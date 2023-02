Pokémon GO: Wartet bis heute Abend mit dem Versenden eurer Geschenke

In Pokémon GO habt ihr die Möglichkeit, täglich Geschenke an eure Freunde zu senden. Doch heute solltet ihr mit dem Schicken der Pakete noch bis zum Abend warten. Warum das sinnvoll ist, haben wir euch hier auf MeinMMO zusammengefasst.

Um welche Pakete geht es? In Pokémon GO könnt ihr euch mit anderen Trainern anfreunden und ihnen Geschenke senden oder selbst welche empfangen. Diese bringen euch Items und wertvollen Sternenstaub.

Das dient aber nicht nur als kleine Aufmerksamkeit, sondern steigert zudem auch noch euren Fortschritt im Freundeslevel, was euch mit der Zeit weitere Vorteile im Spiel bringen kann. Aus diesem Grund wird die Funktion auch gern von den Spielern genutzt und es werden fleißig Geschenke versandt.

Doch heute, am 07. Februar 2023, solltet ihr mit dem Versenden eurer Pakete lieber noch bis zum Abend warten. Wir erklären euch, welchen Vorteil euch das bringt.

Darum solltet ihr mit dem Verschicken von Geschenken warten

Globale Herausforderung: Morgen, am 08. Februar 2023, startet in Pokémon GO das Valentinstags-Event. Dieses bringt euch jede Menge coole Spawns, neue Shinys und Boni. Doch diese Boni könnt ihr in den kommenden Tagen nochmal etwas aufbessern, indem ihr die globale Herausforderung zum Event löst.

Anlässlich des Valentinstags werden für gewöhnlich kleine Briefe geschrieben oder Geschenke gemacht. Und das sollt ihr zum Lösen der Herausforderung nun auch in Pokémon GO tun. So müsst ihr jede Menge Geschenke verschicken.

Welches Ziel muss geschafft werden? Weltweit müssen insgesamt 100.000.000 Geschenke an Trainer-Freunde verschickt werden. Also zählt jedes Paket, um die Aufgabe zu schaffen.

Ab wann läuft die Herausforderung? Auch wenn das Event selbst erst morgen startet, beginnt die globale Herausforderung bereits heute Abend. Ab 21:00 Uhr deutscher Zeit ist die Aufgabe aktiv und kann bis zum 15. Februar 2023 um 07:00 Uhr erspielt werden. Jedes Geschenk, das ihr ab diesem Zeitpunkt versendet, bringt euch ein Stück näher ans Ziel und an coole zusätzliche Boni.

Welche Boni gibt es? Habt ihr die globale Herausforderung gemeinsam gelöst, dann werden euch bis zum Ende des Events folgende Boni freigeschaltet (via pokemongolive.com):

dreifache Bonbons beim Versenden von Pokémon

doppelte XL-Bonbons beim Versenden von Pokémon (für Trainer ab Level 31)

Es lohnt sich also, mit dem Versenden eurer Monster noch zu warten, bis der Bonus erspielt wurde und für euch aktiv ist. Besonders dann, wenn ihr legendäre Monster aussortieren wollt oder Pokémon, die ihr für gewöhnlich nicht so oft im Spiel findet. Dadurch könnt ihr eure jeweilige Bonbon-Sammlung nämlich ordentlich aufbessern.

Tipp: Mit Hilfe der Tag- und Filter-Funktionen in Pokémon GO, könnt ihr eure Pokémon bereits jetzt vorsortieren und bei Aktivierung des Bonus mit wenigen Klicks versenden.

Das solltet ihr beim Versenden von Geschenken beachten

Wie bekommt man Pakete zum Versenden? In Pokémon GO erhaltet ihr die Päckchen durch das Drehen an den Fotoscheiben von PokéStops und Arenen. Gleichzeitig könnt ihr maximal 20 Geschenke in eurem Item-Beutel halten. Darüber hinaus bringt euch auch euer Kumpel-Pokémon hin und wieder Geschenke-Nachschub.

Wie kann man Geschenke versenden? Um einen Freund ein Geschenk zukommen zu lassen, müsst ihr nur in eure Freundesliste klicken und den gewünschten Freund auswählen. Nun habt ihr in der unteren linken Ecke ein Geschenke-Symbol. Klickt dieses an, wählt eine Postkarte aus und versendet dieses. Wenn ihr wollt könnt ihr vorab außerdem noch einen Sticker anfügen.

Aber Achtung! Trainer können immer nur je ein Geschenk von euch haben. Solange dieses nicht geöffnet wurde, könnt ihr keine weiteren Geschenke an diesen Spieler machen. In diesem Fall ist das Päckchen in der linken unteren Ecke grau.

Übrigens: Bevor ihr die Geschenke von euren Freunden öffnet oder auch eigene versendet, lohnt es sich, diese in eurem Postkartenbuch anzupinnen. Das geht ganz einfach über die Pinnadel in der unteren rechten Ecke. Dadurch könnt ihr euch nämlich verschiedene Formen des Käfer-Pokémon Purmel und seiner Weiterentwicklung Vivillon sichern.

Hier zeigen wir euch, aus welchen Regionen ihr Freunde braucht, um alle Vivillon zu bekommen.

Wie gefällt euch die globale Herausforderung zum Valentinstags-Event? Werdet ihr fleißig Geschenke verschicken? Oder interessiert euch der Bonus überhaupt nicht? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen steht in Pokémon GO noch einiges an. Wir zeigen euch alle Events im Februar und welche sich lohnen.