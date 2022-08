Pokémon GO bringt 4 Ultrabestien zum GO Fest Finale im August

Entwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an

Genauere Infos zum Event dürften in den kommenden Wochen veröffentlicht werden, der 27. August ist schließlich nicht mehr weit entfernt. Wir halten euch an dieser Stelle wie immer auf dem Laufenden, sobald Weiteres bekannt ist.

Story wird fortgesetzt: Außerdem wurde im Stream erklärt, dass die Story rund um Rhi vom „Ultraforschungsteam“ und Professor Willow zu Ende gebracht wird. Wir erfahren also voraussichtlich, was mit dem Professor passiert ist.

Das steckt im Event: Auch, wenn noch nicht alle Details zum Event klar sind, ist jetzt wenigstens bekannt: Ihr werdet allen 4 bisher in Pokémon GO verfügbaren Ultrabestien begegnen können.

Bislang war noch unklar, was bei dem GO Fest Finale im August passieren würde. Nun gibt es erste Infos.

Wann ist das Pokémon GO Fest Finale? Das große „Abschluss-Event“ des GO Fest 2022 findet am Samstag, den 27. August statt. Es folgt auf die lokalen Events in Seattle, Berlin und Sapporo, findet aber wieder als globale Version statt.

