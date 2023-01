Pokémon GO: Trainer haben schon alle Vivillon-Formen – So findet ihr Freunde dafür

In Pokémon GO könnt ihr euch mit Hilfe eurer Freunde seit Dezember 2022 Vivillon sichern. Manche Trainer haben ihre Platin-Medaille dazu bereits voll. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr Freunde findet, um ebenfalls alle Formen zu sammeln.

Um welches Pokémon geht es? Im Dezember 2022 wurde in Pokémon GO das Käfer-Pokémon Purmel eingeführt. Um euch die kleine Raupe zu sichern, die sich in den Schmetterling Vivillon weiterentwickeln kann, benötigt ihr jedoch die Hilfe eurer Freunde.

Anders, als ihr das von den meisten anderen Monstern im Spiel kennt, könnt ihr Purmel nämlich nicht einfach in der Wildnis begegnen. Ihr bekommt es stattdessen, wenn ihr euch die Postkarten eurer Freunde speichert. So besitzt der kleine Schmetterling insgesamt 18 verschiedene Formen, die sich anhand ihres Aussehens und ihrer Herkunft unterscheiden.

Nun berichten erste Trainer darüber, dass sie bereits alle Formen des kleinen Schmetterlings gesammelt haben und somit nun die entsprechende Platin-Medaille besitzen. Wie ihr das auch schaffen könnt und wo ihr passende Freunde findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Aus welchen Regionen ihr Freunde benötigt, zeigen wir euch hier in der Vivillon-Map.

Trainer zeigt stolz seine Vivillon-Medaille

Seit dem Release von Purmel und seinen Weiterentwicklungen Puponcho und Vivillon ist inzwischen mehr als ein Monat vergangen und die ersten Trainer haben ihre Sammlung vervollständigt.

So auch der reddit-User Dirtmonkey68, der stolz und auch etwas erleichtert seine Platin-Medaille zu Vivillon zeigt. Dazu schreibt er (via reddit.com): “Gott sei Dank muss ich jetzt nicht mehr das Internet durchforsten, um bestimmte Vivillon-Formen zu finden!”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie konnte er Freunde aus den Regionen finden? Wie Dirtmonkey68 erklärt, hat er das Internet durchforstet und sich auf diesem Weg neue Freunde gesucht. Und so geht es derzeit einigen Spielern, um die Platin-Medaille endlich zu erreichen.

So wird besonders in den sozialen Netzwerken wie Twitter und reddit nach neuen Freunden aus den passenden Regionen Ausschau gehalten.

Eine Möglichkeit ist etwa das Subreddit “Vivillon Collectors” (via reddit), in dem Spieler ihre Codes unter Angabe der Region austauschen.

Wir zeigen euch einige weitere Möglichkeiten, wo ihr entsprechende Trainer-Codes finden könnt.

Möglichkeiten, um weltweite Freunde für Vivillon zu finden

Wer seinen Trainer-Code nicht in den sozialen Netzwerken posten möchte oder gezielt auf der Suche nach Trainern aus bestimmten Regionen ist, der kann alternativ auch folgende Seiten nutzen, die sich darauf spezialisiert haben, Spieler zusammenzubringen:

PoGO Trainer Club: Auf der Seite pogotrainer.club können sich Trainer mit ihrem Trainer-Code und Spielernamen registrieren und diese für eine gewisse Zeit veröffentlichen, um von anderen Spielern gefunden zu werden.

Durch die Angabe der eigenen Region sowie der Möglichkeit, das jeweilige Purmel in der Anzeige zu hinterlegen, können Trainer hierbei gezielt gesucht werden. Um die Codes zu sehen benötigt ihr keine Registrierung.

Pen Pal: Ähnlich wie bei PoGO Trainer Club, könnt ihr auch bei Pen Pal von LeekDuck eure Trainercodes teilen oder nach anderen Spielern aus den jeweiligen Regionen Ausschau halten. Anhand der Filtermöglichkeit von den einzelnen Vivillon-Formen, könnt ihr so gezielt nach Trainern suchen, die aus dieser Region stammen und eure Sammlung schnell vervollständigen.

Pokémon GO Friends Codes: Auf der Seite von pokemongofriendscodes.com, findet ihr eine Auflistung diverser QR-Codes, hinter denen sich die entsprechenden Trainer-Codes verbergen. Dadurch könnt ihr diese ganz einfach mit eurem Smartphone scannen.

Anders als bei den anderen beiden Seiten könnt ihr hier jedoch ausschließlich nach Ländern filtern. Das macht es bei Regionen, die mehrere Vivillon umfassen, schwierig, gezielt danach zu suchen.

Vorsicht, wenn ihr eure Freundes-Codes teilt

Darum kann das ein „Fehler” sein: Auf die Idee in den sozialen Netzwerken nach neuen Freunden zu suchen, kam auch der reddit-User Matanavishai. Wegen zwei noch fehlender Vivillon teilte er seinen Trainer-Code auf Twitter.

Das empfindet er im Nachhinein betrachtet selbst wohl als keine so gute Idee, denn innerhalb kürzester Zeit konnte er sich vor Freundesanfragen kaum noch retten, wie er in seinem Beitrag zeigt. So erklärt er (via reddit.com): “Ich brauchte zwei weitere Vivillon-Formen, also teilte ich auf dem offiziellen [Pokémon GO] Twitter-Account meinen Trainer-Code. Das war ein großer Fehler”.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Und mit dieser Erfahrung ist Matanavishai, den Kommentaren nach zu urteilen, nicht allein. Denn auch andere Spieler wurden durch das Posten ihres Trainer-Codes in den sozialen Netzwerken mit Anfragen überhäuft. Das kann aber auch etwas Gutes haben, wie der Trainer Ivi-Tora findet.

Farme damit EP. Akzeptiere 20, sende ihnen Geschenke, warte, bis sie sie öffnen, erhalte EP und entferne sie wieder. Wiederhole das mit den ersten 100 am ersten Tag und den anderen 100 am zweiten Tag. Behalte diejenigen, die Geschenke von den Orten senden, die du brauchst, und erhalte über 600.000 EP in zwei Tagen nur durchs Freunde finden. Ivi-Tora (via reddit.com)

Das solltet ihr beachten: Bei allen genannten Seiten kann es passieren, dass ihr mit Anfragen überhäuft werdet, wenn ihr euren eigenen Code veröffentlicht. Wer das umgehen möchte, sollte also lieber selber Anfragen verschicken.

Welche Möglichkeiten es außerdem gibt, um an neue Freunde zu gelangen und was euch die Freundschaften im Spiel bringen, verraten wir euch im nachfolgenden Artikel:

Wie weit seid ihr mit dem Fortschritt eurer Vivillon-Sammlung? Konntet ihr euch bereits die Platin-Medaille sichern? Und auf welchem Weg findet ihr entsprechende Freunde aus den jeweiligen Regionen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

