Pokémon GO: Das Mondneujahrs-Event bringt euch 11 Monster, die ihr nicht verpassen solltet

In Pokémon GO läuft seit heute das Mondneujahrs-Event, was euch wieder zahlreiche Monster und Boni bringt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Pokémon sich davon besonders lohnen und zeigen euch, wo ihr sie findet.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO wird gerade das jährliche Mondneujahr gefeiert und bringt euch jede Menge neuer Spawns. Wie ihr das aus der Vergangenheit sicher bereits kennt, wird es sich dabei auch in diesem Jahr vor allem wieder um rote Monster sowie Feuer-Pokémon drehen. So ist das diesjährige Maskottchen des Mondneujahrs Flampion.

Doch welche der zahlreichen Monster lohnen sich überhaupt? Das haben wir uns für euch angesehen und zeigen euch nachfolgend 11 Monster, die ihr euch sichern solltet.

Wie lange läuft das Event? Das Event “Mondneujahr” läuft vom 19. Januar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 23. Januar 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Darum solltet ihr euch diese 11 Monster sichern

Was zeigt das Ranking? Wir stellen euch im nachfolgenden Ranking 11 Monster vor, die ihr während des Mondneujahr-Events in der Wildnis, in Raids oder aus 7-km-Eiern bekommen könnt. Dabei erklären wir euch, wieso sich der Fang lohnt und wie ihr das jeweilige Monster im Spiel finden könnt. Die Rangfolge orientiert sich dabei an den Fundorten im Spiel.

1. Karpador

Karpador

Warum lohnt sich das Pokémon? Bei Karpador handelt es sich um ein Wasser-Pokémon aus der 1. Spiele-Generation, was sich zu Garados weiterentwickeln kann. Seine Weiterentwicklung kann mit einem starken Angriffswert und guten Attacken-Kombinationen überzeugen, weshalb es zu den besten Wasser-Angreifern in Pokémon GO gehört. Darüber hinaus besitzt Garados eine temporäre Mega-Entwicklung, die es nochmal etwas stärker macht.

Und auch in der Meisterliga der PvP-Kämpfe ist Garados ein geeigneter Kandidat, der in eurem Team nicht fehlen sollte. Außerdem bietet euch das Event die Möglichkeit, in eurer “Angler”-Medaille voranzukommen. Für diese müsst ihr nämlich 1.000 große Exemplare fangen, um sie in Platin zu ergattern.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Karpador ist während des gesamten Events in der Wildnis zu finden. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem schillernden Exemplar.

2. Scoppel

Scoppel

Warum lohnt sich das Pokémon? Das Normal-Pokémon Scoppel könnte ebenfalls für den einen oder anderen PvP-Spieler interessant sein. Der kleine Hase lässt sich nämlich zu Grebbit weiterentwickeln, der in der Superliga mit einem Moveset aus Lehmschuss, Feuerschlag und Erdbeben überzeugen kann. Für den Einsatz in Raids ist das kleine Monster jedoch weniger interessant.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Scoppel spawnt während des Mondneujahrs in der Wildnis. Außerdem bekommt ihr es durch die Event-Quest “Versende 3 Geschenke mit Sticker”. Mit etwas Glück könnt ihr Scoppel dabei auch als Shiny fangen. Alternativ findet ihr Grebbit in den Level-3-Raids, allerdings ohne eine Shiny-Chance.

3. Flampion

Flampion

Warum lohnt sich das Pokémon? Das Event-Masskottchen solltet ihr euch ebenfalls nicht entgehen lassen. Es stammt aus der 5. Spiele-Generation, gehört zum Typ Feuer und lässt sich zu Flampivian weiterentwickeln.

Flampivian kann vor allem mit einem starken Angriffswert punkten und macht mit seiner Attacken-Kombination ordentlich Schaden beim Gegner. So gehört es zu den besten Feuer-Angreifern im Spiel. In der GO-Kampfliga spielt es hingegen eher keine Rolle.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Flampion wird in den kommenden Tagen nahezu überall im Spiel zu finden sein. Haltet also in der Wildnis, in Level-1-Raids sowie in 7-km-Eiern nach ihm Ausschau.

Und auch in der befristeten Forschung “Glückliche Wünsche” zum Mondneujahr sowie in der Event-Quest “Fange 25 Pokémon” versteckt es sich. Dabei könnt ihr mit etwas Glück auch auf eine schillernde Begegnung hoffen.

4. Galar-Flampion

Warum lohnt sich das Pokémon? Flampion besitzt noch eine weitere Form: Galar-Flampion. Diese könnt ihr in den kommenden Tagen ebenfalls im Spiel finden. Sie gehört zum Typen Eis und lässt sich zu Galar-Flampivian weiterentwickeln.

Auch diese Entwicklung kann mit seinen Angriffswerten punkten und ist mit seinem Moveset aus Eiszahn und Lawine derzeit der beste Eis-Angreifer im Spiel. Für Raids solltet ihr ihn also auf jeden Fall in eurem Team haben.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Im Gegensatz zum “normalen” Flampion, könnt ihr Galar-Flampion nicht in der Wildnis finden. Dafür verteidigt es aber die Level-1-Raids, versteckt sich in 7-km-Eiern und lässt sich in der Event-Quest “Fange 25 Pokémon” finden, mit etwas Glück sogar als Shiny.

5. Riolu

Riolu

Warum lohnt sich das Pokémon? Ein weiteres starkes Pokémon, dass ihr euch während des Mondneujahrs sichern solltet, ist Riolu. Das Kampf-Pokémon kann nämlich für gewöhnlich nur in 10-km-Eiern gefunden werden., was es entsprechend etwas seltener macht, als andere Monster dieses Rankings.

