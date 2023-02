Die besten Konter gegen Rayquaza in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr Rayquaza in 5er-Raids besiegen.

Was ist Rayquaza für ein Pokémon? Rayquaza stammt aus der dritten Spielgeneration von Pokémon und gehört zu den Typen Drache und Flug. Mit Groudon und Kyogre bildet es zusammen das Trio der Wetter-Legenden. Regelmäßig trefft ihr es in den Raids der Stufe 5.

Wann kommt Rayquaza? Den Boss findet ihr ab dem 22. Februar um 10:00 Uhr Ortszeit in Pokémon GO. Er wird dann am Wochenende (25. und 26. Februar) von den Raids des Hoenn-Tour-Events abgelöst. Vermutlich kehrt es danach bis Anfang März in die Raids zurück.

Rayquaza besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto-Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Crypto-Snibunna mit Eissplitter und Lawine Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl Galar-Flampivian mit Eiszahn und Lawine Mamutel mit Pulverschnee und Lawine Mega-Firnontor mit Eisesodem und Lawine Mega-Rexblisar mit Pulverschnee und Meteorologe Glaziola mit Eisesodem und Lawine Snibunna mit Eissplitter und Lawine Kyurem mit Feuerodem und Eiszeit Crypto-Arktos mit Eisesodem und Eisstrahl Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl Crypto-Porygon Z mit Kraftreserve und Blizzard Crypto-Keifel mit Eissplitter und Lawine Crypto-Walraisa mit Eisesodem und Eisspeer Crypto-Austos mit Eisesodem und Lawine Arktilas mit Eiszahn und Lawine Rossana mit Eisesodem und Lawine Mega-Guardevoir mit Charme und Zauberschein Crypto Alola-Vulpix mit Pulverschnee und Meteorologe

Schwächen von Rayquaza: Das Pokémon gehört zu den Typen Drache und Flug und hat Schwächen gegen Eis, Gestein, Drache und Fee. Besonders anfällig ist es gegen Eis. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Rayquaza zu besiegen.

Gibt es Shiny Rayquaza? Ihr könnt Rayquaza in Pokémon GO finden und fangen. Mit etwas Glück findet ihr das Shiny direkt nach einem Raid.

Rayquaza als Vergleich in der normalen Form (links) und als dunkles Shiny (rechts)

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Rayquaza zu zweit bekämpfen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.