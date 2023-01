Pokémon GO: Spezialforschung für Community Day Classic mit Larvitar für 1 €

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspüren

Wer will, kann sich für etwa 1 € (variiert je nach Shop um ein paar Cent) ein Ticket kaufen, das eine Spezialforschung freischaltet. In dieser Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen des Tickets.

Was ist das für eine Forschung? Regelmäßig laufen bei Pokémon GO Community Days. Mindestens einmal im Monat findet solch ein Event statt. Jetzt im Januar sogar zum zweiten Mal, da die “Classic”-Variante aktiv ist. Das bedeutet, ein Pokémon, das früher schon mal einen Community Day hatte, kehrt erneut für ein Event dieser Art zurück.

In Pokémon GO läuft heute der Community Day Classic mit Larvitar und einer Spezialforschung für 1 €. Wir zeigen euch hier alle Aufgaben, Belohnungen und ob sich das Ticket für euch lohnt.

Insert

You are going to send email to