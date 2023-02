Pokémon GO Hoenn-Tour: Alle Habitate und ihre Spawns im Zeitplan

Zur großen Hoenn-Tour in Pokémon GO könnt ihr am Wochenende wieder auf Spawns aus verschieden Habitaten treffen. Welche es geben wird und auf welche Monster ihr euch wann freuen könnt, haben wir hier auf MeinMMO für euch zusammengefasst.

Um welches Event geht es? Heute und morgen, am 25. und 26. Februar 2023, läuft in Pokémon GO die große Hoenn-Tour, eines der Highlights des Jahres im Spiel. Dabei werdet ihr zum Event wieder auf zahlreiche Monster treffen, die sich größtenteils in sogenannte Habitate, also eine Art Lebensräume, aufteilen und abwechselnd in der Wildnis spawnen.

Wir zeigen euch nachfolgend, welche Habitate und Spawns euch zur Hoenn-Tour erwarten.

Das sind die Pokémon der 4 Habitate zur Hoenn-Tour

Welche Habitate wird es geben? Insgesamt wird es folgende 4 Habitate zur Hoenn-Tour geben, in denen ihr auf insgesamt 46 Monster treffen könnt:

Glühender Sand

Unheimlicher Nebel

Grüne Erde

Historische Küste

Alle Spawns in den Habitaten: Ein Großteil der wilden Monster zur Hoenn-Tour werden auf die genannten 4 Habitate aufgeteilt, weshalb ihr immer nur einem Teil der Pokémon zeitgleich im Spiel begegnen könnt. So teilt Pokémon GO auf Twitter hierzu folgende Grafik:

Übersicht zu den Habitaten (via twitter.com)

Wann läuft welches Habitat? Während des ersten Event-Tages werden die Habitate nach aktuellen Informationen stündlich wechseln. Somit werdet ihr zweimal am Tag die Chance haben, die Monster jedes Habitats zu finden. Zu folgenden Zeiten könnt ihr auf die Pokémon der 3. Spiele-Generation treffen (via leekduck.com):

Habitat Pokémon Glühender Sand

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr &

14:00 Uhr bis 15:00 Uhr Flemmli

Fiffyen

Loturzel

Nincada

Makuhita

Nasgnet

Stollunior

Tuska

Camaub

Puppance

Kindwurm Unheimlicher Nebel

11:00 Uhr bis 12:00 Uhr &

15:00 Uhr bis 16:00 Uhr Trasla

Gehweiher

Flurmel

Meditie

Spoink

Sengo

Vipitis

Palimpalim

Absol

Schneppke

Liebiskus

Tanhel Grüne Erde

12:00 Uhr bis 13:00 Uhr &

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr Geckarbor

Zigzachs

Waumpel

Samurzel

Knilz

Bummelz

Eneco

Flunkifer

Frizelbliz

Roselia

Schluppuck

Wablu Historische Küste

13:00 Uhr bis 14:00 Uhr &

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr Hydropi

Schwalbini

Wingull

Kanivanha

Schmerbe

Krebscorps

Liliep

Anorith

Barschwa

Seemops

Perlu

Alle von ihnen können mit etwas Glück auch in ihren schillernden Formen gefangen werden, einige sogar zum ersten Mal. So feiern 14 Monster zur Hoenn-Tour ihr Shiny-Debüt.

Ob sich die Habitate am Sonntag, den zweiten Event-Tag, in gleicher Weise wiederholen, bleibt für den Moment noch abzuwarten. Sobald es hierzu Informationen gibt, werden wir sie für euch hier im Artikel ergänzen.

Gibt es weitere wilde Spawns zum Event?

Spezielle Spawns aus Rubin & Saphir: Neben den Monstern aus den Habitaten könnt ihr in der Wildnis noch auf weitere Pokémon treffen. So habt ihr die Möglichkeit, euch zwischen den Teams Rubin und Saphir zu entscheiden und euch darüber Pokémon-Begegnungen zu erspielen.

Hier zeigen wir euch, welche Unterschiede es zwischen Team Rubin und Team Saphir gibt.

Weitere Begegnungen: Außerdem wird es während des Events auch Begegnungen mit Icognito E, H, N und O sowie mit kostümierten Pikachu geben, wenn ihr euch einen Rauch setzt. Der tägliche Abenteuerrauch ist davon jedoch ausgeschlossen.

Aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren, ist jedoch davon auszugehen, dass diese auch zur Hoenn-Tour wieder über das gesamte Event hinweg in der Wildnis zu finden sein werden.

Weitere interessante Monster der Hoenn-Region findet ihr außerdem in den Raids sowie in Eiern.

Wie gefallen euch die Habitate und ihre Spawns? Auf welches freut ihr euch am meisten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

Übrigens: Ihr solltet unbedingt noch eine Forschung abschließen, bevor die Hoenn-Tour startet. Wir erklären euch, warum.