Pokémon GO: Trainer wünschen sich eine Raid-Funktion aus Karmesin und Purpur – Ihr auch?

Eine beliebte Funktion in Pokémon GO ist das Kämpfen in Raids. Nun wünschen sich Trainer ein Feature aus den Hauptspielen Pokémon Karmesin und Purpur. Wir von MeinMMO zeigen euch, worum es sich dabei handelt und wollen eure Meinung zu der Idee wissen.

Was sind Raids? In Pokémon GO können Trainer nicht nur Monster in der Wildnis fangen, sondern auch in Raids gegen sie antreten. So lassen sich dort verschiedene Raid-Bosse in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen herausfordern. Gewinnt man den Kampf, dann erhält man neben einer Reihe von Items und Erfahrungspunkten auch eine Begegnung mit dem jeweiligen Pokémon.

Vor allem Raids mit legendären und mysteriösen Pokémon sowie mit Mega-Entwicklungen sind bei den Spielern sehr beliebt. Allerdings braucht es um diese zu besiegen ordentlich Unterstützung aus der Community. Doch das führt immer wieder zu Problemen. Aus diesem Grund wünschen sich einige Spieler nun eine Raid-Funktion, die es bereits in ähnlicher Form in Pokémon Karmesin und Purpur gibt.

Was ist Pokémon Karmesin und Purpur?

Bei Pokémon Karmesin und Purpur handelt es sich um zwei Hauptspiele von Pokémon, die am 18. November 2022 für die Nintendo Switch erschienen sind. Diese thematisieren erstmals die Monster der 9. Spiele-Generation.

Diese neue Raid-Funktion wünschen sich die Trainer

Um welches Problem geht es? Wer sich in Pokémon GO ein legendäres oder mysteriöses Pokémon aus dem Level-5-Raid oder den neuen Top-Raids sichern möchte, der benötigt aller Regel nach andere Trainer, die ihm beim Kampf helfen. Die meisten dieser Raid-Bosse sind nämlich allein überhaupt nicht zu schaffen.

Doch nicht jeder Spieler kann auf eine lokale Community zurückgreifen, mit der gemeinsam Raids gespielt werden können. Das führt immer wieder zu Problemen, weil sich manche Spieler die Monster dann nicht sichern können und mitunter leer ausgehen.

So ergeht es auch dem reddit-User ighorlobianco, der dieses Problem in seinem Beitrag offen anspricht und sich eine Funktion wünscht, die das Spielen allein ermöglicht (via reddit.com)

Er schreibt: “Würdet ihr mehr Raids machen, wenn man sie alleine machen könnte, aber mit weniger Belohnungen? Ich sehe so viele Raids, die ich sie aus Mangel an Leuten/Community nicht machen kann. Wenn es möglich wäre, alleine zu spielen und nur… 10% der Belohnung zu bekommen, würde ich Niantic viel mehr Geld geben.”

Im Raid solltet ihr auf die besten Angreifer in Pokémon GO setzen. Im Video zeigen wir euch eine Auswahl davon:

Was ist in Karmesin und Purpur anders? Auch in den Hauptspielen Pokémon Karmesin und Purpur können Trainer an Raid-Kämpfen teilnehmen. Anders als in Pokémon GO haben sie hierbei jedoch die Möglichkeit ihre Monster entsprechend zu trainieren und so auch allein einen starken Raid zu schaffen.

Dabei müssen die Trainer der Hauptspiele auch nicht auf Belohnungen verzichten, wie es ighorlobianco für ein ähnliches Feature in Pokémon GO vorschlägt. Eine solche Funktion in Pokémon GO, würde den Trainern somit ebenfalls einigen Ärger ersparen und würde die Raids auch für Einzelspieler erleichtern.

Wie ist eure Meinung zu einem solchen Raid-Feature?

Wir wollen aber auch von euch wissen, wie ihr zu einem neuen Raid-Feature steht. Würdet ihr auf einen Teil eurer Belohnungen verzichten, um schwere Raids allein zu schaffen? Stimmt im nachfolgenden Umfragekasten anonym ab und verratet uns eure Meinung dazu in den Kommentaren:

Wie kommt der Vorschlag in der Community an?

Zustimmung aus der Community: Die Problematik rund um die schwierigeren Raids, stört aber nicht nur ighorlobianco. Auch zahlreiche andere Spieler wurden schon mehrfach damit konfrontiert und wünschen sich hier eine entsprechende Lösung.

