Pokémon GO: 10 neue Cryptos gefunden, die wohl zur Rocket-Übernahme kommen

In Pokémon GO steht in wenigen Tagen die nächste Rocket-Übernahme bevor, die euch wieder jede Menge Cryptos bringen wird. Nun wurden 10 neue Monster entdeckt, auf die ihr euch zu diesem Event wohl freuen könnt. Wir zeigen euch, um welche Pokémon es sich dabei handelt.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO werdet ihr in regelmäßigen Abständen mit den Bösewichten von Team GO Rocket konfrontiert. Nachdem es zwischenzeitlich wieder etwas ruhiger um die Rüpel und Bosse geworden ist, steht in wenigen Tagen eine neue Rocket-Übernahme bevor.

Im Rahmen eines kurzen Events werden sie wieder für ordentlich Ärger im Spiel sorgen und gefühlt überall zu finden sein. Dabei setzen sie auch auf ganz neue Teams aus Crypto-Pokémon, die ihr teilweise im Anschluss an den Kampf sogar fangen könnt.

Nun haben die PokeMiners 10 neue Cryptos im Spielcode entdeckt, auf die ihr euch wohl zur Rocket-Übernahme freuen könnt. Wir zeigen euch, welche das sind.

Wann läuft die Rocket-Übernahme? Die Rocket-Übernahme ist Bestandteil des Hochspannungs-Events, das am 27. Januar startet. Team GO Rocket wird dann ab 01. Februar 2023 um 00:00 Uhr Ortszeit bis zum 05. Februar 2023 um 23:59 Uhr Ortszeit sein Unwesen im Spiel treiben.

Wer sind die PokeMiners?

Bei den PokeMiners handelt es sich um eine Gruppe von Dataminern, die in regelmäßigen Abständen im Spielcode von Pokémon GO nach neuen Inhalten suchen. Ihre Funde teilen sie dann öffentlich mit anderen Trainern.



Ihre Vorhersagen zu neuen Monstern und Features haben sich in der Vergangenheit häufig als richtig erwiesen. Dennoch handelt es sich bei den Daten nicht um offizielle Informationen, weshalb Niantic diese jederzeit nochmal verändern kann oder sogar ganz auf einen Release verzichten könnte.

Diese 10 neuen Crypto-Pokémon wurden gefunden

Was wurde gefunden? Wie die PokeMiners über ihren Twitter-Account mitgeteilt haben, sind sie bei ihrer aktuellen Suche im Spielcode auf eine Reihe neuer Crypto-Pokémon gestoßen.

Das würde dafür sprechen, dass diese im Rahmen der bevorstehenden Rocket-Übernahme ins Spiel kommen. Somit könntet ihr dann auf folgende Monster treffen (via twitter.com):

Crypto-Spoink

Crypto-Groink

Crypto-Registeel

Crypto-Dusselgurr

Crypto-Navitaub

Crypto-Fasasnob

Crypto-Elezeba

Crypto-Zebritz

Crypto-Wattzapf

Crypto-Voltula

Was spricht für einen Release zum Rocket-Event? Dass es während der Rocket-Übernahme neue Crypto-Pokémon im Spiel geben soll, wurde von Niantic im Rahmen der Event-Ankündigung bereits bestätigt.

Demnach ist sicher, dass Giovanni ab dem 01. Februar 2023 auf das legendäre Stahl-Pokémon Registeel setzen wird und ihr somit sein starkes Crypto-Mewtu danach erst einmal nicht mehr zu Gesicht bekommt.

Und auch die Crypto-Varianten von Spoink, Elezeba und Wattzapf sowie Crypto-Alola-Vulpix werden laut Pokémon GO ab dem Event ein fester Teil des Spiels sein. Somit ist es naheliegend, dass auch die übrigen Funde mit der Rocket-Übernahme in Verbindung stehen.

So könnt ihr euch Crypto-Pokémon sichern

Wo kann man diese Monster finden? Während der Rocket-Übernahme wird nicht nur der Anführer Giovanni auf ein neues Team setzen. Auch die Rüpel sowie die Rocket-Bosse Arlo, Sierra und Cliff nehmen das eine oder andere neue Crypto-Pokémon ins Team.

Welche Monster ihr dann bei welchem Mitglied von Team GO Rocket finden könnt und ob es mit etwas Glück auch ein Shiny sein kann, bleibt für den Moment noch abzuwarten. Sollte es hierzu neue Infos geben, erfahrt ihr es selbstverständlich bei uns auf MeinMMO.

Wo findet man Team GO Rocket? Die Mitglieder von Team GO Rocket besetzen in unregelmäßigen Abständen die PokéStops im Spiel oder kommen in einem schwarzen Rocket-Ballon angeflogen. Dort könnt ihr sie zu einem Kampf herausfordern.

Um an die Rocket-Bosse zu gelangen, benötigt ihr sogenannte Rocket-Radare. Wie ihr diese bekommt und wo ihr die Bosse finden könnt, haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Um die Bosse von Team GO Rocket schnellstmöglich zu besiegen, solltet ihr auf die besten Konter setzen. Welche das sind und auf welche Teams Arlo, Sierra, Cliff und Giovanni derzeit setzen, haben wir euch in den nachfolgenden Konter-Guides zusammengefasst:

Diese Guides werden wir für euch schnellstmöglich nach Event-Start auf den aktuellen Stand bringen, damit ihr euch die neuen Cryptos sichern könnt.

Wie gefallen euch die Aussichten auf die neuen Crypto-Pokémon? Welches der Monster wollt ihr euch zur Rocket-Übernahme sichern? Und welche Monster würdet ihr gern auch in ihren schillernden Formen fangen wollen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern zu diesem Thema aus.

Im Februar erwartet euch ein weiteres großes Event in Pokémon GO. Wir zeigen euch alle Infos, die wir zur globalen Honen-Tour kennen.