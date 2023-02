Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Februar 2023

Im Februar trefft ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO auf die legendären Bosse Registeel, Kapu-Fala, Regirock und Rayquaza. Dazu kommen in Mega-Raids unter anderem Mega-Gengar und das neue Mega-Guardevoir. Wir zeigen euch hier, wann ihr welchen Boss finden könnt und was die Raid-Stunden im Februar 2023 bringen.

Was sind das für Raids? In jedem Monat starten in Pokémon GO verschiedene Themen-Events, die meist bestimmte Bosse in die Raids bringen.

Wir zeigen euch in dieser Übersicht alle Bosse, die ihr im Februar 2023 in 5er-Raids und Mega-Raids trefft. Dazu auch die Übersicht aller Raid-Stunden, die mittwochs aktiv sind.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Februar 2023

Die folgenden Raid-Stunden sind im Februar 2023 bei Pokémon GO aktiv:

Termin Raidboss 1. Februar Registeel* Unser Konter-Guide für Registeel 8. Februar Kapu-Fala* 15. Februar Regirock* 22. Februar Rayquaza* Pokémon, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny treffen

Weiter unten zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch im Februar 2023 erwarten.

Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Februar 2023

Datum Raidbosse 1. Februar bis 8. Februar 5er-Raids mit Registeel* 1. Februar bis 8. Februar Mega-Raids mit Mega-Gengar* 8. Februar bis 15. Februar 5er-Raids mit Kapu-Fala* 8. Februar bis 15. Februar Mega-Raids mit Mega-Guardevoir* 15. Februar bis 22. Februar 5er-Raids mit Regirock* 15. Februar bis 22. Februar Mega-Raids mit Mega-Tauboss* 22. Februar bis 24. Februar 5er-Raids mit Rayquaza* 22. Februar bis 24. Februar Mega-Raids mit Mega-Latias* und Mega-Latios* 25. Februar und 26. Februar Zur Hoenn-Tour trefft ihr auf

Deoxys (Normalform)*

Deoxys (Angriffsform)*

Deoxys (Verteidigungsform)*

Deoxys (Initiativeform)*

Proto-Kyogre*

Proto-Groudon*

27. Februar bis 1. März 5er-Raids mit Rayquaza* 27. Februar bis 1. März Mega-Raids mit Mega-Latias* und Mega-Latios*

Das ist besonders: Im Februar 2023 gibt es viele starke Raids für euch, auf die ihr euch freuen könnt. Der Release von Mega-Guardevoir und die Rückkehr von Rayquaza (sogar mit neuer Attacke) sind Inhalte, die Trainer in den sozialen Netzwerken besonders feiern. Auch die große Hoenn-Tour mit dem weltweiten Event dürfte für einige Trainer ein starker Grund sein, wieder viele Raids abzuschließen.

