Pokémon GO: Morgen startet das Valentinstags-Event – Alle Spawns & Boni

In Pokémon GO erwartet euch ab dem 08. Februar das Valentinstags-Event und bringt euch jede Menge Spawns, Boni sowie eine neue Mega-Entwicklung. Und auch Shiny-Jäger kommen voll auf ihre Kosten. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte, die euch zu diesem Event erwarten.

Was ist das für ein Event? Anlässlich des Valentinstags, wird in Pokémon GO jedes Jahr ein gleichnamiges Event veranstaltet. Bei diesem könnt ihr vor allem auf Monster treffen, die aufgrund ihres Aussehens oder Typs perfekt zu diesem Anlass passen.

Nun ist es wieder soweit und euch erwarten ab dem 08. Februar jede Menge Spawns und Boni. Auch neue Shinys und eine neue Mega-Entwicklung werden dabei sein. Auf welche Inhalte ihr euch in den kommenden Tagen freuen könnt, haben wir nachfolgend für euch zusammengefasst.

Wann findet das Event statt? Das Valentinstags-Event läuft vom 08. Februar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 14. Februar 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit.

Alle Spawns zum Valentinstags-Event

Während des Valentinstags-Event werdet ihr in der Wildnis, in Raids sowie in 7-km-Eier wieder auf veränderte Spawns treffen. Diese orientieren sich, wie auch schon in den Jahren zuvor, wieder thematisch am Valentinstag. Und auch das eine oder andere neue Monster wird dabei sein.

Welche Spawns es geben wird und wo ihr die einzelnen Pokémon findet, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Monster, denen ihr auch in ihren schillernden Formen begegnen könnt, haben wir mit einem (*) markiert.

Alle wilden Spawns

In der Wildnis sollten Shiny-Jäger in den kommenden Tagen ihre Augen nach Quabbel (weiblich) offen halten, denn das Monster wird es erstmals in seiner schillernden Form im Spiel geben.

Aber auch Monster wie Flabébé oder Coiffwaff lassen sich dort während des Events finden. Beachtet bei Flabébé jedoch, dass es verschiedene Formen besitzt, die ihr nur in bestimmten Regionen fangen könnt. So spawnt neben der Variante mit weißer und orangefarbener Blüte nur die rote in Europa.

Folgende Monster erwarten euch außerdem:

Nidoran (weiblich)*

Nidoran (männlich)*

Eneco*

Volbeat*

Illumise*

Fleknoil*

Quabbel (weiblich)*

Flabébé (Rotblütler in Europa, Naher Osten, Afrika)

Coiffwaff (Zottelform)*

Bubungus

Mit etwas Glück begegnet ihr auch diesen Pokémon:

Chaneira*

Ohrdoch*

Mamolida*

Flabébé Weißblütler

Flabébé Orangeblütler

Weitere Flabébé findet ihr während des Events in folgenden Regionen der Erde:

Flabébé (Blaublütler) in der Region Asien-Pazifik

Flabébé (Gelbblütler) auf dem amerikanischen Kontinent

Alle Raid-Bosse zum Valentinstags-Event

Auch die Raid-Bosse passen sich dem Event an. So wird für viele Spieler vor allem Mega-Guardevoir interessant sein, was in diesem Zusammenhang sein Debüt im Spiel feiert. Bereits Guardevoir gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Seine Mega-Entwicklung ist hierbei nochmal etwas stärker und kann sich insbesondere als eines der besten Fee-Pokémon sehen lassen.

Ein weiteres interessantes Monster ist Kapu-Fala. Das legendäre Pokémon aus der Alola-Region wird nämlich erstmals in seiner schillernden Form zu finden sein. Ihr erkennt es an seiner schwarzen Farbe.

