Pokémon GO startet morgen Mondneujahr-Event mit neuem Shiny und Extra-Glück

In Pokémon GO startet morgen, am 01. Februar 2022, das Event zum Mondneujahr. Das bringt euch zum ersten Mal Shiny Leufeo. Was ihr in der knappen Woche erwarten könnt, zeigen wir euch hier.

Wann läuft das Mondneujahrs-Event? Das Mondneujahr beginnt in Pokémon GO am Dienstag, den 01. Februar 2022 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis Montag, den 07. Februar 2022 um 20:00 Uhr. Damit habt ihr ungefähr eine Woche lang Zeit, um euch die Boni des Events zu sichern.

Das Event dreht sich vor allem um das Thema “Glück”, hat aber auch für Trainer etwas im Gepäck, die besonders auf der Jagd nach schillernden Pokémon sind.

Leufeo als neues Shiny und Boni für Teamwork

Welche Boni bringt das Mondneujahr? Viel dreht sich um das Thema “Glück” und Zusammenarbeit kann sich lohnen.

Ihr habt zum einen eine erhöhte Chance auf Glücks-Pokémon, wenn ihr miteinander tauscht

Außerdem ist es wahrscheinlicher, dass ihr Glücks-Freunde werdet – so könnt ihr einen garantierten Glückstausch bekommen

Einen Extra-Spezialtausch pro Tag gibt es noch oben drauf

Tauschen kann sich aktuell also besonders lohnen – doch auch außerhalb von Events sollte man Tauschen in Pokémon GO nicht unterschätzen.

Zudem bekommt ihr doppelten Sternenstaub für das Öffnen von Geschenken. Verschickte also ordentlich Päckchen, um selbst welche geschickt zu bekommen.

Neues Shiny: Einer der spannendsten Spawns im Event ist das Pokémon Leufeo, das ihr während der Mondneujahr-Woche erstmals als Shiny fangen könnt. Der kleine Löwe war bislang noch nicht als schillernde Variante zu bekommen.

Was spawnt noch? Auch das neue Hisui-Voltobal ist weiterhin unterwegs, aber nicht als Shiny.

Darüber hinaus schleichen weitere Pokémon durch die Wildnis, von denen ihr viele als Shiny antreffen könnt. Beachtet allerdings: Es gibt keinen Bonus auf die Shiny-Rate, die schillernden Monster sind so selten wie gewohnt.

Leufeo könnt ihr nun als Shiny bekommen und entwickeln. Hier seht ihr auch seine Entwicklung Pyroleo, die sich je nach Geschlecht deutlich voneinander unterscheidet.

Welche Monster während des Events häufiger auftauchen, zeigen wir euch hier. Pokémon, die auch schillernd erscheinen können, markieren wir mit einem Stern (*).

In der Wildnis:

Paras*

Mauzi*

Fukano*

Voltobal*

Hisui-Voltobal

Karpador*

Flemmli*

Leufeo*

Elektek*

Garados*

Jungglut

In Raids:

Stufe 1 Karpador* Sheinux* Flampion* Leufeo* Psiau*

Stufe 3 Glurak* Flamara Pottrott* Enekoro Absol* Shardrago*

Stufe 5 Regirock*

Mega-Raids Mega-Hundemon*. Den Konter-Guide findet ihr hier.



Monster in den 7-km-Eiern:

Pottott*

Schneckmag*

Flampion*

Zurrokex

Leufeo*

Monster in Feldforschungen:

Alola-Mauzi*

Galar-Mauzi*

Karpador*

Flampion*

Leufeo*

Psiau*

Neben den Monstern könnt ihr euch in Feldforschungen außerdem Mega-Energie für Garados sichern. So könnt ihr an die Mega-Entwicklung kommen, ohne dass ihr an Mega-Raids teilnehmen müsst – vorausgesetzt, ihr findet die entsprechenden Feldforschungen.

Außerdem wird es befristete Forschungen geben, die euch ebenfalls Begegnungen mit Leufeo und Psiau einbringen können.

Ansonsten könnt ihr im Februar wieder allerhand Events erwarten. Die wichtigsten Events im Februar 2022 in Pokémon GO zeigen wir euch hier.