Es lässt sich zu Lucario weiterentwickeln, was durch seinen hohen Angriffswert zu den besten Kampf-Angreifern in Pokémon GO gehört und sich auch als starker Stahl-Angreifer behaupten kann. In der Super- und Hyperliga sichert sich Lucario mit einem Moveset aus Konter, Steigerungshieb und Spukball den 54. Platz im PvPoke-Ranking.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Während des Mondneujahrs schlüpft Riolu aus 7-km-Eiern. Mit etwas Glück begegnet ihr einen schillernden Exemplar.

6. Sheinux

Sheinux

Warum lohnt sich das Pokémon? In den kommenden Tagen solltet ihr außerdem nach dem Elektro-Pokémon Sheinux Ausschau halten. Das Pokémon aus der 4. Generation lässt sich nämlich zu Luxtra weiterentwickeln, was sich als einer der besten Elektro-Angreifer in Pokémon GO behaupten kann. In der GO-Kampfliga ist es hingegen weniger interessant.

Außerhalb von bestimmten Events ist es sonst nur sehr selten im Spiel zu finden und lässt sich hauptsächlich aus den 5-km-Eiern vom Abenteuer-Sync ausbrüten. Wer also noch ein starkes Exemplar benötigt, sollte die kommenden Tage nutzen.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Sheinux wird während des Events in den Level-1-Raids auftauchen. Dort könnt ihr es auch in seiner schillernden Form finden.

Übrigens: Welche Shinys mir in Pokémon GO am besten gefallen, erkläre ich euch im nachfolgenden Beitrag:

Die 10 schönsten Shinys in Pokémon GO, auf die ich niemals verzichten könnte

7. Lohgock

Lohgock

Warum lohnt sich das Pokémon? Ein weiteres starkes Feuer-Pokémon, dem ihr in den kommenden Tagen begegnen könnt, ist Lohgock. Das Monster aus der 3. Spiele-Generation besitzt einen hohen Angriffswert und kann mit seinen Feuer- und Kampf-Attacken als einer der besten Angreifer in Pokémon GO überzeugen. Darüber hinaus besitzt es eine temporäre Mega-Entwicklung, die im Raid von Vorteil sein kann.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Lohgock verteidigt während des Events die Level-3-Raids und kann dort im Anschluss sogar mit etwas Glück in seiner schillernden Form gefunden werden. Alternativ findet ihr Flemmli, die Vorentwicklung von Lohgock, in der Feldforschung “Öffne 3 Geschenke”.

Eine Auswahl der besten Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch im nachfolgenden Video.

8. Regice

Regice

Warum lohnt sich das Pokémon? Das legendäre Eis-Pokémon Regice kann sich hingegen in der GO-Kampfliga behaupten. Insbesondere in der Hyperliga ist es mit der Attackenkombination aus Zielschuss, Donner und Blizzard vorn mit dabei. In Raids solltet ihr hingegen lieber auf andere Kandidaten setzen.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Regice wird in den kommenden Tagen in den Level-5-Raids zu finden sein. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen.

Die besten Konter gegen Regice findet ihr hier.

9. Mega-Schlapor

Warum lohnt sich das Pokémon? Wer sich während des Mondneujahrs ein gutes Mega-Pokémon sichern möchte, der sollte nach Mega-Schlapor Ausschau halten. Das kann vor allem mit seinem Kampf-Moveset in Raids punkten. Durch das absolvieren entsprechender Mega-Raids könnt ihr euch die Mega-Energie sichern, um euch ein eigenes Exemplar entwickeln zu können.

Wo kann man es zum Mondneujahr finden? Mega-Schlapor wird in den nächsten Tagen die Mega-Raids verteidigen und kann nach dem Kampf als normales Schlapor gefangen werden. Mit etwas Glück sogar als Shiny.

Hier findet ihr die besten Konter gegen Mega-Schlapor.

Übrigens: Wem noch ein starkes Exemplar in seiner Sammlung fehlt, kann alternativ auch nach Haspiror, der Vorentwicklung von Schlapor, Ausschau halten. Der kleine Hase ist während des Events in der Wildnis zu finden sowie in der Event-Quest “Versende 3 Geschenke mit Sticker”.

10. Paras & Wadribie

Paras und Wadribie

Warum lohnen sich diese Pokémon? Im Gegensatz zu den anderen Pokémon dieses Rankings solltet ihr euch Paras und Wadribie nicht wegen einer starken Weiterentwicklung sichern, sondern wegen ihres besonderen Bonus.

Die beiden Monster gehören nämlich zu den 22 Pokémon, die euch beim Fangen einen Sternenstaub-Bonus bringen. Wer also seinen Sternenstaub-Vorrat etwas aufbessern möchte, der sollte in den kommenden Tagen nach diesen beiden Monstern Ausschau halten.

Je nachdem, ob ihr ein Sternenstück nutzt oder sogar von einem Wetterboost profitiert, kann sich dieser Bonus weiter erhöhen. So erwartet euch folgende Ausbeute, wenn ihr die Monster fangt:

Sternenstaub Paras Wadribie ohne Sternenstück 500 750 mit Sternenstück 750 1.125 bei Wetterboost 625 938 bei Wetterboost und Sternenstück 938 1.406

Wo kann man sie zum Mondneujahr finden? Beide Pokémon tauchen während des Events in der Forschungsaufgabe “Tausche ein Pokémon” auf. Wadribie könnt ihr darüber hinaus auch in der Wildnis finden. Mit etwas Glück könnt ihr die beiden Monster auch in ihren schillernden Formen fangen.

Welche Monster wollt ihr euch während des Mondneujahrs auf jeden Fall in Pokémon GO sichern? Und auf welche Pokémon hattet ihr außerdem bei diesem Event gehofft? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

