden können, wann “ihre” 3 Stunden an Event-Spawns beginnen.

Das sagen andere Trainer: Grundsätzlich bekommt der Post mit über 3.600 Upvotes und 256 Kommentaren viel Zuspruch. So drehen sich die Kommentare unter anderem darum, dass Spieler das Drei-Stunden-Fenster oft verpassen.

Gerade Leute, die wie jetzt beim Community Day Classic am Samstag arbeiten, seien da benachteiligt: “Ich arbeite immer samstags, was das Ganze etwas lästig macht”, kommentiert ein User (via reddit).

Zwar gibt es auch Community Days am Sonntag, dennoch bleibt das Problem, dass man exakt in den drei Stunden Zeit haben muss, die Pokémon GO für das Event festlegt. Eine solche Anpassung, wie der User sie vorschlägt, würde in der Hinsicht mehr Freiheit bieten.

“Das könnte wie der tägliche Abenteuerrauch funktionieren, aber würde 3 Stunden halten und die CD-Spawns bringen”, schlägt ein User vor (via reddit).

“Das ist eine geniale Idee, aber das werden sie niemals machen” (via reddit)

“Ja! Ich mache Schichtarbeit und verpasse die meisten Community Days, weil ich entweder arbeite oder schlafe, um die Nachtschicht zu machen” (via reddit).

“Du hattest mich, aber als du sagtest, dass wir uns aussuchen, welche 3 Stunden sie spawnen, hast du mich verloren”, ergänzt ein anderer: “Es ist ein Community Day, der den ganzen Tag dauern sollte. Sonst ist es kein Community Day, oder? Sondern eine Community-Stunde.” (via reddit).

Einige User merken an, dass individuell wählbare Spawn-Zeiträume für alle Spieler möglicherweise zu schwer umzusetzen seien. Grundsätzlich bekommt aber auch die Idee, den Community Day schlicht den ganzen Tag laufen zu lassen, viel Zuspruch.

Auch so könnte man schließlich deutlich einfacher das Zeitfenster aussuchen, in dem man sich auf die Jagd nach den Event-Spawns macht.

Auf der anderen Seite gibt es allerdings auch ein paar Gegenstimmen. Die meinen, dass der “Community”-Aspekt durch diese Ausbreitung wegfallen könnte, und jeder nur noch für sich spielt.

Wie seht ihr aktuell die Community-Day-Zeiten? Passen die 3 Stunden für euch, oder wollt ihr zurück zu den 6 Stunden? Und was haltet ihr von den Alternativen der Community? Erzählt es uns in den Kommentaren.

