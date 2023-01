Pokémon GO: Was sind Hundos und Shundos? Einfach erklärt

Wer in der Community von Pokémon GO unterwegs ist, wird wohl eher nicht an den Begriffen “Hundo” und “Shundo” vorbeikommen. Wir von MeinMMO zeigen euch deshalb, was diese Wörter bedeuten und welche weiteren Abkürzungen ihr in diesem Zusammenhang kennen solltet.

Um welche Begriffe geht es? In den letzten Jahren haben sich in der Community von Pokémon GO verschiedene Begriffe etabliert, welche als eine Art Abkürzungen für die Beschreibung bestimmter Monster dienen. Zwei von ihnen sind “Hundo” und “Shundo”. Was es mit den Worten auf sich hat und was sie schließlich bedeuten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das sind Hundos und Shundos

Die wohl am häufigsten genutzten Abkürzungen in Pokémon GO sind die beiden Begriffe “Hundo” und “Shundo”. Auch wenn die beiden Wörter sicher auch gut als Pokémon-Namen durchgehen könnten, beschreiben sie jeweils eine bestimmte Kategorie von Monstern.

Hundos: Unter der Abkürzung “Hundo” verstehen Trainer von Pokémon GO alle Monster, die eine perfekte Bewertung haben. Das bedeutet, dass ihre IV 100 % beträgt. So leitet sich auch der Begriff vom englischen Zahlwort “hundred” ab.

Diese Monster sind bei den meisten Spielern sehr begehrt, da sie nicht so leicht zu finden sind. Besonders die besten Angreifer in Pokémon GO erreichen durch ihre perfekte Bewertung starke Angriffs-, Ausdauer- und Verteidigungswerte, was euch insbesondere in Raids zu Gute kommt.

Um herauszufinden, ob ihr selbst im Besitz des einen oder anderen Hundos seid, könnt ihr ganz einfach den Suchfilter “4*” benutzen.

Shundos: Wer nicht nur ein Hundo, sondern sogar ein Shundo im Spiel entdecken konnte, der kann sich besonders glücklich schätzen. Diese sind nämlich noch etwas seltener. Der Begriff beinhaltet wieder den Wortstamm des englischen Wortes “hundred” und deutet ebenfalls auf ein Monster mit perfekter Bewertung hin.

Doch das war natürlich noch nicht alles, denn das “S” vor dem “Hundo” steht für das Wort Shiny. Dabei handelt es sich um sogenannte schillernde Pokémon, die sich optisch von ihrer normalen Form unterscheiden. Meistens lassen sie sich leicht anhand einer anderen Farbe erkennen. So ist ein Garados für gewöhnlich blau und in seiner schillernden Form rot.

Gibt es weitere solcher Begriffe?

Ja, zwei weitere Begriffe, die immer wieder in den sozialen Netzwerken sowie in Gesprächen mit Trainern auftauchen, sind “Shlundo” und “Nundo”.

Was ist ein Shlundo? Neben den Sammeln von Pokémon, können Trainer auch Monster miteinander tauschen. Und gerade diese Funktion ist maßgeblich dafür, um sich ein sogenanntes Shlundo zu sichern. Dafür braucht es jedoch eine ordentliche Portion Glück, denn beim Tauschen eines Monsters verändert sich dessen IV zufällig.

Tauscht ihr nun ein schillerndes Exemplar mit eurem Trainer-Freund, dann könnt ihr mit etwas Glück wieder eines mit einer perfekten Bewertung bekommen, und hättet somit dann ein Shundo. Wird dieser Tausch zudem zu einem sogenannten Glückstausch, durch den ihr ein Glücks-Pokémon erhaltet, habt ihr schließlich ein Shlundo. Das “L” im Wort leitet sich somit vom englischen Begriff “luck”, zu deutsch Glück ab.

Zwei Trainer haben kürzlich einen solchen Tausch erlebt und gleich doppeltes Glück gehabt. Was genau passiert ist, erfahrt in unserem nachfolgenden Artikel:

Was ist ein Nundo? Das Nundo ist hingegen das absolute Gegenteil der bisherigen Beschreibungen, denn bei diesen Monstern handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um absolute Nullen. Sie haben mit einer IV von 0 % bzw. einer 0-Sterne-Bewertung förmlich gar nichts zu bieten. Dennoch sind sie genau wie Hundos im Spiel unheimlich selten und werden deshalb von einigen Spielern gesammelt.

Nutzt ihr diese Begriffe auch, wenn ihr euch mit anderen Trainern über eure Ausbeute unterhaltet? Und wie viele Hundos, Shundos, Shlundos und Nundos konntet ihr im Spiel bereits ergattern? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

