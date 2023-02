Pokémon GO: Der Hoenn-Tour fehlten nur 3 Dinge zum „besten Event“

In Pokémon GO lief an diesem Wochenende die große Hoenn-Tour. Nun ist sie vorbei und unsere MeinMMO-Autorin Franzi zieht eine eher gemischte Bilanz zum Event. Was ihr besonders gut gefallen hat und welche Dinge ihr zum “besten Event” gefehlt haben, erklärt sie euch.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO fand an diesem Wochenende die große Hoenn-Tour statt – eines der Highlights des Spiels. Inzwischen ist das 16-stündige Event vorüber und ich stehe dem Ganzen mit eher gemischten Gefühlen gegenüber.

Was die Gründe dafür sind habe ich euch nachfolgend zusammengefasst.

Beinahe eines der gelungensten Events des Spiels

Für mich gehört die jährliche GO-Tour zu den Events, die ich in Pokémon GO auf keinen Fall verpassen möchte. Deshalb war es für mich selbstverständlich, dass ich am Wochenende neben dem Schreiben für MeinMMO versuchen werde, an der Hoenn-Tour teilzunehmen. Und ich muss sagen, das Spiel hat mich größtenteils positiv überrascht.

Während ich in den letzten Jahren immer Geld für das spezielle Event-Ticket ausgegeben habe, um alle Inhalte nutzen zu können, war das in diesem Jahr nicht nötig. Das Event selbst konnte nämlich grundsätzlich komplett kostenfrei gespielt werden. Lediglich die Spezialforschung „Meisterwerk-Forschung: Erfüllter Wunsch“ zu Jirachi musste gekauft werden, wenn man sie denn haben wollte.

Für ein kostenfreies Event war die Hoenn-Tour richtig stark und lieferte aus meiner Sicht unzählige Inhalte. Diese Highlights haben mich dabei besonders überzeugt:

Aus diesem Grund ist die Hoenn-Tour für mich auf den ersten Blick echt gelungen – doch irgendwie auch nicht. Mir haben nämlich 3 Dinge gefehlt, um es zu einem der besten kostenfreien Events des Spiels zu machen. Welche das sind, habe ich euch nachfolgend zusammengefasst.

1. Besondere Event-Boni

Wer die kostenpflichtigen Events von Niantic aus den letzten Jahren kennt, wird wissen, dass es neben den vielen Inhalten, die sich in diesem Jahr alle Spieler sichern konnten, auch immer noch den einen oder anderen Bonus gab.

Das war in diesem Jahr nicht der Fall – weder Bonbon-Boni, noch zusätzliche EP, Sternenstaub, kostenfreie Raid-Pässe oder eine verkürzte Schlüpf-Distanz wurde den Trainern zugesprochen. Diese gibt es sonst sogar bei den monatlichen Community Days.

Und genau diese Boni hätte das Spiel auch gebraucht, um ein paar Barrieren auszugleichen, die den Spaß trübten:

Kauf von Raid-Pässen: Um bei Kyogre und Groudon selbst die Protomorphose auslösen zu können, muss man entsprechende Mengen der Proto-Energie sammeln. Und die gab es nahezu nur in Raids und das auch in sehr übersichtlicher Stückzahl. Die täglichen, kostenfreien Raid-Pässen haben also nicht gereicht, um sich darüber genügend Energie zu sichern. Somit war man gezwungen, hier seine Münzen oder Geld für Pässe auszugeben.

Da die Raids zudem ziemlich schwer waren, fanden sich vor Ort oftmals nicht genügend Spieler, insbesondere in ländlicheren Gegenden, weshalb man schließlich auf Fern-Raids ausweichen musste. So habe auch ich ordentlich Geld an Fern-Raid-Pässen gelassen.

