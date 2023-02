Pokémon GO: Mega Guardevoir Konter im Raid-Guide – 20 stärkste Angreifer

Die besten Konter gegen Mega-Guardevoir in Pokémon GO im Guide. Wir zeigen euch die besten Angreifer und Movesets. Damit könnt ihr den Boss in Mega-Raids besiegen.

Was ist Mega-Guardevoir für ein Pokémon? Die Mega-Entwicklung von Guardevoir gehört zum Valentinstags-Event 2023 in Pokémon GO. Es gehört zu den Typen Psycho und Fee, genau wie Guardevoir.

Wann kommt Mega-Guardevoir? Ihr findet Mega-Guardevoir vom 8. Februar bis 15. Februar 2023 (Start und Ende jeweils um 10:00 Uhr Ortszeit) in den Mega-Raids von Pokémon GO.

Mega-Guardevoir besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

Crypto-Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe Metagross mit Patronenhieb und Sternenhieb Anego mit Gifthieb und Matschbombe Giratina (Urform) mit Dunkelklaue und Schemenkraft Dialga mit Metallklaue und Eisenschädel Mega-Bibor mit Gifthieb und Matschbombe Mega-Scherox mit Patronenhieb und Eisenschädel Mega-Stolloss mit Eisenschweif und Rammboss Crypto-Scherox mit Patronenhieb und Eisenschädel Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Spukball Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball Stalobor mit Metallklaue und Eisenschädel Myriador mit Gifthieb und Matschbombe Jirachi mit Ladestrahl und Kismetwunsch Mega-Guardevoir mit Ladestrahl und Spukball Crypto-Skuntank mit Gifthieb und Matschbombe Genesect mit Metallklaue und Magnetbombe Crypto-Stolloss mit Eisenschweif und Rammboss Mega-Aerodactyl mit Stahlflügel und Eisenschädel

Schwächen von Mega-Guardevoir: Das Pokémon gehört zu den Typen Psycho und Fee und hat Schwächen gegen Gift, Geist und Stahl. Setzt in Raids also vor allem auf Angriffe und Pokémon dieser Typen, um Mega-Guardevoir zu besiegen.

Gibt es Shiny Mega-Guardevoir? Ja, mit Glück könnt ihr eine schillernde Version von Mega-Guardevoir in Pokémon GO fangen.

Wie viele Trainer benötigt man? Wenn ihr die Top-Konter-Pokémon besitzt und schon ein recht hohes Level (40+) in Pokémon GO erreicht habt, könnt ihr Mega-Guardevoir zu zweit besiegen. Mit niedrigeren Leveln, aber starken Kontern, solltet ihr auf mehr Trainer setzen.