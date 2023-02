Holt euch für kurze Zeit 3 seltene Monster in Pokémon GO oder ihr müsst Monate auf eine neue Chance warten

In Pokémon GO habt ihr im Rahmen des Valentinstag-Events die Möglichkeit, euch 3 seltene Monster zu sichern – aber nur für kurze Zeit. Wir von MeinMMO zeigen euch, welche Pokémon das sind und wie ihr sie in den kommenden Tagen im Spiel finden könnt.

Um welches Event geht es? In Pokémon GO wird gerade der Tag der Liebenden gefeiert, weshalb ein besonderes Valentinstags-Event stattfindet. Zu diesem erwarten euch wieder jede Menge Boni und Spawns.

Dabei könnt ihr für kurze Zeit auch auf 3 seltene Monster treffen, die ihr danach erstmal nicht so schnell wieder sehen werdet. Welche das sind und wie ihr sie bekommt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Wann läuft das Event? Das Valentinstags-Event läuft vom 08. Februar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 14. Februar 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Coiffwaff (Herzchenschnitt)

Coiffwaff mit Herzchenschnitt normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Bei Coiffwaff handelt es sich um ein Normal-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation, was über keine Vor- und Weiterentwicklungen verfügt. Dafür besitzt es jedoch neben seiner Zottelform 9 weitere Formen – Und so erhaltet ihr sie. Eine von ihnen ist der Herzchenschnitt, die passend zum Valentinstag für gewöhnlich auch nur einmal im Jahr Event verfügbar ist.

So konntet ihr euch den Herzchenschnitt zuletzt im Rahmen des Valentinstag-Events 2022 im Spiel sichern. Nun ist es endlich wieder verfügbar, deshalb solltet ihr diese Chance nicht verpassen.

Ist Coiffwaff stark? Nein, Coiffwaff ist nicht sonderlich stark und spielt weder in Raids noch in PvP-Kämpfen eine besondere Rolle. Es ist somit vor allem für Sammler interessant.

Wo bekommt man es? Coiffwaff (Zottelform) könnt ihr in den kommenden Tagen vermehrt in der Wildnis finden oder in den Level-1-Raids. Mit etwas Glück erwartet es euch dort sogar in seiner schillernden Variante.

Um euch den Herzchenschnitt zu sichern, müsst ihr die Form des Monsters entsprechend ändern, denn ihr könnt die verschiedenen Formen nicht einfach im Spiel fangen.

Wie ihr Coiffwaff (Zottelform) in den Herzchenschnitt ändern könnt, erklären wir euch im nachfolgenden Beitrag:

Pokémon GO: Herzchenschnitt bei Coiffwaff jetzt schnell sichern – So bekommt ihr die seltene Form

Pandir mit Fellmuster 9

Pandir Fellmuster 9 normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Ein weiteres seltenes Pokémon, das ihr euch im Rahmen des Valentinstag-Events sichern solltet, ist Pandir. Das Pokémon aus der 3. Spiele-Generation vom Typ Normal hat ebenfalls keine Vor- und Weiterentwicklungen. Ähnlich wie Coiffwaff besitzt auch Pandir verschiedene Formen, die sich anhand ihrer Fellmusterung unterscheiden.

So wechseln sich über das Jahr hinweg die Muster 1 bis 8 monatlich ab. Im Rahmen des Valentinstag-Events könnt ihr euch für wenige Tage nun auch wieder Pandir mit dem Fellmuster 9 im Spiel holen. Auf diesem trägt der kleine Panda ein rosafarbenes Herzchen über seinem rechten Auge.

Genau wie Coiffwaff war auch Pandir in dieser Herzchenform zuletzt zum Valentinstag 2022 im Spiel zu bekommen, weshalb davon auszugehen ist, dass ihr euch diese Form auch erst im kommenden Jahr das nächste Mal sichern könnt, wenn ihr die Chance jetzt verpasst.

Ist Pandir stark? Nein, Pandir ist nicht stark und findet in der GO-Kampfliga und in Raids keinerlei Einsatz. Der kleine Panda ist aber in all seinen Formen verhältnismäßig schwer im Spiel zu bekommen, da er nicht in der Wildnis spawnt. Hinzu kommt, dass es ihn mit Fellmuster 9 nur einmal im Jahr zu fangen gibt, weshalb er besonders bei Sammlern sehr beliebt ist.

Insbesondere Shiny-Jäger hoffen dabei auf ein entsprechendes Exemplar. Dieses unterscheidet sich nämlich optisch nicht nur anhand seiner grünen Musterung von der normalen Variante, sondern auch dadurch, dass das Herz beim Shiny gebrochen ist.