Kauf von Brutmaschinen: Ähnliche Zusatzkosten konnten auch bei den regionalen Pokémon fällig werden. So konnte man Relicanth, Qurtel und Tropius nur in den seltenen 10-km-Eiern finden. Wer hier auf ein Shiny hoffte, kam kaum nicht drumherum, sich die eine oder andere zusätzliche Brutmaschine zu besorgen.

Kauf weiterer Items: Neben Raid-Pässen und Brutmaschinen konnte das Event aber auch jede Menge Lockmodule, Rauch sowie Beleber und Tränke für die Raids kosten. Wer diese nicht in ausreichender Stückzahl besaß, musste Nachschub ordern – denn einen Bonus mit beispielsweise einer verlängerten Dauer bei Rauch und Lockmodulen gab es nicht.

2. Fehlerfreies Spiel

Ein noch größeres Problem waren aus meiner Sicht die immer wiederkehrenden Server-Probleme. So hatte ich insbesondere am ersten Event-Tag immer wieder Spielabbrüche, während ich unterwegs war oder an Raids teilnahm. Das Spiel fror dann teilweise ein, sodass ich es komplett neu starten musste. Und damit war ich laut den Meldungen anderer Trainer in den sozialen Netzwerken nicht allein.

Das darf aus meiner Sicht bei einem so großen und vor allem geplanten Event nicht passieren. Dass die Nachfrage nach dem Event zu gewissen Zeiten besonders hoch sein dürfte, sollte Niantic vorab bekannt gewesen sein. Hier erwarte ich von den Entwicklern, dass sie genügend Server-Kapazitäten bereitstellen, dass es zu keinen Spielabbrüchen dieser Art kommen kann.

Bei vergangenen Events in den letzten Jahren lief das deutlich besser. Hier sollte Niantic auf jeden Fall in der Zukunft nachbessern.

3. Anderer Schwerpunkt am 2. Event-Tag

Am meisten enttäuscht war ich vom zweiten Tag des Events. Auch wenn man durch diesen insgesamt 4 Stunden länger von den Spawns profitieren konnte, als im letzten Jahr zur Johto-Tour, hatte ich mir von diesem doch mehr versprochen.

Bis zur letzen Minute war ich mir sicher, dass Niantic hier bestimmt noch eine große Überraschung geplant hat, mit der keiner rechnet, dass am heutigen Sonntag nochmal ein Fokus auf ein anderes Thema gesetzt wird. Aber nichts ist passiert. Dabei wäre einiges möglich gewesen, wie zum Beispiel:

Release von Mega-Rayquaza: Eine der Top-Überraschungen wäre sicher ein Release von Mega-Rayquaza gewesen, denn das legendäre Pokémon eilt während des Streits zwischen Kyogre und Groudon herbei, um die Unruhen zu beenden und löst hierzu erstmals eine Mega-Entwicklung aus. Das hätte also perfekt in den Kontext der Spielstory gepasst.

Event-Attacken: Alternativ hätte Niantic auch bestimmte Event-Attacken freischalten können, die man sich beim Entwickeln hätte sichern können. Das wäre insbesondere auch beim Fangen der wilden Monster nochmal ein ganz anderer Anreiz gewesen.

Rocket-Übernahme: Denkbar wäre auch eine Rocket-Übernahme gewesen. Denn auch Team Rocket könnte auf eines der größten Ereignisse in Pokémon GO aufmerksam geworden sein und deshalb für Ärger sorgen – beim lokalen Event in Las Vegas hat Team Rocket sogar eine große Rolle gespielt.

Davon war aber weit und breit nichts zu sehen und wir stiefelten mit den gleichen Inhalten durch den zweiten Event-Tag, die es bereits am Tag zuvor gab.

Fazit zur Hoenn-Tour

Dafür, dass die Hoenn-Tour im großen und ganzen kostenfrei gespielt werden konnte, war es aus meiner Sicht ein gelungenes Event, über das man sich eigentlich nicht beschweren kann. Es gab jede Menge Inhalte und man hatte mit Ausnahme von Jirachi die Möglichkeit, seinen Pokédex zu füllen.

