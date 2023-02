Pokémon GO: Beeilt euch! Beendet heute noch eine wichtige Spezialforschung vor der Hoenn-Tour

In dem jüngsten Update von No Mans Sky könnt ihr nicht nur ein neues Raumschiff, sondern auch einen Roboter-Kumpel erhalten.

Dementsprechend: Schließt die Forschung am besten ab, bevor die Hoenn-Tour am Samstag, den 25. Februar um 10:00 Uhr morgens beginnt.

Welche Boni man ohne den Abschluss von “Proto-Grollen” verpasst, ist nur bedingt bekannt. Sicher ist, dass man so kein Team hätte – und daher beispielsweise nicht für eines der Teams Spezialforschungen abschließen könnte. Während der GO-Tour läuft unter anderem die “Herausforderung: Rubin vs Saphir”, für die man ein Team braucht.

Was ist das für eine Spezialforschung? Zur “Legendenjagd” ist bisher nur bekannt, dass die Forschung sich um Rhi vom Ultraforschungsteam handelt – und die suche nach dem Roten und Blauen Edelstein. Diese stehen mit der Protomorphose und den starken neuen Formen von Kyogre und Groudon in Verbindung.

Auch der offizielle Support-Kanal von Niantic warnt auf Twitter: “Trainer, wir empfehlen, die Proto-Grollen-Spezialforschung vor der Pokémon GO Tour: Hoenn – Global abzuschließen, um das volle Event-Gameplay mit der Spezialforschung “Legendenjagd” zu erleben” (via Twitter ).

Dieses “aktiviert sich automatisch und gewährt dir Zugang zu Spezialbonussen und Inhalten der Pokémon GO Tour: Hoenn”, heißt es in der Item-Beschreibung. Das Ticket gibt euch die Möglichkeit, ein Team für die GO-Tour zu wählen – Rubin oder Saphir.

Warum sollte ich die Forschung jetzt abschließen? In der Spezialforschung steckt als Belohnung für die letzte Stufe ein Ticket zur weltweiten Hoenn-Tour , die am Samstag beginnt.

Das ist die Spezialforschung: Es geht um die Spezialforschung “Proto-Grollen”, die seit dem 17. Februar in Pokémon GO verfügbar ist. Sie besteht aus zwei Aufgaben-Stufen.

In Pokémon GO startet morgen die weltweite Hoenn-Tour. Doch zuvor sollte man dringend noch eine Spezialforschung abarbeiten.