Wo bekommt man es? Pandir mit Fellmuster 9 befindet sich während des Valentinstag-Events in der Event-Quest “Lande 5 großartige Würfe hintereinander”. Die Aufgabe könnt ihr euch an den PokéStops erdrehen und sie erscheint im Anschluss in eurer “Feld”-Ansicht, die ihr mit Klick auf das Fernglas erreicht.

Achtet dabei darauf, dass der Vermerk “Event” an der Aufgabe steht. Ist das nicht der Fall, dann handelt es sich um eine Feldforschung aus dem Februar, bei der ihr euch zwar ebenfalls Pandir sichern könnt, allerdings mit Fellmuster 8.

Illumise

Illuimse normal (links) und als Shiny (rechts)

Was ist das für ein Pokémon? Bei Illumise handelt es sich um ein Käfer-Pokémon aus der 3. Spiele-Generation, was ebenfalls keine Vor- und Weiterentwicklungen besitzt. Allerdings lässt sich der kleine lilafarbene Käfer für gewöhnlich nur regional finden. So spawnt er außerhalb besonderer Events ausschließlich in Amerika und Afrika.

Anlässlich des Valentinstag-Events ist Illumise aber auch für kurze Zeit bei uns zu fangen. Nach dem Event kehrt es dann im Rahmen der weltweiten Hoenn-Tour Ende Februar nochmal kurz zu uns zurück, bis es auf unbestimmte Zeit erstmal wieder nur regional zu finden sein wird. Wer den Käfer also noch in seiner Sammlung braucht, sollte sich die Chance jetzt nicht entgehen lassen.

Ist Illumise stark? Nein, Illumise ist nicht besonders stark, weshalb ihr für den Einsatz in Trainerkämpfen oder Raids lieber auf stärkere Kandidaten setzen solltet. Der kleine Käfer ist allerdings für Sammler interessant, da ihr ihn für gewöhnlich nur in seiner Region finden könnt, was ihn so selten macht.

Hier zeigen wir euch alle regionalen Monster in Pokémon GO.

Wo bekommt man es? In den nächsten Tagen findet ihr Illumise häufiger in der Wildnis. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar einem schillernden Exemplar.

Weitere seltene Monster zum Valentinstags-Event

Neben Coiffwaff (Herzchenform), Pandir mit Fellmuster 9 und Illumise, könnt ihr in den kommenden Tagen noch weitere Monster im Spiel fangen, die ihr dort für gewöhnlich nicht so häufig findet.

Diese sind zwar auch außerhalb des Events in Pokémon GO unterwegs, spawnen dort aber deutlich seltener als andere Pokémon, was sie ebenfalls besonders macht. Haltet somit auch nach folgenden Monstern Ausschau:

Flabébé: Das Fee-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation, könnt ihr hier in Deutschland in den kommenden Tagen mit roter Blüte in der Wildnis finden. Mit etwas Glück spawnt es dort auch in Weiß und in Orange. Seine beiden anderen Formen gibt es allerdings nur regional. Und auch als Shiny ist es noch nicht verfügbar.

Flabébé mit orangener, weißer und roter Blüte

Mit seiner Weiterentwicklung Florges gehört es aber zu den besten Angreifern in Pokémon GO, weshalb sich ein starkes Exemplar des Fee-Pokémon für euch lohnen kann. Und auch in der Meisterliga kann sich die kleine Blume sehen lassen (via pvpoke.com).

Weitere starke Angreifer in Pokémon GO zeigen wir euch im folgenden Video:

Psiau: Bei Psiau handelt es sich um ein Psycho-Pokémon aus der 6. Spiele-Generation, was sich zu Psiaugon weiblich und männlich weiterentwickeln lässt. Das kleine Monster spawnt allerdings nicht in der Wildnis. Es lässt sich für gewöhnlich nur in den 10-km-Eiern finden, was es entsprechend selten macht.

Zu bestimmten Events, wie jetzt zum Valentinstags-Event, lässt es sich aber auch in Level-1-Raids blicken. Da Psiau und seine Weiterentwicklungen nicht sonderlich stark sind und daher in Raids und der GO-Kampfliga keine Verwendung finden, ist es vor allem für Shiny-Jäger interessant.

Psiau normal (links) und als Shiny (rechts)

Wie gefallen euch die Spawns während des Valentinstag-Events? Werdet ihr euch die seltenen Monster sichern? Oder habt ihr es eher auf andere Pokémon abgesehen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen gibt es aber noch weitere interessante Inhalte in Pokémon GO. Wir zeigen euch 8 Pokémon, die ihr im Februar nicht verpassen dürft.