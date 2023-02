Pokémon GO: Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2023 und ihre Boni

Alle Rampenlicht-Stunden im Februar 2023 bei Pokémon GO in der Übersicht. Wir zeigen euch alle Pokémon, Boni und Zeiten und erklären, welche Shinys ihr finden könnt und ob sich die Events lohnen.

Was sind das für Events? Jeden Dienstagabend findet von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr Ortszeit in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde statt. In der Zeit steht ein Pokémon im Fokus, das nahezu überall in der Wildnis erscheint. Meist kündigt Niantic vor dem Beginn eines neuen Monats schon alle Pokémon an, die in den kommenden Wochen im Mittelpunkt der Events stehen.

Zu den Boni gehören mehr Sternenstaub, mehr EP oder mehr Bonbons. Wir zeigen euch hier in der Übersicht alle Pokémon und Boni für die Rampenlicht-Stunden im Februar 2023.

Alle Termine der Rampenlicht-Stunden im Februar 2023

Das sind die Termine: Im kurzen Februar erwarten euch vier Rampenlicht-Stunden. Bei den Events erwarten euch folgende Pokémon und Boni:

Termin Pokémon & Boni 7. Februar Taubsi* und Entwicklungs-EP 14. Februar Fleknoil* und Fang-Sternenstaub 21. Februar Pummeluff* und Fang-EP 28. Februar Bummelz* und Fang-Bonbons Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Rampenlicht-Stunde am 7. Februar

Welches Pokémon? Bei der ersten Rampenlicht-Stunde im Februar 2023 trefft ihr auf das Pokémon Taubsi aus der ersten Spielgeneration. Es gehört zu den Typen Normal und Flug und kann sich zu Tauboga und Tauboss entwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Entwickeln von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Tauboss ist ein starker Angreifer in der Super- und Hyperliga bei PvP-Spielen. Wenn ihr dort gern kämpft, lohnt es sich, ein starkes Exemplar zu sichern. Mega-Tauboss ist in Raids ebenso ein guter Angreifer. Es kann also nicht schaden, starke Exemplare und Bonbons für Taubsi zu sammeln. Wer will, kann sich dann noch extra EP für das Entwickeln einsammeln.

Kann man Shiny Taubsi fangen? Ja, die schillernde Version von Taubsi ist schon lange in Pokémon GO freigeschaltet. Mit Glück könnt ihr einem Shiny begegnen.

Rampenlicht-Stunde am 14. Februar

Welches Pokémon? Zur zweiten Rampenlicht-Stunde im Februar erwartet euch das Psycho- und Flug-Pokémon Fleknoil. Es stammt aus der fünften Spielgeneration und kann sich zu Fletiamo entwickeln.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Sternenstaub.

Für wen lohnt sich das? Weder Fleknoil noch Fletiamo sind besonders starke Angreifer, die man fürs PvP oder für Raids erwähnen sollte. Allerdings ist der Sternenstaub-Bonus gern gesehen und dafür lohnt sich das Mitmachen schon mehr.

Kann man Shiny Fleknoil fangen? Ja, ihr könnt schillernde Fleknoil in Pokémon GO fangen, wenn ihr Glück habt.

Rampenlicht-Stunde am 21. Februar

Welches Pokémon? Die dritte Rampenlicht-Stunde im Februar beschert euch viele Begegnungen mit Pummeluff. Es gehört zu den Typen Normal und Fee und stammt aus der ersten Spielgeneration. Fluffeluff entwickelt sich zu Pummeluff, welches sich zu Knuddeluff entwickeln kann.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Erfahrungspunkte.

Für wen lohnt sich das? Weder Pummeluff noch Knuddeluff sind als Angreifer im PvP oder bei Raids besonders interessant. Wer will, kann bei dem Event einige Erfahrungspunkte sammeln.

Kann man Shiny Pummeluff fangen? Ja, die schillernde Version von Pummeluff ist in Pokémon GO aktiv. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr Shinys finden.

Rampenlicht-Stunde am 28. Februar

Welches Pokémon? Die vierte Rampenlicht-Stunde im Februar wird mit Bummelz veranstaltet. Bummelz gehört zum Typ Normal und stammt aus der dritten Spielgeneration. Seine Entwicklungen sind Muntier und Letarking.

Welche Boni bekommt man? Für das Fangen von Pokémon erhaltet ihr die doppelte Menge Bonbons.

Für wen lohnt sich das? Muntier ist in der Superliga von Pokémon GO im oberen Mittelfeld dabei und kann sich für euch als PvP-Angreifer lohnen. Letarking kann zwar über hohe WP verfügen, allerdings ist es kein guter Angreifer. In Arenen können die hohen WP zwar abschrecken, aber sobald man das Pokémon angreift wird klar, dass es kein zu fürchtender Gegner ist.

Kann man Shiny Bummelz fangen? Ja, die schillernde Version von Bummelz ist in Pokémon GO aktiv. Mit Glück könnt ihr ein Exemplar fangen.