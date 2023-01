Achtung! Neues Update von Pokémon GO kostet richtig viel Datenvolumen – So spart ihr es euch

Die Entwickler von Pokémon GO haben ein neues Update für euch bereitgestellt, was euch aber mitunter richtig viel Datenvolumen kosten kann. Wir von MeinMMO erklären euch wie groß es ist und was ihr machen könnt, um euer Datenvolumen zu sparen.

Um welches Update geht es? Wie die Entwickler von Pokémon GO in der Nacht zum 26. Januar über ihren Twitter-Account mitgeteilt haben, ist das neue Update 0.261 ausgerollt worden und zum Download bereit.

Ihr könnt es ab jetzt in den jeweiligen App-Stores herunterladen.

Doch der Download kann euch richtig viel Datenvolumen kosten. Wie groß es mitunter ist und was ihr deshalb beachten solltet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Das solltet ihr beim Download beachten

Wie groß ist das Update? Das Update von Pokémon GO selbst umfasst in eurem PlayStore oder App-Store ca. 100 MB. Doch das ist noch nicht alles, denn wie Niantic mitteilt, müssen die Assets im Spiel neu geladen werden – auch dann, wenn ihr das in der Vergangenheit bereits getan habt.

Und die schlagen richtig hoch zu Buche. In unserem Team umfasste der Download aller Spielinhalte zwischen 805 MB und 858 MB.

Was sollte man beachten? Um möglichst wenig Datenvolumen zu verbrauchen, solltet ihr euch die Zeit nehmen und das Update sowie den Download der Inhalte im WLAN durchführen. Dazu raten auch die Entwickler selbst. Plant dazu aber ein bisschen Zeit ein.

Wie kann man die Assets auf einmal laden? Damit das Spiel nicht willkürlich die benötigten Assets vom Server lädt, während ihr gerade im Spiel unterwegs seid, könnt ihr dem vorbeugen und alle Inhalte durch ein Feature auf einmal laden. Das geht ganz einfach über die Einstellungen:

Öffnet euer Menü und klickt auf den Menüpunkt “Einstellungen” in der oberen rechten Ecke.

Nun scrollt ihr bis nach unten und wählt den Punkt “Erweiterte Einstellungen” aus.

Im Anschluss öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem ihr “Alle Inhalte herunterladen” anklickt.

Jetzt werdet ihr gefragt, ob ihr wirklich alle Inhalte laden wollt. Bestätigt das mit “Ja”, achtet aber darauf, dass ihr euch in dieser Zeit tatsächlich im WLAN befindet und über genügend Speicherplatz verfügt.

Anschließend wird euch der Fortschritt des Downloads angezeigt. Ist dieser beendet, gelangt ihr durch das Betätigen des Buttons “Fertig” zurück ins Menü.

So könnt ihr alle Inhalte im Spiel herunterladen

Warum muss man das machen? Um ein flüssiges Spielerlebnis zu haben, ist es ratsam, die Assets einmal vollständig zu laden. Ansonsten könnte es während des Spiels immer wieder zu Lade-Problemen mit Spawns kommen.

So gab es bereits in der Vergangenheit Berichte darüber, dass anstelle der Galar-Vögel aus dem täglichen Rauch nur Lichtkugeln angezeigt wurden. Bis die entsprechenden Daten dann vor Ort geladen waren, war der Galar-Vogel auch schon wieder weg, was für die Betroffenen sehr ärgerlich war.

Muss das wiederholt werden? Ja, auch unabhängig von solchen größeren Updates, solltet ihr hin und wieder die Assets in eurem Spiel downloaden, um unterwegs möglichst wenige Lade-Probleme im Spiel zu haben. Außerdem verringert ihr durch diese Funktion euren Datenverbrauch.

Habt ihr euch das neue Update bereits gesichert? Wie ist eure Meinung dazu, dass jetzt alle Assets neu geladen werden müssen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

