Ihr seid Tausch-Muffel in Pokémon GO? Für kurze Zeit solltet ihr das ändern

In Pokémon GO läuft gerade das Mondneujahrs-Event 2023. Gerade während dieser Tage sollte man das Tauschen nicht ignorieren – genau wie Geschenke.

Was ist gerade los in Pokémon GO? Das Mondneujahrs-Event in Pokémon GO startete am Donnerstag, den 19. Januar 2023, endet aber auch schon wieder am Montag, den 23. Januar 2023 um 20:00 Uhr.

Damit bleiben nicht mehr allzu viele Tage, um die Spawns des Events auszunutzen und beispielsweise 11 interessante Pokémon zum Mondneujahr zu fangen.

Vor allem sollte man aber die Interaktions-Boni des Events auf dem Schirm haben. Denn gerade Spieler, die ihre Geschenke und die Tausch-Möglichkeiten in Pokémon GO eher ignorieren, könnten die sonst verpassen.

Bessere Chance auf Glücks-Pokémon, wenn ihr mit anderen Spielern interagiert

Was sind das für Boni? In der Regel gibt es zu Events offensichtliche Boni, wie mehr Fang-EP oder mehr Sternenstaub für jedes geschnappte Pokémon. Zum Mondneujahrsevent verbergen sich aber gute Boni hinter der Interaktion mit anderen Trainern – und die kann man auf einem kurzen Pokémon-GO-Spaziergang schnell mal links liegen lassen.

Momentan gibt es etwa eine erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden. Doch damit man überhaupt die Gelegenheit dazu bekommt, muss man mit anderen Trainern interagieren – zum Beispiel durch das Öffnen und Verschicken von Geschenken.

Gleichzeitig gibt es doppelten Sternenstaub für das Öffnen von Geschenken. Nutzt diese Tage also, um ein paar Päckchen zu öffnen und zu verschicken. Tipp: Mit einem Trick kann man die Geschenke schneller öffnen.

Dazu liegt ein Fokus auf dem Tauschen, das sich aktuell lohnt. Generell könnt ihr gerade einen zusätzlichen Spezialtausch pro Tag durchführen – also zwei täglich.

Dazu gibt es die erhöhte Chance, Glücks-Pokémon durch Tauschen zu erhalten, selbst wenn ihr gar keine Glücksfreunde seid. Diesen Vorteil sollte man ebenfalls nutzen.

Aktuelle Zahlen, wie hoch die Quote ist, gibt es derzeit nicht. Im letzten Jahr zum Mondneujahr berichteten Trainer von einer Quote von etwa 10 %. Zudem ist bekannt, dass die Chancen auf einen Glückstausch steigen, je älter die Pokémon sind.

Was hat es mit dem “Glück” auf sich? Sogenannte “Glückspokémon” haben die Eigenschaft, nur den halben Sternenstaub für das Aufleveln zu benötigen. Zudem haben sie IV-Werte von mindestens 80 %. Es sind also ziemlich gute Pokémon. Man bekommt sie nur über “Glückstausche” mit anderen Trainern, die in der Regel zufällig passieren.

“Glücksfreund” wiederum ist ein Status, den man mit anderen Trainern durch Interaktionen wie das Verschicken von Geschenken erreichen kann. Hat man diesen Status erreicht, bekommt man einen garantierten Glückstausch. Den kann man dann nutzen, um ein Pokémon direkt auszuwählen, das nach dem Tausch zum Glückspokémon wird.

Zuletzt, allerdings noch vor dem Event, gelang zwei Trainern gerade erst ein sehr seltener, doppelt glücklicher Tausch.