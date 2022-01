Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Februar 2022

In Pokémon GO trefft ihr im Februar 2022 auf die starken Raidbosse Regirock, Registeel, Deoxys in verschiedenen Formen, Mega-Hundemon und Mega-Ampharos. Wir zeigen euch die Termine für die Boss-Wechsel und die Raid-Stunden in der Übersicht.

Was ist das für eine Übersicht? In Pokémon GO trefft ihr regelmäßig auf neue Raidbosse in den 5er Raids und damit auch in den wöchentlichen Raid-Stunden. In dieser Übersicht zeigen wir euch alle bestätigten 5er- und Mega-Bosse für Februar 2022.

Raid-Stunden und Bosse im Februar 2022

Merkt euch diese Termine für Raid-Stunden:

Datum Bosse 2. Februar Regirock* 9. Februar Registeel* 16. Februar Deoxys

(Normalform)* 23. Februar Deoxys

(Verteidigungsform)* Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Boss-Wechsel und Mega-Raids:

Bis 1. Februar Regice* in

Stufe-5-Raids Bis 1. Februar Mega-Aerodactyl* in

Mega-Raids Ab 1. Februar bis

9. Februar Regirock* in

Stufe-5-Raids Ab 1. Februar bis

15. Februar Mega-Hundemon* in

Mega-Raids Ab 9. Februar bis

16. Februar Registeel* in

Stufe-5-Raids Ab 15. Februar bis

1. März Mega-Ampharos* in

Mega-Raids Ab 16. Februar bis

19. Februar Deoxys (Normalform)*

in Stufe-5-Raids Ab 19. Februar bis

22. Februar Deoxys (Angriffsform)*

in Stufe-5-Raids Ab 22. Februar bis

25. Februar Deoxys (Verteidigungsform)*

in Stufe-5-Raids Ab 25. Februar bis

1. März Deoxys (Initiativeform)*

in Stufe-5-Raids Am 26. Februar

(Johto-Tour) Raikou*

Entei*

Suicune*

Lugia*

Ho-Oh*

Am 26. Februar laufen die Johto-Tour-Raids von 9:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Vor und nach dem Event könnt ihr in den 5er-Raids dann wie gewohnt die Initiative-Form von Deoxys antreffen.

Beste Konter für die Raids im Februar

Regirock-Konter: In den Raids gegen Regirock könnt ihr auf Angreifer der Typen Kampf, Boden, Stahl, Wasser und Pflanze setzen. Da eignen sich Crypto Megagross, Mega-Turtok, Crypto Machomei oder auch Crypto Sumpex ganz gut.

In unserem Raid-Guide zu Regirock zeigen wir euch die besten Konter.

Registeel-Konter: Gegen Registeel könnt ihr auf Angreifer der Typen Kampf, Boden und Feuer setzen. Nutzt Angreifer wie Mega-Glurak Y, Crypto Lavados, Crypto Entei, Crypto Machomei und Reshiram.

Deoxys-Konter: Gegen Deoxys sind Angreifer der Typen Käfer, Geist und Unlicht stark. Setzt dabei im Team auf Mega-Gengar, Mega-Hundemon, Crypto Despotar, Darkrai oder Mega-Absol.

Im Konter-Guide zu Deoxys zeigen wir euch starke Angreifer für den Raid.

Für die Raids zur Johto-Tour werden wir euch gezielt einen Übersichts-Artikel hier auf MeinMMO erstellen.

Konter für Mega-Raids im Februar

Mega-Hundemon-Konter: Gegen Mega-Hundemon könnt ihr auf Kampf, Boden, Gestein und Wasser setzen. Dabei eignen sich Mega-Turtok, Crypto Sumpex, Terrakium, Crypto Impergator und Mega-Garados.

Mega-Ampharos-Konter: Gegen Mega-Ampharos solltet ihr auf Boden, Eis, Drache und Fee setzen. Als Angreifer sind Crypto Dragoran, Crypto Brutalanda, Crypto Mamutel, Knakrack und Rayquaza gut geeignet.