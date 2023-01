Pokémon GO startet morgen Rocket-Übernahme mit neuen Cryptos – Welche sind stark?

Team GO Rocket tritt in Pokémon GO auf den Plan. Die Schurken kommen mit neuen Monstern – was erwartet euch im Event?

Wann startet die Rocket-Übernahme? Die Team GO Rocket-Übernahme startet am Mittwoch, den 01. Februar um 00:00 Uhr. Sie läuft bis Sonntag, den 05. Februar 2023 um 23:59 Uhr Ortszeit.

Sie ist damit in das aktuelle “Hochspannung”-Event eingebettet und läuft außerdem auch noch am Community Day mit eF-eM im Februar.

Was passiert in der Rocket-Übernahme? Die Schurken von Team GO Rocket werden grundsätzlich häufiger an PokéStops und in Ballons auftauchen. Dazu kommen aber noch ein paar weitere Boni.

Ihr könnt eure Crypto-Pokémon mit einer Lade-TM die Attacke “Frustration” verlernen lassen. Das geht nur während solcher Rocket-Events und sollte genutzt werden. Bei welchen Crypto-Monstern sich Frustration verlernen lohnt, seht ihr hier.

Giovanni wechselt sein Pokémon. Lest hier die Einschätzung zu Crypto-Registeel.

Die Rocket-Bosse Sierra, Arlo und Cliff wechseln ebenfalls ihre Pokémon, allerdings ist noch unklar, welche sie kriegen.

Die Rocket-Rüpel kommen ebenfalls mit neuen Monstern daher, von denen auch schon einige bekannt sind.

Doch welche Monster lohnen sich in der Rocket-Übernahme?

Wie stark sind die neuen Crypto-Pokémon zur Rocket-Übernahme?

Welche neuen Crypto-Pokémon kommen? Bisher sind 5 neue Crypto-Pokémon offiziell zur Übernahme angekündigt worden. Das sind

Crypto-Registeel

Crypto-Alola-Vulpix

Crypto-Spoink

Crypto-Elezeba

Crypto-Wattzapf

Damit kommen auch folgende Crypto-Entwicklungen ins Spiel:

Crypto-Alola-Vulnona

Crypto-Groink

Crypto-Zebritz

Crypto-Voltula

Weitere Crypto-Pokémon werden im Laufe des Events hinzukommen. Unter anderem dürften die Bosse neue Monster bekommen.

Welche Monster lohnen sich? Von den angekündigten Monstern ist keines besonders stark für Raids oder Arena-Kämpfe geeignet, in der Liste der besten Angreifer in Pokémon GO landen sie vorerst nicht.

Allerdings haben einige von ihnen eine Nische in der Kampfliga. Der User “JRESeawolf”, PVP-Analyst von Pokémon GO Hub, und User “ThePokeGOHunter”, haben sich zusammengetan, um eine entsprechende Analyse im Subreddit “TheSilphRoad” zu teilen:

In seiner Analyse gibt JRE47 Einschätzungen zu den Monstern im PvP. Seine komplette Analyse findet ihr hier (via reddit). Wir fassen die Ergebnisse hier zusammen:

Crypto-Registeel ist ein gutes Monster in der PvP-Liga, das reguläre Registeel ist allerdings noch besser, da es als Crypto seine starke Verteidigung schwächt, die das Monster im PvP ausmacht. Das normale Registeel findet ihr in Raids, hier sind die besten Konter gegen Registeel in Pokémon GO.

Crypto-Voltula wird als “Glaskanone” beschrieben, die sowieso schon nicht mit Defensive glänzt – da mache der Verlust keinen großen Unterschied. Dafür profitiert es aber vom Schadensbonus und ist ein starkes Monster für die Superliga.

Crypto-Alola-Vulnona ist derweil in zwei Formen interessant: Als Eis-Angreifer für die Superliga, und mit “Knuddler” als Feenangreifer für die Superliga und Hyperliga. Für JRE47 ist Alola-Vulnona das spannendste Pokémon im PvP aus der neuen Auswahl. Zudem wäre auch Crypto-Alola-Vulpix für kleinere Cups interessant, mit WP-Begrenzungen von 500.

Crypto-Zebritz wird als “nice to have” eingeordnet und kann in bestimmten Situationen in der Hyperliga interessant sein. Ist aber kein Top-Kandidat.

Crypto-Groink ist laut JRE47 uninteressant für die PvP-Liga.

Abzuwarten bleibt derweil, welche weiteren Monster in der Rocket-Übernahme aufkreuzen werden.

Was macht Crypto-Pokémon überhaupt aus? Crypto-Pokémon haben ein paar Eigenarten:

Man kann sie nur von den Rockets bekommen.

Sie haben einen Angriffsboost von 1,2, teilen also 20 % mehr Schaden als normale Monster aus.

Gleichzeitig verlieren sie an Verteidigung und sind schneller besiegt.

Sie kosten mehr Sternenstaub beim Leveln.

Sie beherrschen immer die Lade-Attacke “Frustration”, die nicht besonders stark ist. Die kann man nur bei bestimmten Events mit einer Lade-TM entfernen – wie jetzt bei der Übernahme.

Man kann Crypto-Pokémon erlösen. Dann verlieren sie ihren Angriffs-Bonus, bekommen aber ein Upgrade auf ihre IV-Werte und sie kosten weniger Staub beim Leveln. Dennoch lohnt es sich bei vielen starken Angreifern, sie in der Crypto-Form für den Bonus zu belassen.

Zuletzt kündigte Pokémon GO ein weiteres Event an: Ende Februar kehrt Rayquaza zum “Proto-Grollen” zurück.