Verglichen mit anderen kostenpflichtigen Events oder dem Community Day, hat der Hoenn-Tour trotzdem ein Anreiz gefehlt. Vor allem am zweiten Event-Tag habe ich mich eigentlich nur noch nebenbei mit dem Spiel auseinandergesetzt, um ein paar Raids zu machen und meine Eier zu brüten. Hier hat also eindeutig ein Bonus gefehlt – oder zumindest der Fokus auf einen anderen Bereich während des Sonntags.

Mit Ausnahme der Server-Probleme war es daher für mich grundsätzlich ein gelungenes Event, mit gewissen Abstrichen. Es hätte also eines der besten Events sein können, wenn hier nochmal eine Schippe draufgelegt wurden wäre.

Auch mein MeinMMO-Kollege Max Handwerk war dieses Wochenende unterwegs – seine Einschätzung lest ihr hier:

Die Hoenn-Tour war ein gutes Event mit Luft nach oben, aber gehört nicht in den Februar Die GO Tour: Hoenn ist gelaufen und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Insgesamt, das merkte man, fiel das Event schon schmaler aus, als vergangene Touren oder gar GO-Feste. Aber das war angesichts dessen, dass man kein Ticket bezahlen musste, auch zu erwarten. Sicherlich hätten Boni wie Fang-Distanzen, mehr EP und vor allem eine erhöhte Shiny-Rate das Event noch interessanter gemacht, keine Frage. Auch etwas Abwechslung am zweiten Tag hätte der Tour gut getan. Aber insgesamt hat das Event für mich auch gut ohne funktioniert. Die Proto-Raids waren das deutliche Highlight – die starken Sonderformen der beiden Monster waren einfach ein extrem spannendes Ziel. Zudem hatte ich aus der Vergangenheit noch jede Menge Raid-Pässe im Inventar angesammelt, die ich nun verwenden konnte. Zwei Dinge hätten mir das Event aber auch gut verhageln können: Nämlich, dass die Biester so extrem schwer zu schlagen waren und zweitens durchaus das Potential besaßen, nach dem Raid einfach abzuhauen, anstatt gefangen zu werden. Hier hatte ich den Vorteil, in einer Großstadt zu wohnen, wo man immer wieder raiden konnte und in der Regel auch genug Unterstützung fand. Dadurch haben mich auch Verbindungsprobleme bei Fernraids nur bedingt betroffen (allerdings bin ich auch einmal rausgeflogen). In kleineren Orten, mit weniger oder gar keinen Arenen, hätte das Event definitiv einen Großteil seines Spaß-Faktors verloren. Der Fokus lag deutlich auf den Raids – auch, wenn einem die Spezialforschung und die Sammler-Aufgaben nebenher gut was zu tun gegeben haben. Insgesamt hatte ich relativ wenig Gameplay-Barrieren, die mir das Event hätten verderben können. Mein größter Gegner hingegen war dieses Mal das Wetter. Gerade der Samstag hat sich hier mal so gar nicht zum Spielen angeboten: Eisige Kälte, Wind, Regen und sogar leichter Schneefall standen auf dem Programm. Ohne das Event wär ich mit Sicherheit nicht rausgegangen, am Sonntag war es etwas besser. Dennoch besteht die Frage, ob so ein „Groß-Event“ für Pokémon GO in etwas wärmeren Monaten nicht einfach besser aufgehoben wäre – wenigstens im März statt im Februar. Insgesamt denke ich, werde ich die Hoenn-Tour aber positiv im Gedächtnis behalten – auch, wenn sie sicherlich noch besser hätte sein können. Nun wird es spannend zu sehen sein, wie sich die kommenden Wochen mit der neuen Season entwickeln. Max Handwerk

Wie hat euch das Hoenn-Wochenende gefallen? Habt ihr an der Hoenn-Tour teilgenommen? Was war euer absolutes Highlight? Und was wünscht ihr euch für’s nächste Mal? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

