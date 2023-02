Pokémon GO: 10 Tipps zur Vorbereitung auf die weltweite Hoenn-Tour

Die weltweite Hoenn-Tour in Pokémon GO ist das große Event zum Abschluss des Februar. Schon jetzt könnt ihr anfangen, euch darauf vorzubereiten.

Das ist die weltweite Hoenn-Tour: An diesem Wochenende läuft die lokale Hoenn-Tour in Las Vegas, doch schon am kommenden Wochenende ist auch der Rest der Welt dran.

Die globale Hoenn-Tour findet am 25. und 26. Februar 2023 statt und bringt unter anderem Inhalte rund um die Monster der 3. Generation, die Proto-Formen von Kyogre und Groudon, eine Spezialforschung und mehr.

Eine Übersicht aller Inhalte der weltweiten Hoenn-Tour findet ihr hier.

Nun steht noch eine knappe Woche an, bis das Event startet. Wie kann man sich vorbereiten? Wir sammeln ein paar Tipps.

Tipps zur Vorbereitung auf die weltweite Hoenn-Tour in Pokémon GO

1. Erledigt „Proto-Grollen”-Forschung, wählt Rubin oder Saphir

Bereits im Vorfeld der Hoenn-Tour startet die Spezialforschung “Proto-Grollen”, die ihr aktuell im Spiel abrufen könnt. An deren Ende bekommt ihr ein Ticket für die Event-Boni der Hoenn-Tour.

Zudem müsst ihr an ihrem Ende ein Team wählen – Rubin oder Saphir. Das wirkt sich vor allem darauf aus, dass ihr während der weltweiten Hoenn-Tour Forschungsaufgaben für eure Teams erledigt und so Spawns und auch die Raid-Verteilung von Groudon und Kyogre beeinflussen könnt.

Mehr zur Spezialforschung “Proto-Grollen” findet ihr hier.

2. Spart genug Raid-Pässe auf

Eines der Highlights der Hoenn-Tour sind die Proto-Formen von Kyogre und Groudon. Alle beide sind während der weltweiten Hoenn-Tour in sogenannten “Proto-Raids” verfügbar.

Allerdings bekommt man aus denen nur die Grundformen der beiden, plus “Proto-Energie” zum Durchführen der Protomorphose. Man sollte also genug Raids abschließen, um ausreichend Energie zu sammeln, während Kyogre und Groudon am Wochenende verfügbar sind – denn wer weiß, wann sie wiederkommen.

Wenn ihr noch Raid-Pässe auf Reserve habt, solltet ihr diese also. Aktuell gibt es auch eine “Super-Raid-Box” im Shop mit 10 Raid-Pässen, die etwas günstiger ist, als wenn ihr sie einzeln kauft.

Bedenkt: Im Rahmen des “Proto-Grollen”-Events vor der weltweiten Hoenn-Tour kehrt auch Rayquaza zurück – ebenfalls ein sehr spannender Raid-Boss. Auch hier lohnt sich also ein Raid.

3. Bereitet eure Raid-Teams vor

Schon jetzt sind die Raid-Bosse für die Hoenn-Tour bekannt. Setzt auf Monster folgender Typen und bereitet entsprechende Teams vor:

Kyogre : Ist schwach gegen Pflanze und Elektro.

: Ist schwach gegen Pflanze und Elektro. Groudon : Ist schwach gegen Wasser, Pflanze und Eis .

: Ist schwach gegen Wasser, Pflanze und Eis . Deoxys: Schwach gegen Käfer, Geist, Unlicht.

Die besten Angreifer nach Typ in Pokémon GO findet ihr hier.

4. Schafft Platz – in der Sammlung und für Event-Eier

In der Sammlung: Wenn ihr am Hoenn-Tour-Wochenende konsequent auf die Jagd nach fehlenden Monstern der 3. Generation gehen wollt, solltet ihr vorher noch Platz in eurer Pokémon-Sammlung schaffen. Verschickt Monster, die ihr nicht mehr braucht, damit ihr am Wochenende nicht plötzlich Zeit mit dem Aussortieren verschwenden müsst.

