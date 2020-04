Pokémon GO verkauft die Spezialforschung „Illusionen untersuchen“ für den Community Day mit Abra. Wir zeigen euch, was wir bisher zur Forschung wissen und ob sich der Kauf lohnt.

Was ist „Illusionen untersuchen“? Das ist eine Spezialforschung, die Pokémon GO aktuell für 0,99 € im Ingame-Shop anbietet. Bislang weiß man aber noch nicht sehr viel Offizielles zur Forschung. Sie wird erst zum Community Day mit Abra am 25. April aktiviert.

Wir zeigen euch die Leaks und bisherigen Infos zur Spezialforschung und was ihr verpasst, wenn ihr sie nicht kauft.

Alles, was wir zu „Illusionen untersuchen“ wissen

Das wurde bisher über die Forschung gesagt: Von der offiziellen Seite gibt es bisher nicht sehr viele Infos. Bislang wissen wir, dass es unter anderem folgende Items gibt:

13.000 Sternenstaub

Ein Knursp

Ein Rocket-Radar

Zu den einzelnen Schritten oder ob man sogar ein besonderes Pokémon dadurch fangen kann, wissen wir bislang noch nicht.

Zum Community Day mit Abra gibt es diese Spezialforschung

Gibt es Leaks zur Spezialforschung? Vor etwa einem Monat fanden Dataminer (via reddit) die Textpassagen, die Professor Willow während der Spezialforschung zu euch sagen wird. Bedenkt allerdings, dass sich diese nochmal ändern könnte, da Niantic möglicherweise Anpassungen vorgenommen hat, um diese Forschung leichter von Zuhause aus spielbar zu machen.

In den Texten spricht Willow sehr viel von eurem Kumpel-Pokémon. Stellt euch also darauf ein, dass ihr mit ihm während der Spezialforschung interagieren müsst.

Außerdem sagt Willow zum Schluss, dass glückliche Trainer vielleicht ein schillerndes Abra fangen können. Dies deutet darauf hin, dass ihr zum Abschluss der Spezialforschung ein garantiertes Shiny Abra erhalten könnt. Ähnliche Texte gab es nämlich zu anderen Spezialforschungen, die schlussendlich garantierte Shinys hervorbrachten.

Shiny Abra könnte garantiert in der Spezialforschung enthalten sein.

Lohnt sich die Spezialforschung schlussendlich? Rechnet man allein mit dem garantierten Knursp und dem Rocket-Radar, kommt man auf 300 Münzen, die in etwa einem Wert von 3 Euro entsprechen. Hier bekommt ihr sie allerdings für nur einen Euro. Dazu gibt es sogar noch garantiert 13.000 Sternenstaub.

Sollte es am Ende tatsächlich ein garantiertes Shiny geben, dann ist die Forschung umso lohnenswerter, denn ihr habt gute Chancen auf ein Shiny mit starken IV. Die Belohnungen aus Spezialforschungen haben nämlich immer mindestens eine 2-Sterne-Bewertung.

Es ist durchaus denkbar, dass Niantic den Schritt mit dem garantierten Shiny geht, denn ähnlich war es schon zur Safari-Zone in Liverpool. Dort erhielt jeder Teilnehmer aus der Spezialforschung ein garantiertes Shiny Lampi. So kann man sicherstellen, dass jeder Trainer ein Shiny bekommt, selbst wenn er das Haus nicht verlassen darf und keinerlei Spawns vor der Tür hat.

So gibt es sogar noch mehr Sternenstaub: 13.000 Sternenstaub ist das Minimum aus der Spezialforschung. Wenn ihr ein Sternenstück zündet, dann gibt es sogar 1,5x so viel Staub – also ganze 19.500 Sternenstaub.

Solltet ihr also die Forschung kaufen, dann achtet beim Abholen der Belohnungen darauf, dass ihr ein Sternenstück anhabt. Das lohnt sich generell, denn es gibt 3-fachen Fang-Sternenstaub.

Alle weiteren Boni und Infos zum Community Day am Samstag, findet ihr in diesem Artikel.