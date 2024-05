Pokémon GO: Trainer kassiert irre viele EP und Sternenstaub mit nur einem Wurf – So hat er es gemacht

Um in Pokémon GO voranzukommen, ist das Sammeln von EP und Sternenstaub besonders wichtig. Nun hat ein Trainer mit nur einem Wurf eine irre Summe davon abgeräumt. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie er das gemacht hat und wie ihr das auch schaffen könnt.

Um welche Inhalte geht es? Neben den Pokémon gehören die Erfahrungspunkte (EP) und der Sternenstaub zu den wichtigsten Inhalten des Spiels. Durch diese ist es euch nämlich möglich, im Level zu steigen und auch eure Pokémon hochzuleveln. Aus diesem Grund versuchen Trainer in der Regel besonders viel davon abzugreifen.

Der Reddit-User matthewormatt hat nun in seinem Beitrag gezeigt, wie irre viel Sternenstaub und EP aktuell beim Fangen drin sein können. Wie viel er insgesamt gesammelt hat und wie er das überhaupt schaffen konnte, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wurf beschert Trainer mehr als 27.000 Sternenstaub

Wie viel Sternenstaub & EP hat er bekommen? Wie der Reddit-User matthewormatt in seinem Beitrag zeigt, hat er am 14. Mai 2024 bei seinem ersten Wurf des Tages richtig viel abgeräumt. So konnte er sich insgesamt 27.450 Sternenstaub und 44.340 EP mit nur einem einzigen Wurf sichern.

So hat er diese Menge EP & Sternenstaub erzielt

Um diese Mengen an Sternenstaub und EP zu bekommen, haben verschiedene Faktoren eine entscheidende Rolle gespielt, die diese Werte schließlich in die Höhe getrieben haben. So werdet ihr unter anderem für fabelhafte Würfe, Curvebälle, Treffer beim ersten Wurf sowie eine aktive, passende Mega-Entwicklung mit zusätzlichen EP und Sternenstaub belohnt. Entscheidend für das Ergebnis von matthewormatt waren aber letztlich die folgenden Punkte:

Erster Wurf des Tages: Bei dem gezeigten Wurf von matthewormatt handelt es sich um den ersten Fang des Tages. Dieser bringt euch während des Events Fang-Wunder , was noch bis zum 19. Mai 2024 um 20:00 Uhr läuft, die 10-fachen EP und den 5-fachen Sternenstaub. In seinem konkreten Fall kann er sich auf diese Weise allein 30.000 EP sichern.

7-Tages-Bonus: Darüber hinaus werdet ihr dafür belohnt, wenn ihr an 7 Tagen in Folge ein Pokémon fangt. Das war auch bei matthewormatt der Fall. Wie man in seinem Bild sehen kann, konnte er so von einem Serien-Bonus von 12.000 EP profitieren. Und auch beim Sternenstaub gibt es für eine Fangsträhne von 7 Tagen einen Bonus. Dieser beträgt laut den Informationen von Niantic aktuell 3.000 Sternenstaub.

Auswahl des Pokémon: Und auch die Auswahl des “richtigen” Pokémon kann für besonders viel Sternenstaub entscheidend sein. So gibt es 22 Monster, die euch immer mehr Sternenstaub beim Fangen bringen. Da Ohrdoch dabei das Pokémon ist, was den meisten Sternenstaub beim Fangen bringt, hat matthewormatt es für seinen Fang laut eigenen Angaben extra gesucht.

So beschert es euch bereits ohne Sternenstück, Wetter-Boost oder Event-Boni 2.100 Sternenstaub. Das Ganze hat er dann auch noch mit einem Glücks-Ei und einem Sternenstück kombiniert, um noch mehr EP und Sternenstaub herauszuholen.

So schreibt er in den Reddit-Kommentaren: Das Fang-Wunder-Event gibt euch 10x EP und 5x Staub für euren ersten Fang des Tages. Mein 7-Tage-Serie fiel zufällig auf den ersten Tag des Events. Mit Glücksei, Sternenstück und mit Mega-Entwicklung ausgestattet ging es los. Ich habe extra Ohrdoch gejagt, damit es der erste Fang des Tages ist. Ich brauchte nur noch diesen Wetterschub!

Den Wetter-Boost hatte er bei seinem Fang leider nicht, wie er in den Kommentaren weiter erklärt. Dieser hätte ihm noch weiteren Sternenstaub gebracht.

Trainer feiern den Fang

In der Reddit-Community sind die Trainer von diesem Fang mit einer so hohen Menge Sternenstaub begeistert. Besonders überrascht sind einige, dass matthewormatt tatsächlich ein wildes Ohrdoch gefunden hat, um es für seine 7-Tages-Serie zu nutzen und so von den zahlreichen Boni zu profitieren. So kann man folgendes in den Reddit-Kommentaren lesen:

B-Sauce: Und ich dachte schon, mein Waumboll-Sternenstaub wäre gut.

HarvestMoonRS: Ich bin noch mehr beeindruckt, dass du es geschafft hast, eines zu finden.

Capta1nAsh: Sehr gut gemacht. Ich glaube, mein 7. Tag ist der Tag nach dem Ende des Events. RIP an jeden, der den Fang bekam, bevor es begann.

Wie findet ihr den irren Fang von matthewormatt? Habt ihr euch auch schon so viel Sternenstaub sichern können? Oder habt ihr es eher auf Erfahrungspunkte abgesehen? Schreibt es uns gern in die Kommentare hier auf MeinMMO und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.