In Pokémon GO läuft heute ein Event mit Voltobal – Wie geht’s weiter?

Heute, am 31. Januar, läuft ein Rocket-Event mit Voltobal in Pokémon GO. Dazu sind die letzten Stunden des Kraftwerk-Events aktiv, bevor morgen das Mondneujahr-Event startet.

Was ist das für ein Event? Überraschend kündigte Niantic an, dass am 31. Januar ein Event stattfindet. Das dreht sich um die neuen Hisui-Voltobal, die ihr seit Sonntag im Spiel fangen könnt. Dazu ist das Team GO Rocket heute mit vielen Voltobal in ihren Teams unterwegs.

Wir zeigen euch, was heute passiert und wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Rocket-Event mit Voltobal

Wann läuft das? Der Start war am 31. Januar 2022 um 00:00 Uhr Ortszeit. Das Event ist den gesamten Tag lang aktiv und endet dann um 23:59 Uhr.

Welche Boni gibt es? Alle Rüpel von Team GO Rocket kämpfen ausschließlich mit Crypto-Voltobal. Die Begegnungen gestalten sich aus dem Grund recht einfach und ihr könnt in kurzer Zeit die Kämpfe gewinnen.

Diese Änderung bezieht sich allerdings nur auf die Rüpel. Die Rocket-Bosse kämpfen weiterhin mit ihren gewohnten Pokémon. Das ist eure Chance, Voltobal-Bonbons zu sammeln oder Crypto-Voltobal für eure Pokémon-Sammlung zu fangen.

Dazu laufen die letzten Stunden des Kraftwerk-Events.

Wie geht es in Pokémon GO weiter?

Das passiert als Nächstes: Am 1. Februar startet in Pokémon GO das Event zum Mondneujahr. Genaue Details zum Event fehlen noch, doch Niantic versicherte bereits, dass die Hisui-Voltobal auch beim Mondneujahr weiter erscheinen.

Außerdem werden Pokémon, die seit Beginn des Kraftwerk-Events häufiger erscheinen, weiterhin Teil der Spawns in der Wildnis bleiben.

Hinweis: Aktuell könnt ihr Hisui-Voltobal noch nicht weiterentwickeln.

In den nächsten Tagen stehen noch viele weitere Events wie Rampenlicht-Stunden, Raid-Stunden, neue Raidbosse und Themen-Events an. Wir zeigen euch bei uns in der Übersicht alle Events im Februar 2022 bei Pokémon GO.