Pokémon GO: Befristete Forschung Glückliche Wünsche – Welchen Weg wählen?

Among the Trolls: Kommendes Survival-Spiel auf Steam setzt auf nordische Mythologie – Zeigt filmreife Grafik im Trailer

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Durch die Auswahl bestimmt ihr einen Bonus für euch, aber auch eine der Aufgaben und eine Belohnung des nächsten Kapitels. Schaut sie euch an, damit ihr entscheiden könnt, welcher Weg am besten zu euch und eurem Spielstil passt.

In Pokémon GO läuft die Befristete Forschung “Glückliche Wünsche” passend zum Mondneujahr-Event 2023. Wir zeigen euch alle Aufgaben und Belohnungen und was die drei verschiedenen Wege bringen.

Insert

You are going to send email to