Von ihnen wären viele bereit, auf einen Teil der Belohnungen zu verzichten, wenn sie sich so das gewünschte Pokémon sichern könnten, ohne auf andere Trainer angewiesen zu sein. So lassen sich in den Kommentaren auf reddit folgende Aussagen finden (via reddit.com):

flatmatt0: “Ja. Die einzigen Belohnungen, die mich wirklich interessieren, sind die Pokémon und die verschiedenen Bonbons und Mega-Energie.”

mdmotlitor: “Mir geht es genauso. Die Sonderbonbons sind auch nett, aber am Ende werfe ich die meisten Beleber und Tränke weg, die ich so oder so bekomme.”

alphafirestar: “Auf jeden Fall. Es müsste allerdings eine ‘Jetzt starten’-Option hinzugefügt werden. Das warten auf den Timer bei einem Raid, den ich alleine spielen will, ist schrecklich. Davon abgesehen denke ich, dass die Belohnungen so angepasst werden könnten, dass sie einen Anreiz für verschiedene Dinge bieten, anstatt sie einfach nur zu nerfen. Zum Beispiel bekommt man mehr Sonderbonbons, Sternenstaub und Tränke für Solo-Raids, und mehr XL-Sonderbonbons, EP und TMs für Gruppen-Raids. Die Belohnungen könnten sogar mit verschiedenen Events wechseln.”

HundoHavlicek: “Ja, ich würde mehr raiden. Die Belohnungen sind ziemlich nutzlos an dieser Stelle.”

Einen “Start”-Button wünschen sich die Trainer in Pokémon GO im übrigen schon lange. Besonders bei leichteren Raids ist es nervig, wenn man mehrere Minuten auf den Beginn warten muss. Ob dieser irgendwann seinen Weg ins Spiel findet, bleibt jedoch abzuwarten.

Gegenstimmen zur Idee mit dem Raid-Feature

Trainer nutzen Alternativen: Doch es gibt auch Spieler, die nicht bereit wären, auf einen Teil der Belohnungen zu verzichten, nur um allein spielen zu können. So auch der reddit-User jonquil_dress, der seine Raids mit Hilfe von Poke Genie bestreitet.

Er schreibt (via reddit.com): “Nein, ich würde weniger machen, wenn die Belohnungen schlechter wären. Poke Genie lässt mich immer dann raiden, wenn ein 5* in meiner Nähe ist.”

Aber auch Campfire wird von dem einen oder anderen Trainer genutzt, um sich mit anderen Spielern für Raids in Pokémon GO zu vernetzen. Diese befinden sich jedoch auch nicht immer in der unmittelbaren Nähe, weshalb ein gemeinsames Spielen nur mit Hilfe von Fern-Raid-Pässen möglich ist.

Diese wurden im Rahmen der Corona-Pandemie eingeführt, um gemeinsame Raids auf Distanz zu ermöglichen. Inzwischen sind sie jedoch nur noch gegen PokéMünzen im Ingame-Shop zu bekommen.

Pokémon GO: So funktioniert Campfire, die neue App von Niantic, durch die ihr mit anderen Trainern chatten könnt

Was ist Poke Genie? Bei Poke Genie handelt es sich um eine externe App, die euch die Möglichkeit gibt eigene Raids zu hosten oder an den Raids anderer Trainer teilzunehmen. Je nachdem, wie ihr euch dort einbringen wollt, benötigt ihr aber ebenfalls entsprechende Fern-Raid-Pässe.

Hinzu kommt, dass solche externe Software bei Niantic grundsätzlich nicht gern gesehen wird und gegen deren Nutzungsbedingungen verstößt, weshalb ihr diese App nur auf eigene Gefahr nutzen solltet.

Hier zeigen wir euch, wie ihr Fern-Raids mit Poke Genie machen könnt.

Habt ihr das Problem auch, dass ihr keine anderen Spieler findet, mit denen ihr gemeinsam raiden könnt? Oder habt ihr eine feste lokale Community, mit der ihr jeden Raid-Boss in die Knie zwingt? Und würdet ihr vielleicht sogar Geld für Raid-Pässe ausgeben, wenn die Raids allein zu schaffen wären? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

Wer gern an Fern-Raids teilnimmt, der benötigt einige PokéMünzen im Spiel. Ich zeige euch, wie ich mir mit Google-Umfragen Pokémon GO finanziere und wie ihr das auch könnt.