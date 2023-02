Pokémon GO klärt endlich die 2 wichtigsten Fragen zur weltweiten Hoenn-Tour

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Die weltweite Hoenn-Tour läuft eine Woche nach der lokalen Variante in Las Vegas, die sich ein wenig vom globalen Event unterscheidet. So gibt es für Las Vegas etwa ein Ticket und einige kostenpflichtige Add-Ons, die weitere Boni bringen. Das kann man aber nur nutzen, wenn man vor Ort ist.

Hier findet ihr eine genaue Übersicht der Inhalte der weltweiten Hoenn-Tour in Pokémon GO.

Das steckt in der weltweiten Hoenn-Tour: Die weltweite Hoenn-Tour läuft am 25. und 26. Februar von 10:00 bis 18:00 Uhr Ortszeit.

Am 25. und 26. Februar 2023 läuft die weltweite Hoenn-Tour in Pokémon GO. Es gab bislang aber Unklarheiten, was das Event kosten würde und wie es mit der Shiny-Rate zum Event aussehen würde.

Es gibt endlich neue Informationen zu den Kosten und der Shiny-Rate der weltweiten Hoenn-Tour in Pokémon GO .

