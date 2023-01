In Pokémon GO geht ein Glitch für viele Bonbons rum – Aber Vorsicht!

In Pokémon GO soll euch ein Glitch einen besonderen Bonbon-Segen bei Purmel bescheren, doch damit solltet ihr lieber vorsichtig sein. Um was es dabei geht und welche Gefahr es mit sich bringt, haben wir uns von MeinMMO für euch angesehen.

Um welches Pokémon geht es? Seit Dezember 2022 könnt ihr euch in Pokémon GO mit Hilfe von euren Postkarten das Käfer-Pokémon Purmel sichern. Dieses besitzt verschiedene Muster aus den unterschiedlichsten Regionen der Erde, die sich über Puponcho zu Vivillon weiterentwickeln lassen.

Dabei ist es also nicht verwunderlich, dass man vor allem eines braucht, um sich alle Varianten von Vivillon zu sichern: jede Menge Bonbons. Nun soll ein Glitch euch dabei Abhilfe schaffen und euch haufenweise davon bescheren.

Was die Trainer über den Glitch berichten und warum euch dieser auch einen entscheidenden Nachteil bringen kann, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Die Map für alle verschiedenen Muster bei Vivillon

Trainer testen den Glitch und sind überrascht

Um welchen Glitch geht es? Wie der reddit-User ExTeNdEnD in seinem Beitrag teilt, wurde ein besonderer Glitch zum Käfer-Pokémon Purmel entdeckt. Dieser soll euch durch das spezielle Füttern und Spazierengehen mit eurem Purmel jede Menge Bonbons bringen.

Wie man dem Beitrag entnehmen kann, stammt der ursprüngliche Fund des Glitch aus einer deutschen Facebook-Gruppe zu Pokémon GO. Dort wird erklärt, dass man sich ein Purmel als Kumpel nehmen und diesen mit Knursp füttern soll.

Nach einem anschließend geschickten Buddy-Wechsel soll es zu einem Glitch im Spiel kommen, der euch beim Spazierengehen mit diesem Purmel haufenweise Bonbons bescheren soll. Einige Trainer haben es laut den reddit-Kommentaren direkt ausprobiert und freuen sich über ihren Erfolg (via reddit.com):

ZekromFPS: “Es funktioniert!!! Von 22 Bonbons auf 96 in nur 1 km! OMG!!”

Old_Camera: “Bei mir sieht es so aus, dass ich auf dem ersten Kilometer 51 Bonbons bekommen habe, auf dem nächsten Kilometer 34 und auf dem dritten Kilometer 12 Bonbons. Hat noch jemand die gleiche Erfahrung gemacht? Ich werde später eine Wanderung machen. Vielleicht benutze ich einfach einen Knursp mit einem neuen Purmel.”

ExTeNdEnD: “Ich habe den Glitch getestet. Funktioniert, macht aus 1 Bonbon nach 1 Kilometer 50 Bonbons für den gelaufenen Kilometer.”

Geht das auch bei anderen Monstern? Der reddit-User taixun4532 ist hingegen weniger überrascht über diesen Glitch. Dieser ist ihm nämlich bereits seit einiger Zeit im Spiel bekannt, weshalb er anderen Trainern erklärt, dass er sich nicht nur auf Purmel beschränkt. So schreibt er (via reddit.com): “Das kann man mit jedem Pokémon machen.”

Dabei gibt er jedoch zu bedenken, dass sich die Vielzahl der Bonbons dennoch an den Kilometern orientiert, die ein Monster normalerweise für eine Süßigkeit zurücklegen muss. So bräuchten manche Monster dennoch eine gelaufene Distanz von bis zu 20 Kilometern, damit man sich die Bonbons sichern kann.

Außerdem habe der Glitch keine Auswirkungen auf XL-Bonbons. Es ist somit laut taixun4532 vor allem für Monster mit einer kurzen Lauf-Distanz interessant, wie es bei Purmel der Fall ist (via reddit.com).

Darum solltet ihr den Glitch lieber nicht nutzen

Doch obwohl der Glitch gut funktionieren soll und sehr verlockend klingt, da er euch förmlich einen echten Bonbon-Segen bescheren kann, solltet ihr damit lieber vorsichtig umgehen. Diese Funktionsweise gehört nämlich nicht zur eigentlichen Spielidee von Pokémon GO.

Ihr nutzt dadurch einen Fehler im Spiel aus, um euch einen Vorteil zu verschaffen, was Niantic möglicherweise mit einem Bann bestrafen könnte. Darauf weist auch die Moderatorin Noitalein unter dem reddit-Beitrag hin:

Hallo Leute! Ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass dies technisch gesehen Bug-Missbrauch ist und – abgesehen von anderen Bugs, die euch vielleicht ein Pokémon eine halbe Sekunde schneller fangen lassen als andere Leute – euch große Vorteile gegenüber anderen Spielern verschaffen kann. Mit anderen, deutlicheren Worten: Dies verstößt gegen die Nutzungsbedingungen von Niantic und gegen den Geist des Spiels. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Eure Konten könnten gebannt werden, wenn ihr diesen Bug benutzt. Außerdem ist es für Niantic wahrscheinlich sehr leicht nachzuvollziehen, also… seid euch dem bewusst. Noitalein via reddit.com

Aufgrund des Bann-Risikos haben wir in diesem Artikel auf eine genaue Anleitung zur Nutzung des Glitch verzichtet. Wer diesen also nicht riskieren möchte, sollte daher lieber von der Nutzung des Glitch absehen.

Kanntet ihr den Glitch zu Purmel bereits? Und habt ihr ihn vielleicht sogar selbst schon einmal ausprobiert? Oder findet ihr, dass solche Fehler durch Niantic schnellstmöglich behoben werden sollten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Tagen steht in Pokémon GO einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Januar und welche sich davon besonders lohnen.