Pokémon GO: Am Wochenende startet die Hoenn-Tour in Las Vegas – Was passiert da?

In Pokémon GO startet am Wochenende die GO Tour: Hoenn in Las Vegas. Was passiert bei diesem Event? Wir sammeln die wichtigsten Infos.

Wann läuft die Hoenn-Tour in Las Vegas? Die lokale Version der Hoenn-Tour läuft am kommenden Wochenende, den 18. und 19 Februar.

Wer kann teilnehmen? An der Hoenn-Tour in Las Vegas können nur Spieler teilnehmen, die sich ein Ticket für das Event gekauft haben. Ein Kauf des Tickets ist mittlerweile nicht mehr möglich, das Live-Event ist ausverkauft.

Die Alternative dazu ist die globale Hoenn-Tour, die am 25. und 26. Februar läuft. Hier können alle Spieler teilnehmen, die Infos zur weltweiten Hoenn-Tour findet ihr hier.

Was unterscheidet die Hoenn-Tour in Las Vegas von der weltweiten?

Grundsätzlich handelt es sich bei der Hoenn-Tour in Las Vegas um ein bezahltes Event, das lokal im “Sunset Park” stattfinden. Dort werden dann verschiedenen Habitate errichtet, in denen unterschiedliche Pokémon spawnen.

Man trifft vor Ort die anderen Mitspieler, es gibt Fotopunkte, Team Lounges und mehr. Darüber hinaus gibt es auch im Spiel selbst einige Unterschiede zur weltweiten Hoenn-Tour. Die führen wir euch hier auf.

Das ist anders bei der Hoenn-Tour in Las Vegas:

Es gibt ein großes bezahltes Event-Ticket, das erscheint global nicht.

Im Park soll es eine “Schnitzeljagd” mit Codes geben, über die man legendären Pokémon begegnen kann.

Es wird eine Spezialforschung geben, in der man mit Team GO Rocket zusammenarbeitet. Die fehlt beim globalen Event.

Es wird eine erhöhte Shiny-Chance geben. Auch global sollen Shinys geboostet werden, aber nur ausgewählte Pokémon-Arten.

Die Meisterwerk-Forschung mit Shiny Jirachi ist im Las-Vegas-Ticket enthalten und benötigt weniger Forschungs-Schritte, um zur Begegnung zu kommen. Global ist die Forschung nicht enthalten, man muss sie im Shop dazukaufen.

Es gibt bis zu sechs Spezialtausche im Park.

Tauschen kostet den halben Sternenstaub im Park.

Halbierte Schlüpf-Distanz.

Neun Bonus-Raid-Pässe für das Drehen von Arenen oder Stops.

Höhere Chance auf Kostüm-Pokémon und Icognito durch Rauch.

Es gibt außerdem weitere kaufbare Boni durch “Add-Ons”, wie “Raid-Liebe” oder “Schwärmer-Ei”. Die kosten ebenfalls nochmal 15 Dollar.

Was ist gleich?

Man entscheidet sich für eine Seite – Rubin oder Saphir.

Es gibt eine Spezialforschung mit Rhi namens “Legendenjagd”.

Proto-Groudon und Proto-Kyogre tauchen bei beiden Events auf.

Latias und Latios tauchen auf.

Es gibt die Möglichkeit, Shiny Kecleon zu begegnen – es feiert sein Debüt in Las Vegas, wird dann aber auch bei der globalen Version verfügbar sein.

Die Monster aus der Hoenn-Region bilden die Spawns bei beiden Events.

Auch in Eiern, Raids und Forschungen gibt es spezielle Pokémon.

Es wird Feldforschungen mit Mega-Energie und Geist-Pokémon geben.

Nach der lokalen Hoenn-Tour in Las Vegas, aber vor der globalen Version startet außerdem das Event “Proto-Grollen”. Das bringt euch Rayquaza und weitere Boni. Alles zum “Proto-Grollen” erfahrt ihr hier.