Pokémon GO: Rampenlicht-Stunde heute mit Bummelz und Bonbon-Bonus

Heute findet in Pokémon GO eine Rampenlicht-Stunde mit Bummelz statt. Wir von MeinMMO zeigen euch, auf welchen zusätzlichen Bonus ihr euch freuen könnt, wann das Event startet und ob ihr auch ein Shiny abstauben könnt.

Um welches Event geht es? Jeden Dienstag findet in Pokémon GO eine sogenannte Rampenlicht-Stunde statt. Bei dieser wird ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt gerückt und spawnt förmlich überall im Spiel. Ein zusätzlicher Bonus soll das Event dabei nochmal etwas aufwerten.

Heute, am 28. Februar 2023, findet die letzte Rampenlicht-Stunde des Februars statt, bei der ihr auf Bummelz treffen könnt – einem Monster aus der 3. Spiele-Generation vom Typ Normal. Außerdem könnt ihr von einem Bonbon-Bonus profitieren.

Rampenlicht-Stunde am 28. Februar – Start & Boni

Wann startet das Event? Die Rampenlicht-Stunde startet wie gewohnt um 18 Uhr Ortszeit. Sie läuft dann genau eine Stunde, bis um 19 Uhr die zahlreichen Event-Spawns wieder verschwinden.

Welche Boni gibt es? Während der Rampenlicht-Stunde könnt ihr vor allem eines: jeder Menge Bummelz begegnen. Sie spawnen nahezu überall. Durch einen Rauch könnt ihr noch weitere Exemplare anlocken. Hinzu kommt ein Bonbon-Bonus beim Fangen. So erhaltet ihr für jedes gefangene Pokémon die doppelten Süßigkeiten.

Wer keine Bummelz-Bonbons mehr braucht, der kann sich alternativ in dieser Zeit auch eine Meltan-Box zünden oder Postkarten speichern, um Purmel zu fangen. Für beide Monster könnt ihr Bonbons gut gebrauchen. Achtet bei Meltan aber darauf, dass ihr keinen zusätzlichen Rauch aktiv habt, sonst kommt es zu Problemen bei den Spawns.

Wenn ihr auch Pokémon Karmesin oder Purpur spielt, dann habt ihr seit gestern außerdem in Pokémon GO die Möglichkeit, euch das neue Gierspenst zu sichern. Hierzu müsst ihr euch mit eurer Switch verbinden und könnt anschließend die neue goldene Münztasche aktivieren. Wie das funktioniert und was ihr noch über Gierspenst wissen solltet, erklären wir euch im nachfolgenden Artikel:

Lohnt sich die Rampenlicht-Stunde heute?

Gibt es Shiny-Bummelz? Ja, mit etwas Glück könnt ihr während der Rampenlicht-Stunde auch auf ein schillerndes Bummelz treffen. Die Chancen hierfür sind allerdings nicht zusätzlich erhöht. Erkennen könnt ihr das Shiny an seinem pinkfarbenen Körper.

Bummelz, Muntier und Letarking normal (oben) und als Shinys (unten)

Wie stark ist Bummelz? Das Normal-Pokémon Bummelz ist nicht sonderlich stark, lässt sich aber über Muntier zu Letarking weiterentwickeln. Dabei kann Letarking von starken Angriffs- und Ausdauerwerten profitieren, weshalb es euer Team der besten Angreifern in Pokémon GO unterstützen kann.

In der GO-Kampfliga spielt das Monster hingegen keine Rolle. Dafür aber seine Vorentwicklung Muntier, das sich laut PvPoke-Ranking in der Superliga mit einem Moveset aus Konter, Bodyslam und Dampfwalze den 26. Platz sichert.

Wer sollte das Event nutzen? Die Rampenlicht-Stunde ist besonders für Trainer geeignet, die heute Bonbons farmen wollen. Durch den Bonus werden diese nämlich beim Fangen verdoppelt. Dabei müsst ihr nicht zwingend auf Bummelz setzen, denn der Bonus gilt auch für alle anderen Monster.

Wer noch ein starkes Bummelz für die Superliga oder als Unterstützung in den Raids haben möchte, sollte heute sein Glück versuchen. Darüber hinaus kommen auch Shiny-Jäger auf ihre Kosten.

