Pokémon GO: Guide zum Community Day Classic mit Larvitar – So nutzt ihr ihn aus

Am 21. Januar 2023 läuft in Pokémon GO der Community Day Classic mit Larvitar. Alles zu den Inhalten, Boni und wie ihr ihn nutzt, erfahrt ihr hier.

Was ist das für ein Event? Der Community Day Classic ist eine Sonderform des Community Day. Diese Variante des gewohnten Events stellt erneut ein beliebtes Monster in den Vordergrund, das in der Vergangenheit schonmal einen Community Day hatte.

So können alle, die damals nicht am Community Day teilnehmen konnten, sich nun auf die Jagd nach dem Monster machen und auf gute Werte oder ein Shiny hoffen.

Im Januar dreht sich der Community Day Classic um das Gesteins- und Boden-Pokémon Larvitar. Dessen erster C-Day fand 2018 statt.

Community Day Classic im Januar 2023 mit Larvitar – Start, Boni, Inhalte

Was? Community Day Classic mit Larvitar

Wann? Samstag, 21. Januar 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Larvitar spawnt nahezu überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Die Sofort-Attacke “Katapult”. Entwickelt dafür Larvitar zu Despotar, zwischen 14:00 und 19:00 Uhr.

Boni:

– Dreifache Fang-EP

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Schnappschuss-Überraschungen

Neben den Boni werdet ihr im Shop wie gewohnt eine Spezialforschung für einen Euro finden. Das Ticket bringt euch dann Aufgaben rund um Larvitar und einige Items und Begegnungen als Belohnung.

Zudem gelten auch die Boni des aktuellen Events zum Mondneujahr 2023.

Für wen lohnt sich der Community Day Classic mit Larvitar?

Grundsätzlich ist Larvitar nicht mehr so selten wie früher, aber seine Entwicklung Despotar ist immer noch ein guter Gesteins-Angreifer. Hierfür ist die Sofort-Attacke “Katapult” entscheidend, die man sich beim Event sichern kann.

Es lohnt sich also, ein Despotar mit starken Werten zu fangen, wenn man noch keines hat.

Gleichzeitig kann man das Event auch perfekt nutzen, um Bonbons für etwaige Crypto-Versionen von Larvitar, Pupitar und Despotar zu bekommen, die man schon in der Sammlung hat. Crypto-Despotar ist weiterhin einer der besten Gesteins- und Unlicht-Angreifer.

Zudem hat Despotar theoretisch auch eine Mega-Entwicklung, für die man schonmal ein gutes Exemplar fangen könnte. Die ist allerdings noch nicht im Spiel verfügbar.

Zu guter Letzt kann Larvitar auch Shiny sein. Eine Übersicht der Shiny-Familie des Monsters findet ihr hier:

So sieht die Shiny-Familie von Larvitar aus

So nutzt ihr den Community Day Classic richtig aus

Platz vorbereiten: Plant ihr, viele Larvitar zu fangen, solltet ihr eure Pokémon-Sammlung aussortieren. Nutzt hierfür die Filter-Funktion: Mit dem Suchbegriff

“0*, 1*, 2*”

bekommt ihr ausschließlich Monster angezeigt, die schlechter als 2 Sterne sind.

Mega-Pokémon entwickeln: Wenn ihr ein Mega-Pokémon des richtigen Typs entwickelt, bekommt ihr Extra-Bonbons für Larvitar, wenn ihr sie fangt. In diesem Fall sind das:

Mega-Sumpex

Mega-Stahlos

Mega-Aerodactyl

Auch die Chance auf XL-Bonbons ist dann je nach Mega-Level eures Mega-Pokémons erhöht.

Welche Items lohnen sich zum Community Day Classic mit Larvitar?

Sananabeeren: Wenn ihr auf der Jagd nach Bonbons seid, ist dies das logische Item. Es verdoppelt eure Fang-Bonbons, die ihr wiederum zum aufleveln eurer Despotar-Exemplare nutzen könnt.

Rauch & Lockmodule: Der Rauch bringt zusätzliche Spawns, wenn ihr euch bewegt, das Lockmodul hingegen bringt mehr Monster zu euch, wenn ihr an einem entsprechenden PokéStop rastet. Beide halten 3 Stunden, ihr braucht also nur ein Item für das ganze Event einsetzen.

Glücks-Ei: Wenn ihr eure verdreifachten Fang-EP nochmal verdoppeln wollt, solltet ihr ein Glücks-Ei einsetzen. Besonders “Fabelhafte Würfe” dienen als sehr guter EP-Lieferant an Community Days mit EP-Boni. Das kann sich lohnen, wenn ihr im Trainer-Level aufsteigen und viele Monster fangen wollt.

Seid ihr beim Community Day mit Larvitar dabei, oder habt ihr schon genug Exemplare? Erzählt es uns in den Kommentaren!

Ansonsten sind die Spawns des Mondneujahr-Events vielleicht eher was für euch. Aktuell gibt es 11 Monster im Event, die ihr nicht verpassen solltet.