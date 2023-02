Pokémon GO: Neuer Fund zeigt Ball, den alle schon ewig wollen – Kommt er endlich?

Bekommen Trainer in Zukunft den besten Ball in Pokémon GO? Ein neues Datamining deutet auf den Meisterball hin.

Pokéball, Superball, Hyperball – mit diesen 3 Bällen bestreiten die Trainer in Pokémon GO normalerweise den Fang-Alltag.

Dazu kommen noch die Premierbälle, die man am Ende eines Raids gegen den Boss einsetzen kann, sowie die Ultrabälle, die für spezielle Situationen im Kampf gegen die Ultrabestien eingeführt wurden.

Das war es nach aktuellem Stand, denn bis heute glänzt ein ikonischer Ball aus den Hauptspielen mit Abwesenheit: Der Meisterball fehlt bis heute in Pokémon GO. Doch ein neuer Fund der Dataminer von den “Pokeminers” lässt darauf hoffen, dass sich das ändern könnte.

Wer sind die Pokeminers? Die Pokeminers sind eine Gruppe von Dataminern, die regelmäßig den Code von Pokémon GO nach neuen Inhalten durchsuchen. Sie finden oft Daten zu neuen Features, noch bevor sie im Spiel aktiviert werden.



Man muss aber immer Bedenken, dass es sich dabei um Leaks und keine offiziellen Informationen handelt. Wann und ob die Inhalte so, verändert oder überhaupt ins Spiel kommen, ist offen.

Dataminer findet neuen Hinweis auf den Meisterball für Pokémon GO

Das wurde gefunden: In einem neuen “APK Teardown” der Version 0.261.3 haben die Pokeminers verschiedene Inhalte gefunden. Unter anderem wurden offenbar die “Wettbewerbe”, die zuletzt gefunden wurden, wieder entfernt.

Allerdings steckt in den Daten laut den Dataminern auch eine Art Tutorial für die Einführung des Meisterballs. Weitere Informationen gibt es dabei noch nicht, allerdings betonen die Pokeminers, dass es so klingt, als könnte dieses Meisterball-Tutorial irgendwann in nächster Zeit zum Einsatz kommen.

Spieler warten schon lange: An sich sind Daten zum Meisterball schon seit langer Zeit in Pokémon GO vorhanden, doch der mächtige Ball wurde nie freigeschaltet. Daher gab es über die Jahre immer wieder Diskussionen, wie der Ball denn eingesetzt werden könnte, wenn er freigeschaltet wird.

Der Meisterball in der Hauptreihe hatte die Eigenschaft, jedes Pokémon zu 100 % fangen zu können. Allerdings ist er daher auch entsprechend selten.

In den Kommentaren sind Spieler jedenfalls gespannt:

“Meisterball? Fügt das “It’s happening Guys” Meme aus The Office ein” (via reddit).

“Holy Cow, das ist die Nachricht, auf die ich gewartet habe”, meint ein User (via reddit), der gerne Shiny Mew mit dem Meisterball fangen möchte: “Jetzt bin ich bereit, auf den Meisterball zu warten, egal wie lang das jetzt noch dauert”.

“Der Meisterball? Endlich?” (via reddit).

Andere User schreiben, dass sie den Ball direkt auf die Galar-Vögel werfen würden, da diese mit hoher Chance einfach abhauen, wenn man sie antrifft. Andere betonen, dass 100er-Bosse aus Raids auch ein gutes Ziel wären. Und nochmal andere Spieler meinen, sie wüssten gar nicht, wofür sie den Ball einsetzen würden – zumindest, wenn man wie früher tatsächlich nur einen bekommt.

Wofür würdet ihr den Meisterball einsetzen? Erzählt es uns in den Kommentaren!

