Pokémon GO: Proto-Grollen-Event bringt endlich Rayquaza zurück – Mit neuer Attacke

In Pokémon GO rückt die globale Hoenn-Tour näher, doch schon vorher kommen im Event „Proto-Grollen” einige legendäre Monster der Region zurück – inklusive Rayquaza!

Wann läuft das Event? Das Event „Proto-Grollen” startet am 22. Februar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 24. Februar 2023 um 22:00 Uhr. Es läuft damit vom Mittwoch bis Freitag vor der globalen Hoenn-Tour.

“Proto-Grollen” wird dabei einige geänderte Spawns bringen, sowie die Rückkehr eines alten Favoriten: Mit Rayquaza kehrt einer der besten Angreifer in Pokémon GO zurück in die Raids.

Was euch im Event erwartet zeigen wir euch hier.

Rayquaza mit neuer Attacke, Mega-Latios und Latias in Raids

Das ist das Highlight im Event: Mit Rayquaza könnt ihr euch ein besonders beliebtes und starkes Pokémon im Event sichern. Ihr könnt es während Proto-Grollen in den 5-Sterne-Raids herausfordern.

Darüber hinaus wird es eine neue Attacke bekommen: Schnappt ihr es euch im Event aus einem Raid, beherrscht es die Drachen-Lade-Attacke “Breitseite”. Die richtet 50 Schaden in Trainerkämpfen an und senkt den Angriffswert des Gegners. In Arenakämpfen und Raids verursacht sie derweil 35 Schaden.

Kann Rayquaza Shiny sein? Ja, auch die schillernde Form von Rayquaza kann mit Glück gefangen werden. Die sieht so aus:

Latias und Latios in Mega-Raids: Die Mega-Formen von Latias und Latios werden während des Events in den Mega-Raids stecken. Beide können ebenfalls mit Glück als Shiny gefangen werden. Allerdings sollte man die Schwierigkeit dieser Raids nicht unterschätzen.

Bonus während des Events: Ihr werdet während Proto-Grollen die doppelten EP für Entwicklungen bekommen. Zudem werden die Spawns während dieser Tage ein wenig abgeändert und deuten schonmal in Richtung Hoenn.

Pokémon im Event „Proto-Grollen”

Das sind die Spawns in der Wildnis: Welche Monster in der Wildnis auftauchen, zeigen wir euch hier. Mögliche Shinys sind mit Sternchen* markiert.

Geckarbor*

Flemmli*

Hydropi*

Waumpel*

Flurmel*

Camaub*

Schmerbe*

Reptain (seltener)

Jungglut (seltener)

Moorabbel (seltener)

Absol* (seltener)

Pokémon in Raids:

Stufe 1: Geckarbor*, Flemmli*, Hydropi*

Stufe 3: Reptain, Jungglut, Moorabbel

Stufe 5: Rayquaza*

Mega-Raids: Mega-Latias*, Mega-Latios*

Zudem werden während des Events neue Feldforschungsaufgaben verfügbar sein, die euch Items geben sollen, mit denen ihr euch auf die globale Hoenn-Tour vorbereiten könnt.

Darüber hinaus kommt eine Sammler-Herausforderung ins Spiel, die Hyperbälle und einen Rocket-Radar bringen wird.

Team Rocket spielt auch jetzt schon eine Rolle: Ab Mittwoch, den 02. Februar startet eine neue Rocket-Übernahme. Unter anderem wechselt Giovanni dann sein Pokémon auf Crypto-Registeel.