Nutzt beispielsweise die “Filterfunktion”, um schnell schwächere Monster zu identifizieren, indem ihr die Suchbegriffe “0*, 1*, 2*” in der Übersicht eingebt. So werden euch alle Monster angezeigt, die nicht mindestens drei Sterne haben.

Bei den Eiern: Während der Hoenn-Tour wird es die regionalen Monster der 3. Generation in den 10-km-Eiern geben, dort habt ihr auch die Chance auf ein Shiny.

Aber wenn ihr keinen Platz für die Eier habt, bekommt ihr sie auch nicht. Lauft deshalb diese Woche noch ein paar Kilometer ab, um Eier auszubrüten und Platz zu schaffen.

5. Sammelt die wichtigsten Items im Beutel

Je nachdem, wie ihr spielen wollt, solltet ihr eine Reihe Items vorbereiten oder zumindest nicht mehr im Vorfeld ausgeben. Die wichtigsten Items:

Raidpässe für die Kämpfe gegen die Proto-Formen

Top-Beleber und Tränke zum Aufpäppeln eurer Kampfteams

Goldene Himmihbeeren zum Fangen der Raid-Bosse

Silberne Sananabeeren zum einfacheren Fangen und für Extra-Bonbons

Sananabeeren für Extra-Bonbons

Rauch, wenn ihr unterwegs seid und fangen wollt

Lockmodule, wenn ihr an einem stationären Ort spielt

Bälle: Am besten zahlreiche Hyperbälle aufsparen, wenn ihr viele Pokémon fangen wollt

6. Nutzt das Proto-Grollen-Event

Im Vorfeld des Hoenn-Tour soll es beim Proto-Grollen-Event Feldforschungsaufgaben geben, die euch bei der Vorbereitung auf das Tour-Wochenende helfen. Hier ist noch unklar, worum es sich dabei handeln wird – aber man sollte es zumindest auf dem Schirm haben.

Außerhalb des Spiels

Nicht nur im Spiel selbst, sondern auch außerhalb könnt ihr ein paar Vorkehrungen treffen.

7. Plant eure Tour – Im Zweifel in der Stadt

Ihr wohnt auf dem Land oder in einer Gegend ohne viele Stops? Dann solltet ihr überlegen, ob sich ein Stadtausflug zur Hoenn-Tour für euch lohnt. Denn wenn ihr an mehreren Raids vor Ort teilnehmen möchtet, um euch die Proto-Formen zu sichern, lohnt es sich, auch zahlreiche Arenen in der Umgebung zu haben.

Zudem könnten die Proto-Formen ähnlich den Mega-Raids schwer zu schlagen sein. Wenn ihr an einem Ort spielt, wo mehr Gruppen unterwegs sind, können sie euch helfen, Raids erfolgreicher und effizienter abzuschließen.

8. Ladet eure Gadgets auf

Wenn ihr plant, den ganzen Tag unterwegs zu sein, solltet ihr auf eure Akkus achten – im Smartphone, aber auch bei Gadgets wie dem GO Plus und Ähnlichem.

Vor allem eine aufgeladene Powerbank kann beim Event viel wert sein, wenn ihr längere Ausflüge plant. Dann lauft ihr keine Gefahr, dass euch der Akku während der GO Tour schlapp macht.

9. Sprecht euch für Raids ab

Wenn ihr andere Pokémon-GO-Freunde oder -Gruppen kennt, sprecht euch am besten frühzeitig ab, ob man nicht gemeinsam ein paar Runden drehen möchte. Die Raids mit Proto-Kyogre und Proto-Groudon werden schwierig zu meistern sein – da kann man Unterstützung gebrauchen.

Habt ihr noch weitere Tipps zur Vorbereitung? Erzählt es uns in den Kommentaren!