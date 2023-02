Pokémon GO: Relicanth, Tropius, Qurtel – Wo findet man alle 9 Regionalen der Hoenn-Tour?

Insgesamt 9 regionale Pokémon sind während der Hoenn-Tour in Pokémon GO zu kriegen. Wir fassen alle Fundorte zusammen.

Was sind regionale Pokémon? Die regionalen Pokémon sind Monster, die in Pokémon GO nur an bestimmten Orten der Welt fangbar sind. Dementsprechend selten sind sie also, denn in der Regel muss man weit reisen, um sie zu bekommen – oder auf einen Tausch oder ein Event hoffen.

Bei der nun laufenden Hoenn-Tour gibt es aber die Möglichkeit, alle regionalen Pokémon der dritten Spielgeneration zu bekommen. Zumindest theoretisch – denn ganz einfach ist das nicht.

Die 9 regionalen Pokémon während der Hoenn-Tour – wie kriegt man sie?

Wir zeigen euch hier die Pokémon und ihre Fundorte während der Hoenn-Tour.

Relicanth, Tropius und Qurtel – in 10-km-Eiern

Die drei Monster und ihre Shiny-Formen

Wie finden? Diese drei sind zur Hoenn-Tour leider nicht in der Wildnis unterwegs, wie auch Niantic über Twitter nochmal bestätigt (via Twitter). Ihr könnt sie aber in den 10-km-Eiern finden, die ihr während des Events sammelt.

Die Eier könnt ihr bei PokéStops oder Arenen bekommen, indem ihr die Fotoscheibe dreht, aber braucht Glück – denn was für Eier ihr kriegt, ist zufällig.

Allerdings handelt es sich bei allen dreien um seltene Monster, für die sich der Aufwand lohnen könnte.

Relicanth gibt es sonst nur in Neuseeland und umliegenden Inseln, aber auch da nur selten

Tropius gibt es sonst in Afrika, dem mittleren Osten, aber auch auf den kanarischen Inseln und im südlichsten Süden Spaniens

Qurtel ist in Süd-Asien und Indien unterwegs

Vipitis und Sengo – In der Wildnis, Unheimlicher Nebel Habitat

Wie finden? Bei der GO Tour Hoenn findet ihr sie beide im Habitat “Unheimlicher Nebel”, von 11:00 bis 12:00 Uhr und 15:00 bis 16:00 Uhr in der Wildnis.

Sengo und Vipitis sind normalerweise als Gegenstücke in Pokémon GO unterwegs, die es sonst nicht auf demselben Kontinent gibt.

Sengo gibt es sonst in Europa, Asien, Australasien

gibt es sonst in Europa, Asien, Australasien Vipitis ist in Nordamerika, Südamerika und Afrika unterwegs

Illumise und Volbeat – Je nach Proto-Alarm in der Wildnis

Wie finden? Beide können in der Wildnis gefunden werden, aber es hängt davon ab, welches Team gerade in den Spezialforschungen vorne liegt – Rubin oder Saphir. Das wird jede Stunde neu bewertet.

Illumise gibt es bei “Proto-Alarm: Kyogre”, also wenn Saphir vorne liegt

Volbeat gibt es bei “Proto-Alarm: Groudon”

Normalerweise findet man Illumise in Nord-Amerika, Süd-Amerika und Afrika. Volbeat ist normalerweise in Europa, Asien und Australasien unterwegs.

Sonnfel und Lunastein – Je nach Proto-Alarm in der Wildnis

Bei Sonnfel und Lunastein gilt dasselbe wie bei Illumise und Volbeat: Sie tauchen auf, wenn eines der beiden Teams vorne liegt.

Lunastein spawnt bei Proto-Alarm Kyogre

Sonnfel spawnt bei Proto-Alarm Groudon

Normalerweise ist Lunastein in Nord-Amerika, Süd-Amerika und Afrika unterwegs. Sonnfel trifft man sonst in Europa, Asien, Australasien.

Was steht noch zur Hoenn-Tour an? Neben den regionalen Pokémon sind zahlreiche Monster aus der 3. Generation im Spiel unterwegs. Es gibt rotierende Habitate, die Proto-Raids und auch eine Spezialforschung rund um die Legendenjagd nach Kyogre und Groudon.

Darüber hinaus kann man sich im Shop auch noch die Forschung mit Shiny-Jirachi kaufen – die ist allerdings echt schwierig und lang.

