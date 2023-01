Pokémon GO zeigt wilde, legendäre Spawns für die Hoenn Tour – Aber immer noch kein Ticket

Neue Infos zur globalen Hoenn Tour in Pokémon GO wurden bekannt gegeben. Wir fassen euch alle Ankündigungen zusammen.

Das ist das Event: Die globale „Pokémon GO Tour: Hoenn” findet am 25. und 26. Februar statt und folgt damit eine Woche nach der lokalen Version des Events in Las Vegas.

Was ist mit dem Ticket? Während das Event in Las Vegas mittlerweile sehr klar dargestellt wurde, inklusive Ticket-Preisen und -Inhalten, gibt es bei der globalen Tour immer noch Fragezeichen.

Auch hier wurden schon Inhalte bekannt gegeben, wie etwa die Ticket-Forschung zu Jirachi und die neuen Proto-Formen. Doch ein richtiges Event-Ticket, wie in Las Vegas, wurde bisher nicht bekannt gegeben.

Das ist auch weiterhin der Fall. Dafür gab Pokémon GO nun aber einige weitere Inhalte zur globalen Hoenn-Tour bekannt, wodurch das Event ein bisschen mehr Form annimmt.

Neue Inhalte zur globalen Hoenn Tour bekannt – das erwartet euch beim Event

Diese Inhalte sind neu: Hier zeigen wir euch alle Features des Events, die jetzt neu bekannt gegeben wurden. Wenn ihr grundsätzlich alle, auch ältere Informationen zum Event haben möchtet, schaut in unsere Übersicht zur globalen Hoenn-Tour 2023.

Wilde Latias und Latios: Die beiden legendären Pokémon werden während der weltweiten Hoenn-Tour in der Wildnis erscheinen. Dabei ist wichtig, welche Seite ihr für das Event wählt.

Die Rubin-Medaille bringt Latias

Die Saphir-Medaille bringt Latios

Beide Monster können mit Glück auch als Shiny angetroffen werden. Zudem bekommt man eine weitere Begegnung, wenn man einen Schnappschuss von ihnen in der Wildnis macht.

Die beiden werden auftauchen

Unterschiedliche Teams: Bekannt war bereits, dass es die Seiten “Rubin” und “Saphir” geben wird. Nun gibt es auch erste Details zu den Inhalten.

Zum einen muss man an Feldforschungen für sein Team teilnehmen. Je nachdem, welches Team mehr Forschungen schafft, werden die Proto-Raids beeinflusst.

Holt Team Rubin mehr Forschungen, gibt es mehr Proto-Groudon

Team Saphir sorgt hingegen für mehr Proto-Kyogre

Außerdem ändern sich die Spawns je nachdem, welches Team mehr Forschungen abschließt.

Team Rubin – spezielle Spawns Plusle, Volbeat, Knacklion, Sonnfel, Formeo (Sonnenform)

Team Saphir – spezielle Spawns Minun, Illumise, Wailmer, Lunastein, Formeo (Regenform)



Neue Kostüm-Pokémon: Während des Events werdet ihr neuen, kostümierten Pikachu begegnen können. Die sind auch an die Hoenn-Spielgeneration angelehnt.

Pikachu mit Brix’ Hut kann auftauchen

Und Pikachu mit Maikes Schleife

Weitere Spawns in Habitaten: Die Habitate “Glühender Sand”, “Grüne Erde”, “Unheimlicher Nebel” und “Historische Küste” waren bereits bekannt, erste Pokémon auch. Diese wurden nun ergänzt. Die nun bekannten Spawns zeigen wir euch hier.

Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Habitat Mögliche Spawns Glühender Sand Flemmli*

Nincada*

Tuska*

Kindwurm*

Loturzel*

Makuhita*

Nasgnet*

Stollunier*

Camaub*

Puppance* Unheimlicher Nebel Gehweiher*

Meditie*

Palimpalim*

Absol*

Trasla*

Flurmel*

Spoink*

Sengo*

Vipitis*

Palimpalim*

Schneppke*

Liebiskus*

Tanhel* Grüne Erde Geckarbor*

Waumpel*

Flunkifer*

Schluppuck*

Zigzachs*

Samurzel*

Knilz*

Bummelz*

Eneco*

Frizelbliz*

Roselia*

Schluppuck*

Wablu* Historische Küste Hydropi*

Schwalbini*

Wingull*

Kanivanha*

Schmerbe*

Krebscorps*

Liliep*

Anorith*

Barschwa*

Seemops*

Perlu*

Weitere Informationen zum Event gibt es derweil noch nicht. Gerade erhöhte Shiny-Chancen, ein mögliches Ticket oder auch der Umgang mit Rayquaza, das ja ebenfalls nach Hoenn gehört, sind noch die großen Fragezeichen bei vielen Trainern.

Sobald es weitere Informationen hierzu gibt, halten wir euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.

Als nächstes steht in Pokémon GO aber erstmal ein neues Event an: Alles zu “Hochspannung” und der neuen Rocket-Übernahme erfahrt ihr hier.