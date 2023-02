Pokémon GO: Herzchenschnitt bei Coiffwaff jetzt schnell sichern – So bekommt ihr die seltene Form

In Pokémon GO habt ihr gerade für kurze Zeit die Chance, euch den Herzchenschnitt bei Coiffwaff zu sichern. Wir von MeinMMO zeigen euch, wie ihr euch die seltene Form holen könnt und wie lange ihr dafür Zeit habt.

Um welches Pokémon geht es? In Pokémon GO läuft ab heute, dem 08. Februar 2022, das Valentinstags-Event, bei dem ihr auf das Normal-Pokémon Coiffwaff treffen könnt. Das Besondere an diesem hundeartigen Monster ist sein Hang zu den verschiedensten Frisuren, weshalb es insgesamt 9 unterschiedliche Formen aufweisen kann.

Eine dieser Formen ist der sogenannte Herzchenschnitt, den ihr euch in den kommenden Tagen sichern könnt. Was ihr dabei beachten müsst und wie lange ihr dafür Zeit habt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

So holt ihr euch Coiffwaff mit Herzchenschnitt

Wie bekommt man die Herzchenform? Anders als bei den meisten anderen Pokémon, könnt ihr die verschiedenen Formen von Coiffwaff nicht einfach in der Wildnis fangen, sondern müsst sie selbst in diese Form umwandeln. Das ist aber denkbar einfach, kostet euch allerdings ordentlich Sternenstaub.

Zunächst müsst ihr erst einmal ein Coiffwaff (Zottelform) fangen. Dabei handelt es sich um die Standard-Form. Ist das erledigt, dann müsst ihr wie folgt vorgehen, um ihm einen Herzchenschnitt zu verpassen:

Wählt das gewünschte Coiffwaff in eurem Pokémon-Beutel aus Klickt nun auf den Button „Form ändern“ Jetzt habt ihr die Möglichkeit eine der zur Verfügung stehenden Formen auszuwählen, beispielsweise den Herzchenschnitt. Habt ihr eure gewünschte Form gewählt, müsst ihr die Änderung nur noch mit einem Klick auf „Form ändern“ bestätigen und habt die Herzchenform gesichert.

So ändert ihr die Form von Coiffwaff

Übrigens: Auf diese Weise könnt ihr die Formen immer wieder ändern. Ihr müsst also nicht immer ein Coiffwaff in der Zottelform verwenden, sondern könnt auch jede andere Form anpassen.

Wie teuer ist der Formwandel? Um die Form von Coiffwaff in eine andere zu verändern, müsst ihr je Änderung 10.000 Sternenstaub sowie 25 Coiffwaff-Bonbons zahlen.

Wie lange hat man für den Herzchenschnitt Zeit? Mit dem Formwechsel hält Coiffwaff nicht die einzige Besonderheit bereit, denn ihr könnt euch die unterschiedlichen Haarschnitte nicht immer und überall sichern. So steht euch der Herzchenschnitt ausschließlich während des Valentinstag-Events zur Verfügung.

Ihr habt also nur vom 08. Februar 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit bis zum 14. Februar 2023 um 20:00 Uhr Ortszeit die Möglichkeit, eurem Coiffwaff diese Form zu verpassen. Danach ist es vorerst nicht mehr in diesen Haarschnitt änderbar.

Wann es das nächste Mal verfügbar sein wird, ist noch nicht offiziell bekannt, erfahrungsgemäß aber voraussichtlich erst zum nächsten Valentinstags-Event. Wer sich den Herzchenschnitt also sichern möchte, der sollte sich lieber beeilen.

Aber auch bei den anderen Formen von Coiffwaff gibt es einiges zu beachten. Wie ihr diese bekommt und wie sie aussehen, verraten wir euch im nachfolgenden Artikel:

So bekommt ihr Coiffwaff (Zottelform)

Hier findet ihr Coiffwaff zum Event: Um euch die Zottelform von Coiffwaff zu holen, solltet ihr in den nächsten Tagen aufmerksam im Spiel sein. Während des Valentinstag-Events spawnt es häufiger in der Wildnis.

Alternativ findet ihr den stilbewussten Hund auch in den Level-1-Raids sowie mit etwas Glück im Forschungsdurchbruch des Monats Februar.

Gibt es Shiny-Coiffwaff? Ja, die schillernde Varainate von Coiffwaff ist schon seit ein paar Monaten im Spiel aktiv. Ihr könnt euch nun aber auch erstmals ein schillerndes Exemplar in die Herzchenform umwandeln. Im nachfolgenden Bild zeigen wir euch, wie diese dann aussieht.

Coiffwaff in Zottelform und Herzchenform normal (links) und als Shiny (rechts)

Ist Coiffwaff stark? Besonders stark ist Coiffwaff nicht und es kann auch von keinen Weiterentwicklungen profitieren. Aus diesem Grund ist es vor allem für Sammler und Shiny-Jäger interessant.

Für den Einsatz in der GO-Kampfliga oder in Raids solltet ihr lieber auf andere Monster zurückgreifen, wie die besten Angreifer in Pokémon GO. Eine Auswahl der stärksten Pokémon zeigen wir euch im nachfolgenden Video:

Wie gefällt euch die Herzchenform von Coiffwaff? Werdet ihr euch die Form während des Valentinstag-Events sichern? Oder ist euch der Formwandel schlichtweg zu teuer? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

In den kommenden Monaten wird es weitere coole Events in Pokémon GO geben. Wir zeigen euch, welche Tage ihr euch für Community Days im März, April und Mai freihalten solltet.