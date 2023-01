Pokémon GO: Event zum Mondneujahr 2023 startet morgen – Alles zu Spawns, Shinys und Boni

In Pokémon GO startet das Mondneujahr-Event am 19. Januar. Wir zeigen euch alle Inhalte, Shinys und Boni zum Event.

Wann läuft das Event zum Mondneujahr? Das Mondneujahr startet in Pokémon GO am 19. Januar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit. Es läuft dann bis zum 23. Januar um 20:00 Uhr.

Es läuft also etwas kürzer als eine Woche. In dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, die Boni des Events auszunutzen.

Was ist das für ein Event? Zum Mondneujahr macht sich vor allem die Farbe “Rot” in Pokémon GO bemerkbar, wodurch sich in den Spawns einige Feuer-Pokémon finden. So fungiert etwa Flampion als Maskottchen des diesjährigen Events.

Gleichzeitig findet ihr aber auch die Pokémon Scoppel und Haspiror unter den Spawns – passend zum “Jahr des Hasen” 2023. Zudem spielt das Thema “Glück” eine tragende Rolle.

Alle Spawns, Boni und Infos zu Shinys zeigen wir euch hier.

Glücks-Pokémon und Shiny-Flampion – Alle Infos zum Mondneujahr in Pokémon GO

Diese Boni stecken im Event: Unter anderem habt ihr während des Events erhöhte Chancen auf Glückspokémon.

Die Chance auf Glücks-Pokémon durch Tauschen ist erhöht

Zudem habt ihr eine erhöhte Chance, Glücks-Freunde zu werden – was wiederum einen Glücks-Tausch einbringt

Darüber hinaus kommen folgende Boni ins Spiel:

Doppelter Sternenstaub beim Öffnen von Geschenken.

Ein zusätzlicher Spezial-Tausch – also maximal zwei pro Tag.

Erhöhte Chance auf Shiny-Flampion.

Neue Feldforschungen zum Event.

Neue Avatar-Artikel und Sticker im Shop.

Zudem kommt eine befristete Forschung ins Spiel.

Befristete Forschung „Glückliche Wünsche” zum Mondneujahr

Was ist das für eine Forschung? Die Forschung werden euch verschiedene Wege zur Wahl gestellt. Ihr könnt einen von drei Wegen und dazugehörige Boni auswählen:

Eier ausbrüten

Nutzen des Täglichen Abenteuerrauchs

Sternenstaub-Sammeln

Je nach Weg unterscheiden sich die Boni und Aufgaben, die ihr bekommt. Alle Trainer werden aber ein Glücks-Ei und weitere Items bekommen, für den Abschluss der Aufgabe.

Zudem sind Begegnungen mit folgenden Monstern möglich. Pokémon, die shiny sein können, haben wir mit einem Sternchen* markiert.

Karpador*

Azumarill

Jungglut

Flampion*

Galar-Flampion*

Scoppel*

Spawns, Eier und Shinys zum Mondneujahr

Welche Monster können spawnen? Die Liste der Event-Spawns zeigen wir euch hier. Besonders interessant ist dabei Flampion: Es hat eine erhöhte Chance, als schillerndes Pokémon gefunden zu werden.

So sieht Flampion als Shiny aus

Gibt es auch ein neues Shiny? Nein, ein neues Shiny gibt es im Event nicht.

Alle Spawns seht ihr hier. Mögliche Shinys sind mit einem Sternchen* markiert.

In der Wildnis:

Ponita*

Magmar*

Karpador*

Schneckmag*

Camaub*

Wadribie*

Haspiror*

Fynx

Scoppel*

Mit Glück: Flamara und Flampion*

Pokémon aus 7-km-Eiern:

Klingplim

Riolu*

Flampion*

Galar-Flampion*

Zurrokex

Aus Feldforschungen:

Glumanda*

Paras*

Feurigel*

Flemmli*

Panflam*

Wadribie*

Haspiror*

Floink*

Flampion*

Galar-Flampion*

Fynx

Scoppel*

Flamiau

Welche Monster stecken in Raids? In den Raids findet ihr verschiedene Event-Pokémon.

In den Stufe-5-Raids kehrt das legendäre Pokémon Regice zurück, die besten Konter gegen Regice findet ihr hier. In den Mega-Raids findet ihr derweil das Hasen-Pokémon Mega-Schlapor, und hier die besten Konter.

Level-1-Raids: Hisui-Voltobal, Sheinux*, Flampion*, Galar-Flampion*

Level-3-Raids: Flamara, Pottrott*, Lohgock*, Shardrago*, Grebbit

Level-5-Raids: Regice*

Mega-Raids: Mega-Schlapor*

Insgesamt stehen während des Events einige interessante Monster zur Verfügung. Was haltet ihr vom Mondneujahrs-Event? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Während des Events läuft außerdem noch der Community Day Classic 2023. Alle Infos zum Community Day mit Larvitar findet ihr hier.