Kapu-Fala normal (links) und als Shiny (rechts)

Setzt in den Raid-Kämpfen am besten auf die stärksten Angreifer im Spiel. Eine Auswahl haben wir euch im nachfolgenden Video zusammengefasst:

Inhalte der 7-km-Eier

Wie ihr das bereits von anderen Events kennt, werden gelegentlich die 7-km-Eier verändert und mit Event-Pokémon besetzt. So ist es auch während des Valentinstag-Events, weshalb ihr in den Eiern folgende Pokémon finden werdet:

Schlurp*

Kussilla*

Wonneira*

Quabbel (weiblich)*

Quabbel (männlich)*

Mamolida*

Auch hierbei wird vor allem wieder Quabbel interessant sein, da es dieses Monster in seinen beiden Formen erstmals als Shiny zu fangen gibt. Es lässt sich außerdem zu Apoquallyp weiterentwickeln.

Quabbel und Apoquallyp weiblich und männlich normal (oben) und als Shiny (unten)

Alle Boni zum Valentinstags-Event

Neben jeder Menge Spawns und Shinys, erwartet euch während des Events auch wieder der eine oder andere Bonus. Über welche ihr euch freuen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst:

Lockmodule halten 2 Stunden

doppelter Sternenstaub beim Öffnen eurer Geschenke

Coiffwaff kann seine Form in die Herzchenform ändern Hier zeigen wir euch alle Formen von Coiffwaff und wie ihr sie bekommt

Guardevoir und Galagaldi erhalten die Lade-Attacke Synchrolärm, wenn ihr Kirlia entwickelt

Event-Feldforschungen Begegnungen mit Pikachu*, Evoli*, Trasla*, Liebiskus*, Hippopotas*, Quabbel (weiblich und männlich)*, Leufeo* mit etwas Glück begegnet ihr auch Chaneira*, Pandir (Herzmuster)*, Wadribie*, Ohrdoch*, Mamolida*, Bubungus

Befristet Forschung “Liebliche Wünsche” mit verschiedenen Wegen Besondere Belohnung (abhängig vom Weg): EP-Bonus, Bonbon-Bonus beim Fangen oder verlängerter Abenteuerrauch Begegnungen mit Quabbel (männlich und weiblich)*

Event-Sticker im Shop sowie an an PokéStops und aus Geschenken

Neue Avatar-Artikel

Weitere Boni:

Globale Herausforderung, für die ihr gemeinsam 100.000.000 Geschenke verschicken müsst Belohnung: dreifache Bonbons und doppelte XL-Bonbons (ab Trainerlevel 31) beim Verschicken (via pokemongolive.com)

Forschungstag mit Liebiskus

Übrigens: Die globale Herausforderung beginnt schon heute, am 07. Februar 2023. Wir zeigen euch deshalb, was ihr beim Verschicken eurer Geschenke heute beachten solltet.

Der Forschungstag mit Liebiskus

Was ist das für ein Tag? Wie ihr das von anderen Events aus der Vergangenheit sicher bereits kennt, wird es auch zum Wasser-Pokémon Liebiskus einen Forschungstag geben. An diesem könnt ihr an den PokéStops befristete Aufgaben erdrehen, die euch mit Begegnungen des herzförmigen Fisches belohnen. Mit etwas Glück begegnet ihr dabei sogar dem einen oder anderen schillernden Exemplar.

Liebiskus normal (links) und als Shiny (rechts)

Außerdem wechseln während des Mini-Events kurzzeitig die wilden Spawns, weshalb ihr folgenden Monstern begegnen könnt:

Flegmon*

Schlurp*

Miltank*

Liliep*

Barschwa*

Parfi*

Imantis

Mamolida* (selten)

Wann läuft der Forschungstag? Der Forschungstag mit Liebiskus läuft am Samstag, den 11. Februar 2023, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr.

Welche Inhalte des Valentinstag-Events gefallen euch am besten? Werdet ihr euch Mega-Guardevoir sichern? Oder habt ihr einen anderen Favoriten? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

In den nächsten Monaten erwarten euch weitere coole Events in Pokémon GO. Wir zeigen euch die Termine zu den C-Days im März, April und Mai.