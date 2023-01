Pokémon GO startet morgen Event „Hochspannung”– Alles zu Shinys, Spawns, Inhalten

In Pokémon GO steht mit „Hochspannung” das nächste Event an. Wir fassen euch zusammen, was im Event passiert.

Wann läuft „Hochspannung”? Das neue Event beginnt am Freitag, dem 27. Januar 2023. Es startet um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft dann bis Sonntag, den 05. Februar 2023 um 23:59 Uhr.

Während des Events sind unter anderem verschiedene Elektro-Pokémon unterwegs, aber auch einige andere Monster. Zudem könnt ihr euch auf die Jagd nach neuen Shinys machen.

Zu guter Letzt wird das Event außerdem noch eine Rocket-Übernahme mitbringen – allerdings noch nicht zum Start, sondern erst am Mittwoch, dem 01. Februar.

Was im Event steckt, zeigen wir euch hier.

Welche Pokémon und Shinys bringt Hochspannung?

Neue Shinys zu Hochspannung: Während des Events können zwei neue Shinys gefangen werden, wenn man Glück hat.

Eines dieser Shinys ist Kapu-Riki. Das legendäre Pokémon könnt ihr in den Stufe-5-Raids antreffen. Hier findet ihr die besten Konter gegen Kapu-Riki.

Das zweite Monster ist Eguana. Das trefft ihr in der Wildnis, Raids, Eiern und in Feldforschungen. Es hat eine Entwicklung, Elezard.

Eguana in der Shiny-Form und seine Entwicklung Elezard sehen so aus:

Zudem findet ihr verschiedene Monster im Event. Mögliche Shinys markieren wir mit einem Sternchen*:

In der Wildnis:

Rettan*

Magnetilo*

Sleima*

Frizelbliz*

Skunkapuh

Elezeba*

Kastadur*

Eguana*

Mabula

Tanhel* (seltenerer Spawn)

Dedenne* (seltenerer Spawn)

In 7-km-Eiern:

Alola-Sandan*

Panzaeron*

Elezeba*

Flunschlik

Galar-Flunschlik*

Eguana*

Dedenne*

In Feldforschungen:

Voltobal*

Hisui-Voltobal

Plusle*

Minun*

Emolga

Eguana*

In Raids:

Raid-Stufe Raid-Boss Stufe 1 Alola-Sleima*

Sheinux*

Bronzel*

Klikk*

Eguana* Stufe 3 Omot

Galar-Smogmog*

Blitza

Flunkifer* Stufe 5 Kapu-Riki* (25. Januar bis 01. Februar)

Registeel* (01. Februar bis 08. Februar) Mega-Raids Mega-Aerodactyl* (25. Januar bis 01. Februar)

Mega-Gengar* (01. Februar bis 08. Februar)

Team GO Rocket übernimmt ab dem 05. Februar

Was passiert mit Team GO Rocket? Am 01. Februar 2023 startet eine neue Rocket-Übernahme. Dann werden nicht nur zahlreiche Rüpel auftauchen, sondern auch noch ihre Teams verändern.

Die Rocket-Übernahme bringt einige Inhalte.

Ihr könnt die Attacke Frustration verlernen und so eure Monster verbessern

Die Rüpel und Bosse ändern ihre Teams

Eine neue Spezialforschung für ein Super-Rocket-Radar wird verfügbar

Mehrere neue Crypto-Pokémon sollen ins Spiel kommen

Giovanni, der Rocket-Boss, wird sein Team wechseln. Dadurch könnt ihr ein neues Monster kriegen.

Anstatt von Crypto-Mewtu wird der Boss dann auf Crypto-Registeel setzen. Das solltet ihr übrigens im Auge behalten, wenn ihr noch kein Crypto-Mewtu habt – denn das ist einer der absoluten Top-Angreifer im Spiel.

Wenn ihr noch ein Radar oder eine entsprechende Spezialforschung übrig habt, lohnt es sich, Giovanni noch zu besiegen, bevor er sein Pokémon wechselt.