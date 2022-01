In Pokémon GO ist Deoxys das Highlight im Februar – Warum freuen sich Fans so darauf?

In Pokémon GO erwarten euch im Februar wieder einige coole Events und Inhalte, die vor allem in der Community für viel Gesprächsstoff sorgen. Auf ein Monster freuen sich die Trainer dabei besonders: Deoxys. Wir von MeinMMO zeigen euch, warum es so interessant ist.

Um was geht es? In jedem Monat bietet euch Pokémon GO besondere Highlights wie diverse Events, besondere Boni oder coole Raids. Auch im Februar könnt ihr euch diesbezüglich wieder auf einiges freuen. Doch vor allem ein Raid-Boss ist derzeit bei vielen Trainern das Gesprächsthema Nummer eins in den sozialen Netzwerken: Deoxys.

Das legendäre Psycho-Pokémon kommt im Zeitraum vom 16. Februar 2022 bis 01. März 2022 in seinen verschiedenen Formen in die Raids. Wir zeigen euch, weshalb die Trainer sich so sehr auf dieses Monster freuen.

Warum sorgt Deoxys für Begeisterung?

Was ist Deoxys für ein Pokémon? Das legendäre Pokémon Deoxys stammt aus der 3. Generation und ist vom Typ Psycho. Laut seiner Geschichte ist es ein außerirdisches Pokémon, welches das Ergebnis aus einer Virusmutation ist. Deoxys kann insgesamt vier verschiedene Formen annehmen:

Normalform

Angriffsform

Initiativeform

Verteidigungsform

Wie stark ist das legendäre Pokémon? Je nach Form hat Deoxys verschiedene Stärken. So kann es in seiner Angriffsform vor allem mit seinem enorm hohen Angriffswert punkten. Allerdings ist die Verteidigung hier schlecht, so dass es dennoch nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO gehört.

Währen die Normal- und Initiativeform nur durchschnittliche Werte aufzeigen, kann die Verteidigungsform in der Super- und Hyperliga der PvP-Kämpfe überzeugen. Diese gehört dort laut PvPoke zu den Top-Kandidaten (via pvpoke.com).

Was macht Deoxys außerdem interessant? Deoxys ist in den verschiedenen Formen nicht zum ersten Mal im Spiel zu bekommen. Dennoch sind die Trainer voller Vorfreude auf die bevorstehenden Raids. Pokémon GO bringt nämlich erstmals alle Formen des legendären Monsters in ihrer schillernden Form ins Spiel.

Während ihr die Normalform auch schon in der Vergangenheit als Shiny fangen konntet, zieht Niantic nun endlich auch mit der Angriffs-, Initiative- und Verteidigungsform nach, was in der Community für viel Begeisterung sorgt. Die Shinys erkennt ihr an ihrem gelben Körper.

Deoxys Normal-, Angriffs-, Verteidigung- und Initiativeform normal (oben) und als Shiny (unten)

Wann sind die Formen von Deoxys im Raid? Vom 16. Februar 2022 bis 01. März 2022 sind alle oben genannten Formen von Deoxys hintereinander in den Level-5-Raids zu finden. In folgenden Zeiträumen könnt ihr die jeweilige Variante finden:

Zeitraum Pokémon 16.02.2022 –

19.02.2022 Deoxys (Normalform) 19.02.2022 –

22.02.2022 Deoxys (Angriffsform) 22.02.2022 –

25.02.2022 Deoxys (Verteidgungsform) 25.02.2022 –

01.03.2022 Deoxys (Initiativeform)

Der Wechsel der Raid-Bosse findet wie gewohnt immer um 10:00 Uhr Ortszeit statt. Welche Events es im Februar außerdem geben wird, lest ihr in unserem dazugehörigen Artikel:

Pokémon GO: Alle Events im Februar 2022 und welche sich lohnen

Wie sind die Reaktionen zu Deoxys?

Viele Trainer der reddit-Community freuen sich auf die angekündigten Raids mit Deoxys. Vielen hat es dabei die Verteidigungsform angetan, die einige nicht nur als Shiny am schönsten finden, sondern sich auch gern für die PvP-Liga sichern möchten.

So schreibt Kanine_tv: “Deoxys Verteidigungsform, ich kann es kaum erwarten! Die beste schillernde Version von Deoxys” (via reddit.com).

Und auch der reddit-User EatwaD390 bestätigt in seinem Kommentar, dass es das ist, was Deoxys für ihn so besonders macht: “Deoxys (Verteidigungsform) ist sehr gut im PvP. Für die Hyperliga sollte es auch Level 50 sein. Außerdem gibt es ein Shiny-Release für 3/4 seiner Formen.” (via reddit.com).

Anderen Trainern fehlen aber auch noch einzelne Formen des legendären Pokémon und natürlich wollen auch sie sich die schillernden Exemplare sichern (via reddit.com):

felixorion: ” Ich bin froh, dass alle Deoxys-Formen zurückkommen. Wahrscheinlich die einzigen 5* legendären Alternativformen, die ich noch brauche.”

bodnast: “Ich bin so froh, dass ich meine Münzen aufgespart habe. ich brauche Shiny-Deoxys”

Hummer77x: “Mir fehlen noch einige Deoxys-Formen, also bin ich glücklich.”

Während die Freude über die bevorstehenden Raids überwiegt, äußern andere Spieler allerdings auch Kritik daran, dass die einzelnen Formen immer nur kurze Zeit in den Level-5-Raids zu finden sind. Sir_Nikotin schreibt auf reddit dazu: “Alle Deoxys-Formen, von denen drei neue Shinys sind, für jeweils drei Tage? Oh Gott, warum?” (via reddit.com).

Ein kleiner Lichtblick dürften hier die beiden kostenlosen Raid-Pässe pro Tag sein, die es für alle Trainer in diesem Zeitraum geben wird. Außerdem erwartet euch auch im Februar wieder ein wöchentliches Bundle im Ingame-Shop, bei dem ihr für eine PokéMünze einen Fern-Raid-Pass erwerben könnt.

Wie findet ihr die Raids mit Deoxys? Werdet ihr daran unbedingt teilnehmen, um euch ein schillerndes Exemplar zu sichern? Oder seid ihr eher auf ein starkes Deoxys (Verteidigungsform) aus? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Im Februar erwartet euch außerdem die große Pokémon GO Tour: Johto. Wir haben uns angesehen, welche Spawns euch zur Johto-Tour 2022 erwarten und auf welche Boni ihr euch freuen könnt.