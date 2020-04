In Pokémon GO startet am Samstag, dem 25. April, der Community Day mit Abra. Dieses Mal könnt ihr ihn sogar von Zuhause spielen. Wir geben die Übersicht über Zeiten, Shinys und die Boni.

Was ist ein Community Day? Normalerweise startet Pokémon GO jeden Monat ein solches Event und lässt für 3 Stunden lang ein spezielles Pokémon vermehrt erscheinen. Dieses taucht dann auch erstmalig als Shiny auf.

Das ist diesmal anders: Aufgrund der Corona-Krise hat Pokémon GO einige Anpassungen vorgenommen, damit man das Event von Zuhause spielen kann. Wir zeigen euch, wie das funktioniert und wie man effektiv spielen kann.

Community Day im April mit Abra – Boni und Zeiten

Was: Der Pokémon GO Community Day im April 2020

Wann: Am Samstag, dem 25. April, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr deutscher Zeit

Pokémon des Tages: Abra

Exklusive Attacke: Konter für Simsala

Bonus: Dreifacher Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Bonus: Während des Community Days kann man eine Spezialforschung lösen, die 0,99 € kostet

Bonus: 3-stündiger Rauch

Das ist spannend bei den Zeiten: Der Community Day geht diesmal ganze 6 Stunden lang und nicht nur die üblichen 3 Stunden. Ihr habt also mehr Zeit, um Shiny Abra zu fangen.

So funktioniert das Spielen von Zuhause

Das wurde am Spiel verändert: Bereits in den letzten Wochen gab es aufgrund des Coronavirus diverse Anpassungen am Spiel. Davon könnt ihr auch am Community Day profitieren und effektiver spielen. Wir geben eine Übersicht der wichtigen Anpassungen:

Das Item Rauch lockt jede Minute ein Pokémon an und ist damit deutlich effektiver

In Geschenken gibt es mehr Bälle, sodass man gegen den Ballmangel ankommt

Die Spawns wurden generell erhöht, sodass ihr auch vor der eigenen Tür möglicherweise mehr Pokémon findet

So wird am Community Day gegen Ballmangel vorgegangen: Während des Events soll euer Kumpel erstmalig Items wie Pokébälle zu euch bringen. So kann er euch also mit Bällen versorgen, während ihr fleißig Pokémon fangt.

Wie genau und wie oft er euch Bälle bringt, ist allerdings noch nicht ganz klar.

Euer Kumpel soll euch die Pokébälle bringen

So spielt ihr effektiv von Zuhause: Rauch hält ganze 3 Stunden an und genau das solltet ihr auch ausnutzen. Zündet im besten Fall gleich 2-mal Rauch, sodass ihr für die 6 Stunden eingedeckt seid.

Fangt ihr jedes Pokémon aus dem Rauch, dann habt ihr insgesamt 360 eingetütet. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dort ein schillerndes Abra dabei ist.

Ansonsten achtet auch auf die anderen Spawns außerhalb vom Rauch. Es ist gut denkbar, dass sie während des Community Days nochmal erhöht sind.

Baut euch am besten schon vor dem Community Day ein Polster an Bällen auf. Wenn ihr die 6 Stunden lang durchfangen wollt, dann solltet ihr mindestens 400-500 Bälle im Inventar haben.

Community Day von unterwegs – Geht das?

Kann man von unterwegs aus spielen? Rein vom Spiel her kann man rausgehen und spielen. Dennoch besteht in Deutschland weiterhin eine Ausgangsbeschränkung, die von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich hart ist. Auf der sicheren Seite seid ihr also, wenn ihr von Zuhause aus spielt.

Während der 6 Stunden werdet ihr überall vermehrt Abra antreffen und wenn es euch nur um ein paar Shinys geht, dann reicht das Spielen von Zuhause sicherlich aus.

Shiny Abra, Kadabra und Simsala

Gibt es Shiny Abra? Erstmalig wird Shiny Abra offiziell eingeführt. Bislang gab es das Shiny nur durch einen Fehler für wenige Minuten auf dem GO Fest in Chicago zu fangen.

Nun werdet ihr ganz offiziell die Chance auf Shiny Abra haben. Niantic bestätigte bereits, dass es das Shiny geben wird.

Wie ist die Chance auf Shiny Abra? Am Community Day ist die Chance auf das Event-Shiny immer erhöht. Bislang lag die Rate dort bei 1 zu 25. Man kann also davon ausgehen, dass Abra innerhalb der 6 Stunden eine ganz ähnliche Rate haben wird.

Simsala mit Konter – Wie stark wird es?

Das ist die exklusive Attacke: Während des Community Days kann Simsala die Sofort-Attacke „Konter“ lernen. Sie ist von Typ Kampf.

Wie stark wird Simsala damit? Für Raids und Arenen ist Simsala mit Konter keine wirkliche Verstärkung. Dort solltet ihr lieber auf richtige Kampf-Pokémon wie Lucario oder Meistagrif setzen.

Im PvP hingegen ist Simsala mit Konter eine interessante Wahl. Ihr könntet damit so einige Gegner überraschen und Simsala wird vielseitiger. Dennoch ist Simsala recht schnell besiegt, weshalb es bessere Pokémon für die PvP-Liga gibt.

Wie kommt man an die Attacke? Dafür müsst ihr Simsala innerhalb des Eventzeitraums aus Kadabra entwickeln. Per TM ist diese Attacke nicht beizubringen. Einzige Ausnahme stellt hier die neue Elite-TM.

Illusionen untersuchen – Alles zur Spezialforschung

Was ist das für eine Spezialforschung? Während des Community Days könnt ihr die Spezialforschung „Illusionen untersuchen“ lösen. Diese Aufgabenreihe konnte man vorher für 0,99 € kaufen. Enthalten ist darin:

13.000 Sternenstaub

Ein Knursp

Ein Rocket-Radar

Weitere Belohnungen sind bisher noch nicht bekannt. Wir werden allerdings die komplette Forschung hier nachtragen, sobald erste Spieler sie lösen können. Ob sich der Kauf der neuen Spezialforschung lohnt, erfahrt ihr in diesem Artikel.