Pokémon GO: Geschenke öffnen dauert ewig? So geht’s schneller

Wer viele Geschenke in Pokémon GO öffnen will, solle ein bisschen Zeit einplanen. Doch mit einem einfachen Trick kann man die Animationen abkürzen.

Was ist das Problem? Wenn man Geschenke von Freunden in Pokémon GO öffnet, muss jedes Geschenk einzeln per Klick geöffnet werden. Dann kommt eine etwas längere Öffnungs-Animation, gefolgt von der Präsentation der neu gewonnen Inhalte.

Erst kürzlich kam deshalb eine Diskussion auf, ob ein „Alle-Sammeln“-Button für Geschenke nicht sinnvoll wäre.

Eine solche Option fehlt bis heute in Pokémon GO. Aber zumindest gibt es einen kleinen Trick, wie man die Animation ein wenig abkürzen kann.

Tippt bei Pokémon-GO-Geschenken auf ein „X“, das gar nicht da ist

Das ist der Trick: Ihr könnt die Animation beim Öffnen der Geschenke verkürzen, indem ihr nach dem „Öffnen“ genau auf die Stelle klickt, wo eben noch ein „X“ war.

Den Vorgang zeigen wir euch hier kurz in der Übersicht:

Tippt beim Öffnen des Geschenks auf die X-Stelle – und schon ist Schluss

Im ersten Schritt müsst ihr ganz normal das Geschenk antippen. Als nächstes nehmt ihr den Öffnen-Button, wie gewohnt. Jetzt weicht ihr ab: Anstatt die Öffnungs-Animation anzuschauen und die Belohnung durchzutippen, tippt ihr sofort dahin, wo eben noch der „X“-Button war.

Wenn alles wie geplant geklappt hat, bricht die Animation nun komplett ab und befördert euch zurück auf den Anzeige-Bildschirm des Freundes, von dem ihr das Geschenk bekommen habt.

Nun könnt ihr wie gewohnt euer Geschenk an den Freund zurückschicken oder zum nächsten Freund weiterscrollen.

Wenn ihr überprüfen möchtet, was denn nun eigentlich in dem Geschenk steckte, könnt ihr euer „Tagebuch“ in der Trainer-Ansicht auswählen. Dort werden alle geöffneten Geschenke von euren Freunden inklusive ihrer Inhalte gelistet.

Durch diesen Trick könnt ihr den Zeitverlust beim Geschenke-Öffnen zwar nicht komplett umgehen, aber zumindest geht alles einen kleinen Tacken schneller.

Warum sollte ich Geschenke überhaupt öffnen? Grundsätzlich lohnt sich das Öffnen schon für die Items, die ihr daraus bekommen könnt. Vor allem stechen da die 7-km-Eier hervor. Die können immer mal wieder spannende Monster enthalten, wie zuletzt im Hisui-Event.

Ein weiterer spannender Bonus ist allerdings der EP-Gewinn durch Freundschaften. Immer, wenn ihr ein neues Freundschaftslevel erreicht, bekommt ihr eine ganze Ladung Erfahrungspunkte. Stimmt man das auch noch mit einem Glücks-Ei ab, kann man richtig große Sprünge in Richtung nächstes Level machen.

Das regelmäßige Verschicken von Geschenken ist eine der Interaktionen, die euer Freundschaftslevel verbessern können. Wie genau der EP-Gewinn mit Freundschaften funktioniert, erfahrt ihr hier.