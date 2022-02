In Pokémon GO gibt’s gerade richtig gute Chancen auf Glücks-Pokémon, beeilt euch

In Pokémon GO findet derzeit das Mondneujahr-Event statt, bei dem ihr eine höhere Chance auf einen Glückstausch habt. Die Trainer von The Silph Road und der reddit-Communiuty haben bereits fleißig getauscht und verraten nun ihre Chancen auf ein Glücks-Pokémon.

Um was geht es? Derzeit wird in Pokémon GO das Mondneujahr gefeiert, welches sich neben dem Fangen um das Thema Freundschaft dreht. Aus diesem Grund können sich die Trainer des Spiels unter anderem über eine erhöhte Glückstausch-Wahrscheinlichkeit freuen.

Doch wie hoch ist diese Quote denn nun? Das wollte die Community rund um The Silph Road genauer wissen und versucht daher die derzeitige Wahrscheinlichkeit zu ermitteln. Wir haben uns angesehen, was sie bereits herausgefunden haben und zeigen euch die Berichte weiterer Trainer.

Wie lange geht das Event? Das Mondneujahr-Event läuft in Pokémon GO vom 01. Februar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 07. Februar 2022 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Was ist The Silph Road?

Bei The Silph Road handelt es sich um eine globale Community, in der sich Trainer, Dataminer und Pokémon GO-Interessierte zusammengeschlossen haben, um das Spiel genauer zu analysieren. Dazu dokumentieren sie ihre Erfahrungen und stellen diese Ergebnisse anderen Trainern öffentlich zur Verfügung.

Das sind eure aktuellen Chancen auf einen Glückstausch

Wie die Community rund um The Silph Road in ihrem Beitrag auf ihrer Homepage mitteilen, konnten sie schon erste Daten zur aktuellen Glückstausch-Quote während des Mondneujahr-Events sammeln (via thesilphroad.com). So wurden mit Stand vom 02. Februar 2022 um 04:34 Uhr (MEZ) bereits 684 Tauschaktionen durchgeführt.

Davon erwiesen sich 68 als Glückstausch, was einer momentanen Quote von 9,94 % entspricht. Das bedeutet, dass etwa jeder 10. Tausch ein Glücks-Pokémon hervorbringt. Beachtet wurden bei der Ermittlung nur Aktionen bei denen zwei “neue” Monster getauscht wurden, also Pokémon die weniger als 1 Jahr alt sind, da sich die Chance aufgrund des Alters eines der Pokémon verändern kann.

Ist diese Quote gut? Ja, vergleicht man die regulären Wahrscheinlichkeiten auf einen Glückstausch mit denen, die anlässlich des Mondneujahr durch The Silph Road ermittelt wurden, stellt man fest, dass diese fast doppelt so hoch sind. Normalerweise liegt eure Chance auf ein Glücks-Pokémon bei knapp 5 %, was in etwas jedem 20. Tausch entspricht.

Übrigens: Habt ihr eigentlich schon unsere Umfrage zu den C-Day Classics entdeckt? Dort möchten wir von euch wissen, wie häufig die “Community Day Classic”-Events zukünftig stattfinden sollen. Also nehmt gern daran teil:

Pokémon GO: Wie fandet ihr den Community Day Classic und wie häufig soll er stattfinden?

Diese Erfahrungen haben Trainer beim Tauschen gemacht

Ähnliche Erfahrungen wie The Silph Road machen auch andere Trainer, die ihre Quoten auf reddit ebenfalls veröffentlichen. Diese stellten jedoch fest, dass vor allem zu Beginn des Tauschens die Chancen auf einen Glückstausch höher waren, als gegen Ende. So lassen sich dort folgende Kommentare finden (via reddit.com):

xudong76: “Bei mir waren es heut 10 %. 7 Glücks aus den ersten 30 [Tauschaktionen], dann 3 aus den letzten 70. LOL.”

hippie22222: “Bei mir ist es genauso. Die ersten paar Male hatte ich Glück, danach war es mies.”

Der reddit-User Own_Fortune_6940 erhofft sich durch die angepassten Glückstausch-Chancen sowie dem zweiten täglichen Spezialtausch die Gelegenheit auf ein Shlundo, also ein schillerndes Glücks-Pokémon mit einer IV von 100 %. Seine Annahme erklärt er in den Kommentaren wie folgt (via reddit.com):

“Wenn du während des gesamten Events zwei Shiny-Tausch pro Tag machst, sind das 16 Chancen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 %, ein Glücks-Pokemon zu bekommen, und wenn man Glück hat, besteht eine Chance von 1/64, dass es ein Shlundo ist. Wenn ich richtig gerechnet habe, beträgt die Chance, während des Events ein Shlundo zu bekommen, etwa (16 x 1/10 x 1/64), also 1/40.”

Auch wenn die Chancen auf ein Shlundo immer noch relativ gering sind, lohnt es sich dennoch, die erhöhte Glückstausch-Wahrscheinlichkeit während des Mondneujahrs zu nutzen. Also beeilt euch, wenn ich euch das eine oder andere Glücks-Pokémon sichern wollt. Wann es das nächste Mal eine solche Gelegenheit geben wird, ist nämlich noch nicht bekannt.

Wie nehmt ihr die aktuellen Glückstausch-Chancen wahr? Konntet ihr auch direkt so viele Glück-Pokémon ergattern oder hofft ihr lieber auf ein Shlundo, wie es Own_Fortune_6940 tut? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Auch für mich spielt das Tauschen eine wichtige Rolle. Ich erkläre euch deshalb, warum ich 100 Pokémon am Tag tausche und weshalb sich das auch für euch lohnen kann.