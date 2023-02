Pokémon GO: Neue Goldbox ist jetzt gratis im Shop – Was bringen Gierspenst-Münzen?

Bei Pokémon GO gibt es jetzt eine neue kostenlose Box im Shop. Was bringt die neue Goldbox mit ihren Gierspenst-Münzen?

Das ist die Box: Wenn ihr jetzt im Shop von Pokémon GO vorbeischaut, werdet ihr dort eine neue, kostenlose Box vorfinden. Die “Goldbox” kann dort jetzt ein Mal abgeholt werden.

In der Box findet ihr aber nicht die typischen Items wie Bälle oder Ähnliches, sondern “Gierspenst”-Münzen. Neun Stück sind darin enthalten.

Diese Box gibt es gerade im Shop

Wenn ihr die Box abgeholt habt, werden die neun Münzen denen im Beutel hinzugefügt, die ihr bislang schon gesammelt habt. Eine weitere Goldbox ist – nach aktuellem Stand – nicht verfügbar, wenn ihr die erste abgeholt habt.

Wozu sind Gierspenst-Münzen gut?

Was sind Gierspenst-Münzen? Die Gierspenst-Münzen hießen vor kurzem noch “??????-Münzen” und konnten das erste Mal eingesammelt werden, als das Pokémon Gierspenst 2022 plötzlich im Spiel auftauchte.

Es war aber nicht fangbar, sondern lief einfach auf der Map neben eurem Avatar herum. Gierspenst konnte euch allerdings in Richtung goldener PokéStops leiten, wo ihr solche “??????-Münzen” einsammeln konntet.

Das Mysterium, was das eigentlich war, klärte sich dann recht schnell. Gierspenst war ein neues Monster in Karmesin & Purpur. In den Switch-Spielen kann man es in der “Truhenform” fangen, in Pokémon GO soll es in der “Wanderform” kommen.

Was bringen die Gierspenst-Münzen? Wie in der “Pokémon Presents” vom 27. Februar 2022 offiziell bestätigt wurde, braucht man insgesamt 999 dieser Münzen, um Gierspenst zu “Monetigo” weiterzuentwickeln.

Wie kriegt man Gierspenst? Wie die “Pokémon Presents” vom 27. Februar 2022 bestätigte, wird Gierspenst über ein Crossover mit den Spielen Karmesin und Purpur verfügbar werden. Man muss Postkarten an Karmesin & Purpur schicken, um es spawnen zu lassen. Wie genau das laufen könnte, haben Leaks der Pokeminers bereits angedeutet.

Die Verbindung zwischen “GO” und “Karmesin & Purpur” soll laut Presents in Kürze nach der Präsentation stattfinden. Gut möglich, dass ein Release von Gierspenst in Pokémon GO nun unmittelbar bevorsteht.