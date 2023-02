Pokémon GO: Liebliche Wünsche – Welchen Pfad wählen?

In Pokémon GO läuft die Befristete Forschung “Liebliche Wünsche” passend zum Valentinstag-Event 2023. Wir zeigen euch alle Inhalte in der Übersicht und was die verschiedenen Pfade bringen.

Was ist das für eine Forschung? Bei dieser Forschung könnt ihr euch für einen Weg entscheiden, der entweder mehr Fang-EP, mehr Dauer des Täglichen Abenteuerrauchs oder doppelte Fang-Bonbons gibt.

Hier in der Übersicht zeigen wir euch alle Aufgaben und Belohnungen, damit ihr genau wisst, was auf euch zukommt.

Liebliche Wünsche 1/2

Aufgabe Belohnung Fange 5 Pokémon 15 Pokébälle Drehe 3 PokéStops oder Arenen 10 Superbälle Nutze 5 Power-Ups bei Pokémon 2 Silberne Sananabeeren

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich 500 Sternenstaub, 500 Erfahrungspunkte und 1 Glücks-Ei.

Pfad wählen: Nachdem ihr das erste Kapitel abgeschlossen habt, sollt ihr euch für einen Pfad entscheiden.

Der Gelbe Pfad bringt euch die doppelten Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon

Der Rote Pfad erhöht die Dauer eures täglichen Abenteuerrauchs aufs Doppelte

Der Blaue Pfad bringt euch die doppelten Bonbons für das Fangen von Pokémon

Die Boni halten bis zum Ende des Events

Je nachdem, welchen Pfad ihr wählt, verändert sich eine Aufgabe und eine Belohnung im nächsten Kapitel – Dazu erhaltet ihr den entsprechenden Bonus

Liebliche Wünsche 2/2

Aufgabe Belohnung Fange 10 Pokémon Begegnung mit Quabbel (Rosa)* Fange 25 Pokémon Begegnung mit Quabbel (Blau)* Fange 8 verschiedene Arten von Pokémon Begegnung mit Quabbel (Rosa)* (Gelber Fang-Pfad) Verdiene 25.000 EP



(Roter Rauch-Pfad) Fange mit dem tägl. Abenteuerrauch 15 Pokémon



(Blauer Bonbon-Pfad) Nutze 25 Sananabeeren beim Fangen von Pokémon Begegnung mit Quabbel (Blau)* Schicke 25 Geschenke an Freunde Begegnung mit Quabbel (Rosa)* *Quabbel könnt ihr als Shiny begegnen

Stufen-Belohnung: Schließt ihr alle drei Aufgaben ab und holt euch die jeweiligen Belohnungen, dann erhaltet ihr zusätzlich eine Begegnung mit Quabbel (Blau)* und ein Lockmodul. Wenn ihr den roten Rauch-Pfad gewählt habt, gibt es zusätzlich 25 Hyperbälle.

In dieser Forschung habt ihr die Möglichkeit, einigen Quabbel zu begegnen. Mit Glück könnt ihr sogar euer erstes Shiny dieser Spezies fangen, das mit dem Valentinstags-Event 2023 in Pokémon GO aktiviert wird.

Spannend sind auch die Boni, die ihr euch bei der Forschung für euch zurechtschneiden könnt. Schreibt uns doch hier in den Kommentaren, warum ihr euch für welchen Weg entschieden habt.